Nếu muốn cho con đi du học Mỹ, bố mẹ nên tham khảo 11 trường sau đây: Gần như nộp hồ sơ là đỗ, toàn trường xịn sò chứ không hề làng nhàng

Du học Mỹ là ước mơ của nhiều học sinh trên khắp thế giới. Tuy nhiên để được học tập tại xứ cờ hoa, học sinh sẽ phải đạt đủ điều kiện về tiếng Anh, chứng chỉ học tập (điểm GPA, SAT, GRE,...), bài luận, hoạt động ngoại khóa,... Một số đại học có cách đánh giá khá khắt khe nên sinh viên quốc tế sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn thi đậu vào trường.

Tuy nhiên, con đường du học Mỹ sẽ thênh thang hơn nhiều nếu du học sinh nhắm đúng trường để nộp hồ sơ. Theo trang tin USnews, có 11 trường đại học tại Mỹ có tỷ lệ chấp nhận sinh viên quốc tế rất cao.

Trong đợt tuyển sinh mùa thu năm 2019, tỷ lệ chấp nhận sinh viên quốc tế trung bình của các trường đại học ở Mỹ là 45%. Tuy nhiên 11 trường trong danh sách này lại có tỷ lệ cao hơn rất nhiều: từ 82-99%. Điều đặc biệt, các trường này nằm trong top 100 - 400 đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2021, đa số ở vị trí 100 - 200.

1. Đại học Toledo

- Thứ hạng tại Mỹ: 298-389

- Sinh viên quốc tế trúng trúng tuyển/tổng hồ sơ: 675/680

- Tỷ lệ chấp thuận: 99%

Đại học Toledo (University of Toledo), được thành lập năm 1872, nằm ở Toledo, Ohio. Trường là một viện nghiên cứu công lập, có hơn 20.000 sinh viên. Hiện ĐH Toledo cấp hơn 250 chương trình học tại 10 trường cao đẳng thành viên. Du học sinh có thể tham khảo các ngành học sau đây:

2. Đại học Kent State

- Thứ hạng tại Mỹ: 217

- Sinh viên quốc tế trúng trúng tuyển/tổng hồ sơ: 635/640

- Tỷ lệ chấp thuận: 99%

Đại học Kent State là một trường đại học nghiên cứu công lập tại bang Ohio của nước Mỹ. Đây là một trong những ngôi trường được đánh giá cao tại Mỹ, là một lựa chọn đáng cân nhân cho các du học sinh dựa trên chất lượng học thuật, chi phí phải chăng với nhiều học bổng và tiêu chuẩn xét tuyển.

Đại học Kent State.

Đại học Kent State có 9 cơ sở khuôn viên tại Đông bắc Ohio và nhiều cơ sở khác trong khu vự và quốc tế. Hiện trường có hơn 42.000 sinh viên ở tất cả các cơ sở của mình, trong đó có tới hơn 2.900 sinh quốc tế đến từ 109 quốc gia.

Trường Đại học Kent State cung cấp hơn 300 chương trình học thuộc cấp chứng chỉ, bằng đại cương, cử nhân, thạc sĩ, chuyên gia, tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Một số ngành đào tạo tại đây có thể kể đến như: Kế toán Kinh doanh; Quảng cáo; Quản trị kinh doanh; Quản trị Y tế; Truyền thông; Báo chí; Giáo dục; Nghệ thuật biểu diễn và nghệ thuật trừu tượng,...

3. Đại học Colorado State

- Thứ hạng tại Mỹ: 153

- Sinh viên quốc tế trúng trúng tuyển/tổng hồ sơ: 612/617

- Tỷ lệ chấp thuận: 99%

Thành lập năm 1870, Colorado State University (CSU) đã phát triển thành trường đại học công lập chuyên nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ với kinh phí nghiên cứu hàng năm lên đến 300 triệu USD. Với khuôn viên rộng 233 hecta, sở hữu đội ngũ giảng viên hơn 1.500 người, CSU đào tạo hơn 250 chuyên ngành đại học và 100 chuyên ngành sau đại học. CSU hiện có hơn 26.700 sinh viên, trong đó có hơn 1.100 sinh viên quốc tế đến từ 85 quốc gia. Tỉ lệ sinh viên/ giảng viên: 18:1.

Đại học Colorado State.

4. Đại học Kansas

- Thứ hạng tại Mỹ: 124

- Sinh viên quốc tế trúng trúng tuyển/tổng hồ sơ: 509/519

- Tỷ lệ chấp thuận: 98%

Đại học Kansas là trường đại học công lập lớn nhất tiểu bang Kansas, được thành lập từ 1865 và được bình chọn vào Top 250 các trường đại học tốt nhất Thế giới (Center for World University Rankings, 2018-2019). Đại học Kansas là nơi ươm mầm của 7 giải thưởng danh giá Pulitzer trong lĩnh vực báo chí, 1 giải thưởng Nobel trong lĩnh vực kinh tế, 1 giải Nobel hòa bình và 4 phi hành gia cho NASA.

5. Đại học Texas tại Arlington

- Thứ hạng tại Mỹ: 298-389

- Sinh viên quốc tế trúng trúng tuyển/tổng hồ sơ: 584/625

- Tỷ lệ chấp thuận: 93%

Đại học Texas tại Arlington (UTA) được thành lập vào năm 1895, là viện nghiên cứu với hơn 100 năm đào tạo chất lượng uy tín. Trường thuộc top cac trường có diện tích lớn nhất phía Bắc Texas với số lượng sinh viên theo học khoảng 58.000 học viên.

Vị trí địa lí thuận lợi, trường tọa lạc tại thành phố Arlington ở ngoại ô và nằm giữa Dallas và Font Worth với nhiều địa điểm thú vị như công viên vui chơi Six Flags Over Texas, đội bóng chày Texas Rangers, the Dallas Cowboy và sân bay DFW.

Đại học Texas tại Arlington.

6. Đại học Loyola Chicago

- Thứ hạng tại Mỹ: 112

- Sinh viên quốc tế trúng trúng tuyển/tổng hồ sơ: 1.309/1.425

- Tỷ lệ chấp thuận: 90%

Đại học Loyola Chicago (LUC) được thành lập vào năm 1870 với tên gọi Cao đẳng St. Ignatius. Loyola là một trong những trường đại học Công giáo lớn nhất tại Mỹ và là trường duy nhất ở Chicago. LUC bao gồm 4 cơ sở: Lake Shore, Water Tower, Health Science và Trung tâm John Felice ở Rome, Ý.

Hiện nay, Loyola là mái nhà của hơn 17,007 sinh viên đến từ 82 quốc gia và tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Họ đại diện cho các dân tộc, nền văn hóa và kinh tế khác nhau, và tất cả đều có cơ hội phát triển và học hỏi trong thành phố Chicago năng động.

7. Đại học Virginia Commonwealth

- Thứ hạng tại Mỹ: 160

- Sinh viên quốc tế trúng trúng tuyển/tổng hồ sơ: 451/515

- Tỷ lệ chấp thuận: 88%

Đại học Virginia Commonwealth hiện có khoảng 31,076 sinh viên theo học, trong đó bao gồm 1,260 sinh viên quốc tế, đại diện cho 101 quốc gia khác nhau và khoảng 193,724 cựu sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc khắp nơi trên thế giới. Trường có hơn 2,500 giảng viên và nhân viên giàu kinh nghiệm, mang đến cho sinh viên hơn 200 chương trình bằng cấp chất lượng cao.

Đại học Virginia Commonwealth.

8. Đại học Utah

- Thứ hạng tại Mỹ: 97

- Sinh viên quốc tế trúng trúng tuyển/tổng hồ sơ: 474/546

- Tỷ lệ chấp thuận: 87%

Đại học Utah (University of Utah) được thành lập năm 1850 và hiện tại đã có hơn 23.000 sinh viên, với 822 sinh viên và học giả quốc tế đến từ 77 quốc gia. Trường đặt trọng tâm vào việc cung ứng một chương trình giáo dục quốc tế và xuyên văn hóa và sẵn sàng đón nhận sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

9. Đại học Colorado - Boulder

- Thứ hạng tại Mỹ: 103

- Sinh viên quốc tế trúng trúng tuyển/tổng hồ sơ: 1.801/2.097

- Tỷ lệ chấp thuận: 86%

Đại học Colorado - Boulder (CU - Boulder) được thành lập vào năm 1877 tại Boulder, là 1 trong 4 chi nhánh trực thuộc hệ thống trường đại học Colorado. Từ khi thành lập trường đã không ngừng mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng, thu hút giảng viên giỏi, nhân viên và sinh viên. CU-Boulder đã phát triển các chương trình thế mạnh về Khoa học, Kỹ thuật, Kinh doanh, Luật, Nghệ thuật, Nhân văn, Giáo dục, Âm nhạc và nhiều lĩnh vực khác. Trường đào tạo 3,600 khóa học trong 15 0 lĩnh vực bao gồm 78 chương trình cử nhân, 56 chương trình thạc sĩ và 53 chương trình tiến sĩ.

10. Đại học Texas tại Dallas

- Thứ hạng tại Mỹ: 143

- Sinh viên quốc tế trúng trúng tuyển/tổng hồ sơ: 513/629

- Tỷ lệ chấp thuận: 82%

Đại học Texas Dallas (UT Dallas) là một trường đại học nghiên cứu công lập trong hệ thống Đại học Texas. UT Dallas được thành lập vào năm 1961 với tên gọi Trung tâm Nghiên cứu Cao học vùng Tây Nam Bộ và chính thức trở thành The University of Dallas vào năm 1969.

Khuôn viên chính của trường được đặt tại trung tâm kinh doanh công nghệ Telecom Corridor thuộc địa phận thành phố thủ phủ Richardson của hạt Dallas, bang Texas.Với chỉ hơn 58 năm hoạt động, đến nay trường đã có tổng cộng 7 trường thành với 50 trung tâm và viện nghiện cứu. Hiện có hơn 22.000 sinh viên đang theo học tại trường, trong đó có hơn 7.000 sinh viên quốc tế, từ hơn 100 quốc gia trên thế giới.

11. Đại học Cincinnati

- Thứ hạng tại Mỹ: 143

- Sinh viên quốc tế trúng trúng tuyển/tổng hồ sơ: 970 - 1.176

- Tỷ lệ chấp thuận: 82%

Đại học Cincinnati là một trong những trường đại học hàng đầu nước Mỹ nằm tại bang Ohio. Trường có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục. Đây cũng là ngôi trường được nhiều sinh viên có ước mơ du học Mỹ lựa chọn vì có chương trình vừa học vừa làm hấp dẫn.