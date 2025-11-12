Vào ngày 9/11, minh tinh Mai Davika và tài tử Ter Chantavit đã bí mật tổ chức hôn lễ thế kỷ. Cặp sao giữ kín thời gian, địa điểm tổ chức tiệc cưới và chỉ mời gia đình, bạn bè thân thiết nhất đến tham dự. Phải đến ngày 10/11, khi cô dâu - chú rể đích thân xả suộc ảnh nét căng, công chúng mới có dịp chiêm ngưỡng ngày trọng đại lãng mạn, xa hoa của Mai Davika và Ter Chantavit.

Hôn lễ của "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" được tổ chức ở sân vườn thuộc dinh thự của cặp đôi. Lễ đường được bao phủ bởi sắc trắng của hoa hồng, hoa lan, tú cầu... Theo tờ Thairath, chú cún cưng của cặp đôi được giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng là mang nhẫn chiếc nhẫn cưới kim cương 15 carat lên cho cô dâu - chú rể. Người bắt được bó hoa cưới siêu to khổng lồ trong hôn lễ là cô em thân thiết của Mai Davika - mỹ nhân lai Mint Chalida. Đến bữa tiệc tối, cặp đôi cắt chiếc bánh kem khổng lồ, gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp đã tới chung vui.

Mai Davika và Ter Chantavit vừa tổ chức 1 hỗn lễ lãng mạn, riêng tư

Khoảnh khắc cô dâu - chú rể bước vào lễ đường

Bé cún cưng được giao nhiệm vụ mang nhẫn cho cô dâu - chú rể

Mỹ nhân lai Mint Chalida là người bắt được bó hoa cưới siêu to khổng lồ của "ma nữ đẹp nhất Thái Lan"

Mai Davika và tài tử Ter Chantavit hôn nhau ngây ngất trên lễ đường rợp hoa

Những hình ảnh lãng mạng, ngọt ngào song cũng không kém phần "nhắng nhít" của cô dâu - chú rể khi thực hiện nghi thức cắt bánh cưới trong bữa tiệc tối

Trong ngày trọng đại, Mai Davika và Ter Chantavit diện trang phục cưới được đặt may riêng từ Gucci. Trong đó, lễ phục cưới của nữ diễn viên hàng đầu xứ chùa Vàng là sản phẩm độc nhất vô nhị của nhà mốt Gucci. Chiếc váy cưới ren ngà cúp ngực của "ma nữ" được đính kết hoàn toàn bằng tay từ 1.700 mảnh ren, 6 mét lông vũ. Theo Thairath, đội ngũ thợ thủ công của phía Gucci đã mất đến 120 giờ mới hoàn thành bộ váy cưới cho Mai Davika. Phía Gucci cũng tặng riêng cho cô dâu 1 đôi giày có in tên nữ diễn viên ở phần đế.

Cô dâu Mai Davika thanh lịch, không có điểm nào để chê về visual khi khoác lên người bộ váy cưới thủ công được nhà mốt Gucci làm thủ công trong 120 giờ

Chiếc váy cưới ren ngà cúp ngực của "ma nữ" được thiết kế từ 1.700 mảnh ren, 6 mét lông vũ. Đôi giày cưới của nữ diễn viên cũng được in tên riêng dưới đế giày

Ngoài váy cưới của Gucci, Mai Davika còn diện chiếc váy cưới tuyệt đẹp mang hơi hướm trang phục truyền thông Thái Lan, được thiết kế bởi nhà mốt danh tiếng Vanus Couture của xứ chùa Vàng. Lễ phục cưới của cô dâu - chú rể được dệt bằng lụa tơ tằm được tạo ra trong 200 ngày và chỉ có 1 mảnh duy nhất. Thậm chí tấm lụa còn được đặt tên riêng là Chantawika", kết hợp giữa "Chantavit" và "Davika" và đã được đăng ký lên Cục Tơ Tằm Thái Lan.

Cô dâu Mai Davika cực kỳ gợi cảm trong mẫu váy cưới thiết kế cúp ngực ôm sát tôn trọng đường cong cơ thể và có phần eo xuyên thấu giúp khoe được vòng 2 "con kiến". Được biết tấm lụa tơ tằm làm trang phục cưới này cho Mai Davika và Ter Chantavit chỉ có 1 và còn được đăng ký tên riêng

Chưa rõ Mai Davika và tài tử Ter Chantavit đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho đám cưới, nhưng nhìn vào độ sang chảnh, nhiều người cũng thấy ngay độ chịu chi và đoán chi phí tổ chức không hề nhỏ. Dân tình khắp châu Á cũng không khỏi xuýt xoa với gu thẩm mỹ hiện đại, thể hiện được sự xa hoa, đẳng cấp của cặp sao hàng đầu với những chi tiết "vô tiền khoáng hậu" ở Tbiz, có tiền cũng không chắc có được.

Không gian tiệc cưới sân vườn cực kỳ sang trọng, tuyệt đẹp của Mai Davika và Ter Chantavit

Nguồn: Tharath, Instagram