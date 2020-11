Nếu ưa tinh tế, cao cấp đảm bảo mẹ sẽ "ưng cái bụng" khi nghía qua những bộ quần áo sơ sinh của 5 hãng này

Cùng với sự phát triển của xã hội, chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao, từ những bào thai, những đứa trẻ vừa ra đời đã nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Đó không chỉ là nhu cầu về mặt ăn uống, y tế,... mà cả vấn đề ăn mặc cũng không kém phần quan trọng. Những em bé sơ sinh bây giờ cũng đã luôn được mặc đẹp, thậm chí có gu riêng.

Nhiều người nghĩ rằng việc cho trẻ mặc đẹp là lãng phí, chỉ phục vụ sở thích của bố mẹ chứ trẻ nhỏ có biết gì đâu. Nhưng thực tế, bố mẹ muốn ngắm những đứa con của mình lúc nào cũng xinh xắn, gọn gàng, thơm tho là lý do chính đáng. Hơn nữa, việc bố mẹ cho bé ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ từ sớm cũng là một cách để rèn luyện cho bé sự chỉn chu trong cách lựa chọn trang phục khi lớn lên.

Vì vậy, khi chuẩn bị sinh nở, không ít mẹ đã dày công tìm kiếm những bộ đồ xinh xẻo cho bé cưng của mình. Bên cạnh những thương hiệu bình dân, giá cả hợp lý thì nhiều mẹ cũng có nhu cầu tìm mua những dòng sản phẩm cao cấp, màu sắc, thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế hơn. Nếu nằm trong top này thì các mẹ có thể tham khảo những cái tên dưới đây, đảm bảo sẽ "ưng cái bụng" cho mà xem.

1. Le Coon

Đây là cái tên không còn xa lạ với nhiều mẹ. Thương hiệu này sử dụng chất liệu 100% cotton để làm nên những sản phẩm cho bé, giúp trẻ luôn cảm thấy thoải mái khi vui chơi, hoạt động hàng ngày.

Các thiết kế của Le Coon hướng đến sự đơn giản nhưng từ màu sắc đến đường kim mũi chỉ đều thể hiện sự tinh tế. Thương hiệu này sử dụng tone màu trầm ấm, sắc nét, ấn tượng, cá tính, ít họa tiết.



Một ưu điểm nữa của hãng mà nhiều mẹ ưng ý chính là hai chiếc cúc ở hai bên hông để cài áo và quần. Điều này giúp bộ quần áo của bé được sơ vin phẳng phiu, không bị hở bụng.

Giá tham khảo: Khoảng 155.000 - 410.000 đồng/bộ

2. Macrou & Micro

Đây là một cái tên mới nên có thể vẫn còn xa lạ với nhiều mẹ. Tuy nhiên, với những mẹ đã từng sử dụng sản phẩm của nhãn hiệu này cho bé yêu thì đều khá ưng ý.

Nét đặc trưng của Macro & Micro là các sản phẩm đều mang phong cách Bắc Âu, tối giản. Thiết kế mang tính ứng dụng cao và thích nghi với mọi hoàn cảnh, hoạt động của bé, chất liệu cotton tự nhiên mềm mịn, trơn mướt, thân thiện với làn da của trẻ sơ sinh.

Giống như Le Coon, các sản phẩm của nhãn hiệu này cũng lựa chọn màu sắc trầm, ấm, đa số là màu trơn và ít họa tiết nhưng đem lại cảm giác rất sang trọng.

Giá tham khảo: Khoảng 305.000 - 410.000 đồng/bộ

3. Abbie Oh

Đây cũng là một cái tên mới mẻ nhưng dễ gây ấn tượng với các mẹ. Các dòng sản phẩm của nhãn hiệu này sử dụng chất liệu cotton và sợi tre được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, mềm mại và an toàn cho làn da của trẻ. Các thiết kế của sản phẩm khá đa dạng từ đơn giản đến cầu kỳ, từ mặc ở nhà đến đi chơi, dự tiệc... vì vậy giá cả cũng có sự chênh lệch không nhỏ.

Màu sắc của sản phẩm khá nhẹ nhàng, nền nã, đa số là màu trắng kết hợp với những gam màu tươi tắn như hồng, xanh, cam, vàng... Họa tiết dễ thương phù hợp với trẻ nhỏ.

Giá tham khảo: Khoảng 209.000 - 489.000 đồng/bộ

4. La Pomme

Hãng này sử dụng chất liệu sợi sinh học có nguồn gốc tự nhiên nên những bộ quần áo ra đời khá mềm mịn, thoáng khí, có khả năng thấm hút mồ hôi tốt hơn vải cotton bình thường đến 60%. Nhờ vậy, quần áo của hãng có tính kháng khuẩn, kháng nấm vượt trội và hạn chế tối đa sự phát triển của những vi khuẩn gây mùi cho bé.

Không chỉ mẫu mã, chất liệu đa dạng, màu sắc của sản phẩm cũng rất phong phú nhưng chủ yếu là những màu trung tính, nhẹ nhàng, họa tiết không quá sặc sỡ.

La Pomme khá chỉn chu nên những chi tiết nhỏ như cúc, khuy bấm, chỉ may đều đạt chứng chỉ quốc tế về sản phẩm an toàn trong may mặc.

Giá tham khảo: Khoảng 185.000 - 295.000 đồng/bộ



5. BAA Baby

Đây là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc sản xuất đồ sơ sinh và trẻ nhỏ sử dụng chất liệu cotton hữu cơ tại Việt Nam. Vì vậy nên sản phẩm của thương hiệu này rất mềm mại.

Đề cao sự an toàn cho bé nên các chất liệu đều được kiểm duyệt kỹ càng trước khi đưa vào sản xuất. Đồng thời, các sản phẩm cũng hướng đến sự tiện dụng, dễ dàng mặc vào, thay ra, giặt ủi, phơi khô.

Các thiết kế của BAA Baby khá đa dạng, xinh xắn nhưng chủ yếu là kiểu cách đơn giản, sử dụng các gam màu tự nhiên, không quá nổi bật. Nhưng đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho các mẹ yêu thích sự nhẹ nhàng, tối giản.

Giá tham khảo: Khoảng 169.000 - 329.000 đồng/bộ