Ngắm Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển cả ngày không chán, visual xinh yêu như búp bê, ai cũng muốn cưng chiều

Từ khi chào đời, bé Lisa - con út nhà Khánh Thi và Phan Hiển - luôn nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng bởi vẻ ngoài xinh yêu quá đỗi. Mỗi lần xuất hiện, dù ở khoảnh khắc đời thường hay khi "lên đồ" theo concept công chúa, tiểu thư út nhà Khánh Thi đều dễ dàng khiến netizen "tan chảy". Cô bé nhỏ xíu mà sở hữu visual trong veo đến mức nhìn hoài chẳng muốn rời mắt, đáng yêu như một thiên thần bước ra từ truyện tranh.

Trong loạt ảnh mới nhất, Lisa diện chiếc váy hoa màu kem nhẹ nhàng, thiết kế cổ bèo giúp vẻ ngoài của bé xinh thêm phần nữ tính và mong manh. Mái tóc buộc gọn phía sau, để rũ vài sợi trước trán càng khiến gương mặt bầu bĩnh trở nên ngọt ngào hơn. Đôi mắt to tròn, long lanh như biết nói chính là điểm "đốn tim" mạnh nhất, kết hợp cùng làn da trắng mịn khiến Lisa trông như thiên thần bé nhỏ.

Biểu cảm sinh động của Lisa cũng chính là điều khiến khán giả thêm phần yêu thích. Khi thì tò mò ngắm nghía chiếc cốc nước, khi lại chăm chú nhấp một ngụm nhỏ, khoảnh khắc nào cũng tự nhiên và dễ thương vô cùng. Khánh Thi từng chia sẻ Lisa là cô bé lanh lợi, lém lỉnh và rất tình cảm - điều này thể hiện rõ qua ánh mắt sáng và gương mặt luôn rạng rỡ của bé.

Lisa có tên thật là Thuỳ Linh, cô nhóc sở hữu vẻ ngoài trong trẻo và đáng yêu, được bố mẹ và anh chị cưng chiều hết mực. Ngay cả những khoảnh khắc đời thường, không tạo dáng, không sắp đặt, Lisa vẫn toả ra sức hút tự nhiên của một "thiên thần nhí".

Dưới phần bình luận, cư dân mạng không ngớt lời khen: "Lisa đáng yêu quá trời, đúng kiểu thiên thần nhỏ!", "Nhìn mặt bé hiền và duyên kinh khủng, xuống ảnh mà vẫn xinh nức nở thế này", "Con út nhà Khánh Thi - Phan Hiển càng lớn càng đẹp, giống búp bê quá chừng"...

Có thể nói, Lisa chính là "vitamin dễ thương" của showbiz Việt: chỉ cần vài tấm ảnh thôi là đủ khiến cả mạng xã hội tan chảy. Và với nét đẹp lai giữa sự duyên dáng của Khánh Thi cùng sự hoạt bát từ Phan Hiển, bé hứa hẹn sẽ còn gây bão mạng nhiều nữa trong tương lai.

Không chỉ Lisa, hai anh chị của bé - Kubi và Anna - cũng là "cực phẩm nhí" khiến cộng đồng mạng trầm trồ mỗi lần xuất hiện. Mỗi bé một nét, nhưng điểm chung là đều thừa hưởng trọn vẹn cả nét duyên dáng của Khánh Thi và vẻ nhanh nhẹn, rắn rỏi từ Phan Hiển.

Kubi, anh cả trong nhà, sở hữu gương mặt sáng, sống mũi cao và nụ cười rất "cuốn". Nhóc tỳ được khen điển trai từ nhỏ và càng lớn càng trông giống bản sao thu nhỏ của Phan Hiển. Không chỉ có ngoại hình, Kubi còn bộc lộ tố chất vận động tốt, dạn dĩ trước ống kính và có khí chất nghệ thuật rõ rệt - đúng chuẩn con nhà nòi dancesport. Cậu bé từng 2 lần vô địch giải thế giới nội dung thiếu nhi, là tài năng đầy triển vọng của dancesport Việt Nam.

Trong khi đó, Anna - chị hai của bé Lisa - lại gây thương nhớ với vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính, sang chảnh. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt ngào giúp Anna luôn trông như nàng công chúa nhỏ. So với sự nghịch ngợm của anh trai, Anna trầm tính hơn, ngoan ngoãn và vô cùng tình cảm, nên mỗi khoảnh khắc của bé đều mang cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp.

Nhiều khán giả hài hước nhận xét: "Nhà Khánh Thi - Phan Hiển đúng là một 'vựa visual', bé nào cũng xinh - ngoan - yêu - thu hút".