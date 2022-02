New Zealand tiến hành mở cửa biên giới theo lộ trình cho du học sinh vào năm 2022, sẵn sàng cho khởi đầu mới 2023

Đây là một bước tiến tích cực cho lĩnh vực giáo dục quốc tế. Lộ trình mở cửa biên giới gồm 5 giai đoạn, thực thi từ ngày 28 tháng 02 năm 2022, bắt đầu với việc cho phép công dân New Zealand từ Úc, và sau đó là từ các nước khác, được trở về nước.

Tiếp đến, từ ngày 14 tháng 3 năm 2022, các sinh viên có visa thuộc các chương trình đặc cách nhập cảnh đặc biệt trước đó (*) có thể được tự cách ly tại nhà khi đến New Zealand, thay vì tại các cơ sở cách ly tập trung, trong điều kiện đáp ứng và tuân thủ tất cả những yêu cầu về sức khỏe và quy định xuất nhập cảnh. Những đối tượng đang có thị thực tạm thời còn hiệu lực, bao gồm học sinh, sinh viên, và đáp ứng đủ các điều kiện thị thực cũng được quay trở lại New Zealand từ ngày 13 tháng 4 năm 2022.

Ngoài ra, Chính phủ New Zealand cũng công bố chương trình đặc cách nhập cảnh lần thứ tư, cho phép 5.000 du học sinh có thể đến New Zealand từ tháng 4 năm 2022 để bắt đầu kỳ nhập học thứ hai của năm học vào tháng 7 năm 2022. Trước đó vào năm 2020 và 2021, Chính phủ New Zealand cũng đã có 3 đợt đặc cách nhập cảnh cho 2.250 du học sinh quốc tế.

Từ tháng 10 năm 2022, quy trình xét duyệt thị thực sẽ trở lại bình thường, cho phép du học sinh quốc tế có thể nhập học New Zealand vào năm 2023.

Ông Grant McPherson - Tổng Giám đốc Điều hành của ENZ khẳng định: "Mảng giáo dục quốc tế đã cho thấy sự kiên cường trước bối cảnh biên giới được kiểm soát nghiêm ngặt để hạn chế những nguy cơ từ đại dịch COVID-19. Thông báo của Chính phủ là một cơ hội để tái xây dựng và tái định hình lại giáo dục quốc tế, sẵn sàng cho những thử thách còn ở phía trước. Các giai đoạn trong lộ trình mở cửa biên giới cho phép các đơn vị giáo dục từng bước chào đón sự trở lại của các nhóm du học sinh trong năm 2022. Thông tin chi tiết về chương trình đặc cách nhập cảnh mới nhất dành cho du học sinh sẽ được công bố bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Di trú trong thời gian tới".

Các giai đoạn trong lộ trình mở cửa biên giới cho phép mảng giáo dục quốc tế của New Zealand từng bước chào đón sự trở lại của du học sinh trong năm 2022.

Ông Grant McPherson cho biết sự đổi mới và đa dạng hóa các sản phẩm giáo dục thông qua hình thức giảng dạy trực tuyến, du học bán phần và du học tại chỗ trong những năm gần đây, vẫn sẽ giữ vai trò quan trọng trong tương lai của ngành giáo dục quốc tế. "Các đơn vị giáo dục New Zealand luôn đánh giá cao việc xây dựng các mối quan hệ đối tác quốc tế, cũng như mong muốn phát triển những cách tiếp cận giáo dục mới để đáp ứng nhu cầu của học sinh sinh viên. Đây là những yếu tố mang tính quyết định cho sự phát triển bền vững trong tương lai, và chất lượng đầu ra của giáo dục".



Anh Trần Quang Tánh - nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ tại Đại học Otago, một trong những sinh viên Việt Nam được đặc cách nhập cảnh ngay trong đợt đầu tiên, chia sẻ: "Việc quay trở lại New Zealand để tiếp tục công việc học chính là niềm vui và hạnh phúc của mình và vợ. Mình đã trải qua khoảng thời gian một năm tại Việt Nam trước khi quay trở lại New Zealand. Trong khoảng thời gian đó, mình vẫn duy trì được công việc từ xa và giao tiếp với các Giáo sư hướng dẫn thông qua các phương tiện kết nối trực tuyến. Tuy nhiên, mình đã không thể thực hiện được những nghiên cứu cần thiết, một phần vì sự thiếu hụt thiết bị, cùng với những khó khăn khác. Vì thế, việc được trở lại New Zealand để tiếp tục nghiên cứu là điều quan trọng đối với mình và giúp giảm bớt sự lo âu của gia đình".

New Zealand là một trong những quốc gia được ghi nhận có chính sách kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

Học sinh, sinh viên Việt Nam có thắc mắc về chương trình đặc cách nhập cảnh của Chính phủ nên liên lạc với trường mình muốn theo học hoặc các đơn vị tư vấn du học, hoặc có thể vào trang web NauMai NZ để tham khảo những thông tin hữu ích dành cho du học sinh quốc tế tại New Zealand, cũng như chuẩn bị cho hành trình du học. Bên cạnh đó, người học cũng có thể tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục, cơ hội học bổng, cũng như các chương trình học phù hợp tại New Zealand trên trang web StudywithNewZealand.

ENZ cũng sẽ phối hợp cùng các đơn vị giáo dục New Zealand tổ chức chuỗi hội thảo trong tháng 3 và tháng 4 dành cho các nhân viên tư vấn du học, chuyên viên tư vấn hướng nghiệp tại các trường học Việt Nam để cập nhật thông tin về tình hình du học New Zealand. Bên cạnh đó, ENZ cũng sẽ tiếp tục cấp các suất học bổng và tổ chức các sân chơi tri thức giúp nâng cao các kỹ năng học tập của thế kỷ 21 cho học sinh, sinh viên, giáo viên Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho người học tại Việt Nam tiếp cận với kiến thức mới, cũng như giao lưu với các bạn đồng học tại New Zealand và trong khu vực.

(*) Tháng 10/2020, Chính phủ New Zealand đã quyết định cho phép 250 SVQT bậc Tiến sĩ và sau đại học trở lại nhập học tại New Zealand. Đợt 2 là 1.000 SVQT bậc cử nhân (hoặc sau đại học) trong thông báo vào tháng 1/2021, và đợt 3 là 1.000 SVQT ở nhiều bậc học trong thông báo vào tháng 11/2021. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về quy trình và tiêu chí của đợt 1 (250 SVQT) tại đây, đợt 2 (1.000 SVQT) tại đây, và đợt 3 (1.000 SVQT) tại đây.

