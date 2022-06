Nếu muốn có một thai kỳ KHỎE MẠNH - AN TOÀN, phụ nữ mang thai không nên ăn 5 loại quả này

1. Quả mướp đắng

Mướp đắng là loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe. Ăn nhiều loại quả này giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh, trẻ lâu và có được một hình thể như ý. Bởi nó được cho là hoạt động như một chất chống oxy hóa và chứa các đặc tính chống viêm, chống ung thư, chống tiểu đường, kháng khuẩn, chống thừa cân, béo phì và điều hòa miễn dịch.

Tuy nhiên phụ nữ mang thai và cho con bú thì không nên ăn mướp đắng. Bởi nhiều nghiên cứu cho thấy, mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết và làm hư thai, dẫn đến sinh non. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy mướp đắng có thể gây đột biến gen. Do đó, phụ nữ có thai không nên sử dụng mướp đắng nhất là khi thai đang ở giai đoạn đầu. Phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn loại quả này vì một số chất không tốt của mướp đắng có thể truyền qua sữa mẹ.

2. Quả dứa

Dứa có vị chua, tính bình, có tác dụng nhuận tràng thông tiễn, thanh nhiệt giải độc, bổ dưỡng, sinh khát, sinh tân dịch, lợi tiểu. Quả này còn có vai trò thúc đẩy tiêu hóa, kháng viêm và tẩy độc; chữa viêm khớp, thống phong và giảm béo phì; chữa rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày ruột, tiêu viêm, chống oxi hóa, cung cấp vitamin C...

Nhưng đối với phụ nữ mới mang thai 3 tháng đầu thì không nên ăn dứa. Bởi loại quả này có thể gây ra những cơn co thắt tử cung làm sảy thai; gây tiêu chảy hoặc dị ứng cho bà bầu. Nguyên nhân là do dứa tươi có chứa bromelain có tác dụng làm mềm tử cung, tạo ra chất gây phá thai.

Tuy nhiên, qua 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu có thể ăn một lượng dứa vừa phải, phù hợp.

3. Táo mèo

Tào mèo vẫn được coi là vị thuốc quý, có tác dụng chữa các bệnh về tiêu hóa như ăn khó tiêu, ăn không ngon miệng, rối loạn tiêu hóa... Ngoài ra loại quả này còn thanh lọc cơ thể, lưu thông khi huyết, giải độc gan, bổ thận, giảm đau thấp khớp, loại bỏ vết bầm tím....

Thế nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo phụ nữ có thai không được ăn táo mèo, nhất là giai đoạn 3 tháng đầu. Vì nó có tác dụng làm hưng phấn tử cung, có thể thúc đẩy tử cung co bóp, gây sảy thai và sinh non.

Hiệu quả nhất là các mẹ nên chịu khó sinh xong, sử dụng táo mèo bằng cách làm giấm táo mèo để giảm cân hiệu quả. Trong thời gian cho con bú, táo mèo không ảnh hưởng đến lượng sữa mẹ và vẫn đảm bảo sức khỏe của bé.

4. Quả nhãn

Nhãn là một trong những loại trái cây có vị ngọt, được rất nhiều người yêu thích. Nhãn hay long nhãn là thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là một loại quả mẹ bầu không nên ăn trong quá trình mang thai. Bởi phụ nữ mang thai thường có triệu chứng nóng trong và thường có các hiện tượng táo bón. Ăn nhãn nhiều sẽ tăng nóng trong, động thai, ra huyết đau bụng, đau tức bụng dưới, thậm chí tổn thương thai khí, dẫn tới sảy thai.

Nếu bà bầu ăn nhãn ở mức độ vừa phải thì sẽ mang lại những lợi ích nhất định, ví dụ như giúp máu huyết lưu thông dễ dàng hơn, bổ sung năng lượng cho cơ thể, tốt cho thần kinh, cung cấp nguồn vitamin C dồi dào, giải quyết vấn đề tiêu hóa trong quá trình mang thai,...

5. Quả đu đủ xanh

Đu đủ xanh tưởng chừng không phổ biến bằng đu đủ chín nhưng nó cũng có nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Thành phần enzyme papain trong đu đủ xanh đã được chứng minh là hỗ trợ ngăn chặn ung thư. Ngay cả với bệnh nhân đã mắc ung thư, nó cũng góp phần điều trị nhất định. Không những thế, đu đủ xanh còn có chất ngăn bệnh tim mạch, chống oxy hóa (vitamin C, A, E,…), chống tắc nghẽn mạch máu, tốt cho thị lực, điều hòa kinh nguyệt...

Tuy nhiên nữ mang thai thì không nên ăn loại quả này. Bởi đu đủ xanh hoặc chưa chín hẳn chứa rất nhiều enzyme và mủ, có thể gây nên sự co thắt tử cung với hậu quả là gây sảy thai. Hơn nữa, đu đủ xanh còn chứa prostaglandin và oxytocin là những chất mà cơ thể rất cần để khởi động cho giây phút ra đời của đứa trẻ. Chất papain trong loại quả này còn làm chậm sự sinh trưởng của bào thai. Nó cũng có thể gián tiếp dẫn tới xuất huyết nhau thai. Ngoài ra chất chymopapain trong đu đủ xanh cũng làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi.

Để có 1 thai kỳ khỏe mạnh, an toàn, mẹ bầu hãy tránh xa hoặc hạn chế nhất có thể khi sử dụng các loại quả trên nhé.

