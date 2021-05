Nếu uống 2 loại nước lọc này có thể bị nhiễm độc, tăng nguy cơ ung thư, bạn từ bỏ càng sớm cơ thể càng khỏe mạnh

Y học Trung Quốc ví nước là "liều thuốc trường sinh miễn phí". Thật vậy, cơ thể có thể nhịn đói chứ không thể nhịn khát, vai trò của nước đó là cung cấp nguồn khoáng chất, vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy cần thiết cho các tế bào, nuôi dưỡng tế bào trong mọi hoạt động của cơ thể. Vì vậy, nếu thiếu nước, cơ thể sẽ lâm vào trạng thái kiệt sức, mệt mỏi, rồi dẫn đến tử vong.

Dù vậy, không phải loại nước lọc nào cũng tốt. Có 2 loại nước lọc dưới đây được giới chuyên gia đánh giá là có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

1. Nước lọc đun sôi nhiều lần

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), nước đun sôi nhiều lần không tốt cho sức khỏe như nhiều người vẫn nghĩ. Nước đun sôi đã tiêu diệt được không ít vi khuẩn, cùng các chất độc hại... tuy nhiên cũng làm biến đổi cấu trúc tự nhiên của nước, làm mất oxy và một số nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Bởi vậy, càng đun sôi nhiều lần càng không tốt.

Ngoài ra, việc tích trữ nước lọc lâu ngày, sau đó làm nóng lại để uống cũng rất nguy hiểm. Vị chuyên gia cho hay, nước càng để lâu càng bẩn vì đó là môi trường để vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Khi nước chứa nhiều vi sinh vật, trứng kí sinh trùng... mà được đun sôi lại, số vi khuẩn đó sẽ bị tiêu diệt, tạo thành chất hữu cơ trong nước và trở thành nguồn thức ăn dồi dào để những vi sinh vật bên ngoài. Như vậy, nước đun sôi nhiều lần còn độc hại hơn uống nước chưa đun sôi.

Giải pháp:

Theo PGS Thịnh, nước chỉ nên đun sôi một lần và chỉ nên uống trong vòng 24 giờ. Nếu quá thời gian trên, các gia đình nên bỏ đi để đun lượng nước khác. Tuyệt đối không tích nước lọc cả tuần. Ngoài ra, vị chuyên gia cho rằng nước đun sôi chỉ nên đựng trong bình thủy tinh sạch, không nên đựng nước trong các chai nhựa tái chế, nhựa chất lượng kém.

2. Nước nóng trên 65 độ C

Uống nước ấm rất tốt cho cơ thể nhưng nước quá nóng thì lại rất nguy hiểm, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Trước đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã liệt kê việc tiêu thụ đồ uống nóng trên 65 độ C vào danh sách những tác nhân gây bệnh ung thư khoang miệng, hầu họng và thực quản. Khi vượt quá nhiệt độ này, cho dù đó là nước thường, trà, sữa, cà phê hay thực phẩm nóng, đều có nguy cơ gây ung thư thực quản do làm hỏng các tế bào màng nhầy của miệng và dạ dày.

Theo WHO, đồ uống nóng có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản - cơ quan vốn dĩ rất mỏng manh. Sau nhiều lần bị tổn thương, các tế bào của niêm mạc có xu hướng tăng sinh, dày lên để chống lại sự kích thích của nước nóng. Cũng vì thế chúng ngày càng ít nhạy cảm, lâu dần sẽ biến đổi thành ung thư.

Giải pháp:

Tốt nhất mọi người nên tiêu thụ nước ấm 40 độ C là thích hợp nhất. Ngoài ra, uống nước có lợi cho cơ thể con người, người bình thường tiêu thụ ít nhất 1200ml nước mỗi ngày. Những người mắc bệnh nhân tiểu đường, suy giảm chức năng thận cần uống nước theo chỉ định của bác sĩ...

