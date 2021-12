“Nếu phụ huynh không an tâm thì trì hoãn cho học sinh lớp 1 học trực tiếp”

Trao đổi bên lề với báo chí tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khoá X diễn ra sáng 7/12, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, TP vẫn đang tính toán kỹ phương án cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp và nếu cần có thể trì hoãn kế hoạch cho học sinh lớp 1 đến lớp từ ngày 13/12.

Ông Nguyễn Văn Nên tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM (Ảnh: Hà Khánh)

Theo ông Nguyễn Văn Nên, tình hình dịch COVID-19 hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, biến chủng Omicron đang làm đau đầu các nhà khoa học. Tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, dịch bệnh cũng đang có chiều hướng gia tăng và phức tạp sau hơn hai tháng thực hiện từng bước “bình thường mới”.

Do đó khi trao đổi về kết quả khảo sát của Sở Giáo dục – Đào tạo TP, có đến 70% phụ huynh không đồng ý với phương án cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp vào ngày 13/12 tới, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, đây là sự lo lắng rất chính đáng, có cơ sở. Sáng nay, ông đã bàn bạc với Chủ tịch UBND TP, cần phải tính toán thật kỹ các phương án để đảm bảo an toàn cho học sinh.

“Nếu mà gia đình, phụ huynh không an tâm thì mình trì hoãn lại. Đâu có cái gì buộc mình phải cố gắng kiên trì, vì ý kiến của phụ huynh là rất quan trọng. Người ta nhìn thấy sự không an tâm. Đứa con là núm ruột, để vào trường không quản lý được người ta sợ lắm, trong khi mình chưa tiêm vaccine được cho các cháu”, ông Nên nói.

TP.HCM có thể trì hoãn cho trẻ lớp 1 đi học trực tiếp (Ảnh minh họa: Hà An)

Trước đó, ngày 1/12, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ 13/12 đối với các khối lớp 1, 9, 12 trong hai tuần. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi bắt đầu đến trường từ 20/12.

Riêng đối với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, trường Tiểu học Thạnh An, trường THCS – THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ 13/12. Sau đó thành phố sẽ xem xét kết quả thí điểm và cân nhắc tiếp tục mở cửa đối với các khối lớp khác.

Trong 2 tuần thí điểm đi học lại với học sinh lớp 1, ngành giáo dục sẽ nắm lại tình hình của học sinh sau thời gian dài học qua truyền hình, internet, trực tuyến; hướng dẫn biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh cho các em; hướng dẫn cách xử lý khi hoạt động trực tiếp trong trường học, từ đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách cho tới việc không đến gần, không tiếp xúc tại các điểm công cộng.../.