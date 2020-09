Ngắm loạt ảnh mới nhất của Chi Pu, fan hâm mộ “đứng hình” vì độ hoành tráng, sang xịn mịn hết nấc của khung cảnh địa điểm shooting

Không chỉ thành công trong việc thay đổi phong cách từ đáng yêu, ngọt ngào sang gợi cảm, Chi Pu còn thường xuyên tung ra nhiều album ảnh đẹp xuất sắc. Đặc biệt, với một ekip trẻ, sáng tạo, Team Chi Pu luôn săn lùng những địa điểm shooting mới lạ, độc đáo, đẳng cấp. Điều này khiến Chi nổi ngày thêm nổi, đẹp ngày càng đẹp và bộ ảnh cô vừa tung ra đang gây náo loạn cộng đồng mạng.

Tai nghe không bằng mắt thấy, nên cứ xem đó là nơi nào đã nhé! Chắc chắn loạt ảnh dưới đây sẽ khiến bạn có nhiều ý tưởng cho chuyến du lịch sang chảnh sắp tới đấy!

Chiếc ảnh đầu tiên, trai xinh gái đẹp ơi, mình đi đâu đấy? Hồ bơi cực đẹp, xanh ngắt giữa thiên nhiên, xa xa là biển mênh mông và thấp thoáng những dãy núi trải dài…

Theo bật mí của ekip thực hiện, bối cảnh với concept mùa hè cực xịn này được thực hiện tại một công viên giải trí đỉnh nhất Nha Trang: VinWonders. Tại đây, không chỉ có hồ bơi đâu nhé! Nếu xem clip quay, fan hâm mộ còn thấy có sự xuất hiện hoành tráng của Bánh xe bầu trời, vòng quay lớn nhất Việt Nam, một trong Top 10 vòng quay cao nhất thế giới với chiều cao ấn tượng 120m.

Từ đỉnh Sky Wheel này, chúng ta có thể cảm nhận được sự phấn khích và choáng ngợp khi chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh quan kỳ vĩ của Nha Trang, một trong 29 vịnh biển đẹp nhất toàn cầu.

Còn đây là ảnh Chi Pu tại Hoang mạc châu Phi. Có thể nói bộ ảnh của Chi Pu vừa đẹp lạ, vừa bắt mắt một phần nhờ vào bối cảnh mới mẻ và khác biệt đầy lạ lẫm này.

Hoang mạc Châu Phi đang thu hút du khách nhờ nét hoang dã, độc đáo của hơn 400 chủng xương rồng, sự sống động của hơn 200 loài cây mọng nước và cây Baobab khổng lồ 250 tuổi. Với không gian này, Chi Pu càng trở nên xinh đẹp và nổi bật hơn nữa.

Góp mặt trong bộ album của Chi Pu còn có khu vườn xinh đẹp mang tên: Vương quốc hoa hồng. Như một nàng công chúa, Chi Pu đã lạc vào vương quốc của hơn 10,000 bông hồng kiêu hãnh với những giống hoa quý hiếm bậc nhất thế giới. Những loại hoa nổi tiếng nhất thế giới như: Nina Weibull, Golden Orange Climber, Paul’s Scarlet Climber, New Dawn... đã được VinWonders Nha Trang kỳ công mang về Việt Nam chăm sóc để phục vụ nhu cầu thưởng hoa của du khách.

Càng về sau chuỗi Chipu's Greatest show #3 - Go everywhere, See everything, bối cảnh trong bộ ảnh của nữ ca sĩ càng thêm hấp dẫn và cuốn hút. Đáng chú ý nhất, những hình ảnh được shooting

tại Cung điện Hải Vương, một đại dương thu nhỏ độc đáo và quy mô nhất Đông Nam Á hiện nay, nơi quy tụ của hơn 30.000 sinh vật biển dưới lòng nước sâu thẳm.

Một thủy cung kỳ vĩ với hàng trăm sinh vật biển khổng lồ tự do bơi lượn sẽ khiến du khách choáng ngợp khi lạc vào một thế giới bí ẩn khác. Những loài cá với kích thước lớn không tưởng, chỉ có tại Cung điện Hải vương của VinWonders Nha Trang.

Ngoài ra, loạt ảnh của Chi Pu còn khiến fan hâm mộ xuýt xoa về độ sang chảnh với du thuyền trên biển cực kỳ xa hoa. Thuộc vịnh biển đẹp bậc nhất thế giới với 300 ngày nắng đẹp, VinWonders Nha Trang chính là nơi để những chiếc du thuyền tới để khoe vẻ đẹp hiện đại, đẳng cấp giúp kỳ nghỉ của giới thượng lưu thêm phần ấn tượng.

Với nhịp sống đêm ngày sôi động, quần thể Vinpearl Nha Trang là nơi khởi đầu của những kỳ tích đưa du lịch Việt Nam đến với bạn bè Quốc tế.

Bên cạnh bối cảnh sang xịn mịn hết phần thiên hạ, bộ ảnh của Chi còn gây chú ý bởi sự xuất hiện của các món ăn cực kỳ ngon lành và trình bày vô cùng bắt mắt do nhà hàng tại VinWonders Nha Trang chuẩn bị.

Đi cùng những nhà hàng thượng hạng với những đầu bếp nổi tiếng thế giới, phục vụ tận phòng, Vinpearl Nha Trang cũng không thiếu tổ hợp 5 khách sạn và resort 5 sao sang trọng cùng hệ sinh thái tất-cả-trong-một, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ nghỉ dưỡng, ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí cho đến hội họp chuyên nghiệp. Đây không chỉ là địa điểm du lịch lý tưởng, Vinpearl còn là lựa chọn hàng đầu để tổ chức các sự kiện, hội nghị cao cấp, phong cách kết hợp nghỉ ngơi tinh tế…

Những thông tin và hình ảnh đẹp hết nấc đã khiến bạn tò mò về VinWonders Nha Trang chưa nhỉ? Vẫn còn rất nhiều điều đặc biệt chưa kể hết về VinWonders Nha Trang, đang chờ bạn khám phá đấy! Đừng chần chờ nữa, đáp ngay một chuyến đến Hòn Tre xinh đẹp, VinWonders Nha Trang cùng nhau dạo chơi và chụp ảnh check-in sống ảo, tận hưởng mùa hè tuyệt vời nào!

Chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho các gia đình nhỏ tại VinWonders Nha Trang: Ưu đãi 20% trên giá vé vào cửa, lại còn được tặng kèm voucher ẩm thực trị giá 250.000đ cho người lớn và 150.000đ cho trẻ em - tổng giá trị ưu đãi lên đến 40%. Thời gian diễn ra chương trình đến hết 20/09/2020. Chi tiết xem tại: https://bit.ly/2YKNGsw