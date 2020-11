Nếu nhận thấy da có 4 màu sắc bất thường này rất có thể đó là tín hiệu của khối u ác tính mà bạn không nên chủ quan

Ung thư là một trong những căn bệnh khiến cho hầu hết mọi người run sợ khi nhắc đến. Khi xã hội càng phát triển, cuộc sống của nhiều người được cải thiện, kéo theo đó là tỷ lệ mắc bệnh tăng nhanh qua từng năm.

Bác sĩ Trần Thăng Bình, phó trưởng khoa Da liễu thuộc Bệnh viện Đa khoa Phúc Châu, Nam Kinh, Trung Quốc cho biết: "Có lẽ hầu hết mọi người không để ý rằng, ngoài là bộ phận thể hiện sự tức giận, buồn bã, đau đớn..., làn da cũng có thể phản ánh sức khỏe của con người".

Bác sĩ Trần chia sẻ một số màu sắc điển hình trên da chứng tỏ cơ thể đang mắc bệnh như sau:

Màu đỏ: Bệnh dạ dày, ung thư gan

Đối với các khối u ác tính ở các bộ phận như tuyến tiền liệt, dạ dày, phổi, khoảng 8 - 20% người bệnh có triệu chứng da nổi đỏ, sưng. Nếu không phải là bệnh do vẩy nến, cần đặc biệt cẩn thận.

Người bệnh cần đến bệnh viện kiểm tra xem đó có phải là do bệnh ngoài da, tổn thương do ánh nắng mặt trời hay do dị ứng với thuốc hay không. Sau khi ngoại trừ những yếu tố này, cần cảnh giác vì đó có thể là khối u ác tính, nên đến khoa Ung bướu để tầm soát kịp thời.

Đối với đàn ông trung niên và cao tuổi, bệnh nấm da có kèm theo sụt cân, cần phải hết sức lưu ý.

Màu vàng: Khối u ở gan và túi mật

Đối với hệ thống gan mật, khi tế bào ung thư xuất hiện quanh tuyến tụy, gan, mật, hạch bạch huyết, biểu hiện thường thấy sẽ là vàng da.

Điều này chủ yếu là do các mô của khối u làm tắc ống ở gan, tăng áp lực trong ống mật, gây vỡ mật. Một khi mật đi vào đường máu, hợp chất bilirubin sẽ tăng lên.

Nếu người bệnh có triệu chứng vàng da, trước tiên cần phải đến bệnh viện để kiểm tra gan. Vì các bệnh viêm gan khác nhau cũng có thể gây vàng da. Nếu người bệnh có kèm theo các triệu chứng như mệt mỏi, sút cân, da sần sùi, dễ toát mồ hôi, cần khẩn trương đến bệnh viện kiểm tra.

Màu đen: Ung thư dạ dày, phổi, vú

Một số người đột nhiên xuất hiện sự lắng đọng sắc tố melanin ở các nếp gấp trên da như vùng cổ, nách, bẹn, rốn, dưới núm vú. Những sắc tố này có thể là acanthosis nigricans (bệnh gai đen), nhưng trong một số trường hợp bị ung thư dạ dày, phổi, vú... cũng có các triệu chứng này kèm theo.

Nám da có thể do sản xuất corticotropin hoặc estrogen tế bào hắc tố, khi khối u ác tính nằm ngoài tử cung cũng khiến da sạm đen.

Màu tím: Khối u máu

Những đốm màu tím xuất hiện diện rộng trên một vùng da, biểu hiện như xuất huyết. Đây là triệu chứng thường thấy ở ung thư hạch, u tủy, bệnh bạch cầu. Bởi khối u này ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và chức năng của tiểu cầu.

Nếu người bệnh có dấu hiệu của ban xuất huyết, trước tiên cần đến bệnh viện để loại trừ trường hợp do dị ứng, giảm tiểu cầu vô căn hoặc do tuổi già. Những tình trạng này thường gây ra ban xuất huyết mà không có các triệu chứng cụ thể khác.

Nếu người bệnh có biểu hiện đau nhức vùng kín, chảy máu cam, tiểu ra máu, chóng mặt, thiếu máu và nhiều triệu chứng đi kèm khác, cần đến bệnh viện để tầm soát ung thư kịp thời.

Những bệnh ngoài da tiền thân của ung thư

Viêm da dị ứng hay do cơ địa và các bệnh ngoài da khác có thể là tiền thân của ung thư. Khi cơ thể có tế bào ung thư hoặc bị xâm nhiễm bởi các loại virus, hoặc ảnh hưởng của thuốc phá thai sẽ dẫn đến các phản ứng miễn dịch và nó thể hiện trực tiếp lên da.

- Viêm da

40% bệnh viêm da cơ liên quan đến khối u, vì vậy nếu không rõ nguyên nhân da đột ngột đỏ, sưng, đau và các triệu chứng viêm da cơ địa khác, bạn nên kiểm tra xem đó có phải là dấu hiệu báo trước của ung thư hay không. Đặc biệt là có liên quan tới ung thư dạ dày, vú, buồng trứng.

- Viêm da dị ứng

Một số người bị viêm da dị ứng đột ngột trong nửa năm đầu khi khối u xuất hiện, dù có điều trị bằng thuốc chống dị ứng cũng không hiệu quả.

Nếu viêm da dị ứng xảy ra ở đầu và cổ, có thể là do ung thư vòm họng, các khối u liên quan đến tuyến giáp hoặc khối u ở phổi. Nếu nó xảy ra ở thắt lưng, nó có thể liên quan đến khối u ở hệ thống sinh dục.

- Bệnh giời leo

Những người trẻ tuổi bị herpes zoster (bệnh giời leo), nếu bị tái phát nhiều lần, có biểu hiện xuất huyết hoặc hoại tử lan rộng, cần phải kiểm tra thêm để loại trừ các khối u ác tính như bệnh bạch cầu và ung thư hạch.

Nếu da bị nổi ban đỏ, mụn nước, tróc vảy, cần kiểm tra khối u ác tính đường tiêu hóa.

Theo Sina, Heho