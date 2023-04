Nếu là lần đầu đi Thái chơi Songkran thì nên lưu ý những điều này để có mùa té nước thật an toàn

Nếu ai có dịp đến đất nước Thái Lan vào giai đoạn giữa tháng 4 này, thì không thể nào không hoà mình cùng lễ hội té nước truyền thống của họ. Hôm nay (13/04) là ngày chính thức diễn ra lễ hội nước tưng bừng này và sự kiện này sẽ còn diễn ra đến tận 1 tuần sau đó. Nên nhiều du khách lần đầu đến vào thời điểm này ít nhiều sẽ bỡ ngỡ vì hoạt động siêu mới lạ này.

(Ảnh: Klook)

Đối với những bạn chưa từng tham gia lễ hội té nước Songkran trước đây, có thể hiểu đây như là một nghi thức chào đón năm mới đặt biệt của xứ sở Chùa Vàng. Mọi người sẽ té nước lẫn ném bột vào người khác để có nhiều may mắn. Nhiều người còn cho rằng, đây chính là một "cuộc chiến" với nước chính hiệu. Vì du khách sẽ chiến đấu với những khẩu súng nước đủ mọi kích cỡ, hoặc người dân sẽ dùng luôn gáo, vòi nước, thau để tạt nước vào nhau.

(Ảnh: Bui Cong Danh)

Lễ hội té nước hay còn gọi là Songkran năm nay đã quay trở lại sau 3 năm gián đoạn vì dịch, nên độ hoành tráng được dự đoán là gấp đôi khi xưa. Nhưng song song với niềm vui đó, thì nhiều nguy cơ tai nạn, thiếu an toàn vẫn đang tiềm tàng suốt một tuần diễn ra lễ hội....

Nếu nghĩ lễ hội truyền thống của Thái Lan này chỉ toàn màu hồng và cứ quẩy hết mình thì nhiều người đã khá chủ quan. Vì nhiều trường hợp đáng tiếc với du khách đã xảy ra khi không chuẩn bị kỹ càng hay không hiểu rõ về luật pháp của nước sở tại. Tương truyền, những du khách có kinh nghiệm chơi lễ té nước luôn ghi nhớ những câu chuyện sau đây để không phải gặp rắc rối.

- Không nên cởi trần nơi công cộng, điều này bị cấm ở nhiều nơi trên Thái Lan

Ở thủ đô Bangkok hay thành phố ChiangMai, cảnh sát sẽ phạt bạn một số tiền khi bắt gặp bạn không mặc áo nơi công cộng. Vì theo luật tại đất nước này, cởi trần ở nơi công cộng là không cho phép nên dù có bung xoã cỡ nào thì hãy luôn giữ trang phục của mình trên người.

Ảnh: sanook

- Khi băng qua đường hay di chuyển nên để ý kỹ càng để tránh xảy ra tai nạn giao thông

Vào mỗi lần lễ Songkran diễn ra thì tỷ lệ tai nạn giao thông tại đất nước xinh đẹp này lại tăng lên đáng kể. Nguyên nhân đa phần là do say xỉn trong lúc tham gia té nước hoặc chạy quá tốc độ cho phép. Nên nếu bạn di chuyển ở Thái trong những ngày lễ như thế này thì hãy cẩn thận trong việc đi lại để đảm bảo an toàn nhất có thể nhé.

(Ảnh: VTV)

- Thường xuyên rửa mặt, lau mặt nếu không muốn bị các vấn đề về da



Không ai biết thứ nước trong các vòi xịt, thùng đựng là nước sạch hay nước bẩn hay bất kỳ loại nước nào khác. Nhiều trường hợp du khách đã bị người khác bắn nước bẩn vào người gây ra các vấn đề về da liễu. Nên tốt nhất là bạn phải rửa mặt ngay sau khi về khách sạn, còn tốt hơn nữa là chuẩn bị khăn giấy để lau nước trên cơ thể mình.

(Ảnh: Klook)

Thêm vài lưu ý bạn cũng nên quan tâm như: không nên bắn nước vào các nhà sư, người già và trẻ nhỏ, chai thuỷ tinh sẽ bị cấm trong những ngày diễn ra lễ hội. Nếu nắm rõ những kinh nghiệm từ nhiều người đã từng tham gian Songkran thì đảm bảo rằng bạn sẽ có một lần chơi lễ đầu tiên thật trọn vẹn.

Từ những kinh nghiệm đó, thì các "bậc tiền bối" cũng thường xuyên khuyên những người mới nên trang bị vài thứ trong túi xách và balo. Vì một khi đã tham gian Songkran, bạn sẽ ở ngoài trời nắng khá lâu nên việc có thêm vài món đồ trở thủ sẽ khiến cuộc chơi thêm dễ dàng, thú vị hơn rất nhiều.

Những thứ bạn chuẩn bị để không phải lâm vào tình trạng khó khăn nào:



- Túi chống nước cho các thiết bị điện tử và ví tiền

Điều quan trọng nhất luôn ở thứ tự đầu tiện, không ai muốn chuyến du lịch vui vẻ của mình trở thành một chuyến đi sửa điện thoại, máy quay vì bị nước tấn công. Hãy luôn thủ sẵn cho mình một chiếc túi chống thấm nước cho các thiết bị điện tử. Và cũng đừng quên bảo vệ cả ví tiền của mình để không bị nước dính vào lẫn kẻ gian lấy mất nhé!

- Kính bảo vệ mắt



Nếu ai có đôi mắt yếu hay không thích bất kỳ vật thể nào bay vào mắt, thì chiếc kính bảo vệ mắt là trang bị đáng để lưu tâm nhất. Một chiếc kính bảo vệ mắt còn khiến du khách thoải mái "đương đầu" với những dòng nước mà không sợ bị đau mắt. Những siêu thị và cửa hàng tiện lợi cũng nắm bắt được nhu cầu này của khách hàng khi bày bán đa dạng loại kính bảo vệ bên cạnh súng nước đủ màu.

(Ảnh: @zyotrannn_)

- Thuốc cảm, thuốc đau đầu và thuốc hạ sốt



Nhiều người thắc mắc tại sao đi chơi mà phải mang theo thuốc, đơn giản là vì bạn phải trải qua cái nóng tháng 4 của đất Thái, vừa bị nước phủ lên khắp người nên nguy cơ bị cảm, ho, sốt là rất cao. Rất nhiều người từng bị chóng mặt, đau đầu sau khi ở ngoài nắng chơi Songkran chỉ sau vài tiếng nên những loại thuốc là vô cùng cần thiết.

(Ảnh: vinmec)

- Quần áo cũ hoặc quần áo mỏng, nhanh khô



Không ai muốn đi ngoài đường cả ngày trong chiếc quần jeans nặng trĩu và ướt sũng, vì vậy bạn nên mặc quần áo thoải mái, mỏng nhẹ nhất có thể trong những ngày Songkran. Ngoài ra, bạn cũng sẽ không muốn ngồi nghỉ ngơi, ăn uống trong quán ăn với bộ đồ đầy nước trên người. Hãy thử quần ngắn, áo thun hoặc đồ tập gym để ít nhất bạn không bị vải bông hay len kéo nặng.

(Ảnh: Eakkapop Thongtub)

Ngoài ra, hãy luôn tỉnh táo quan sát tình hình đám đông và dự phòng cho mình cách thoát thân an toàn nếu cảm thấy đám đông bắt đầu mất kiểm soát.

Sau khi đã nắm đủ những bước an toàn rồi việc kế tiếp chỉ là chơi hết mình thôi. Cuộc chiến nước này sẽ diễn ra từ sáng tới tối và dọc con phố nổi tiếng tại Thái Lan. Cũng theo như các hướng dẫn viên và du khách đi trước, thì khu Silom, khu Nana ngay trạm BTS (tàu điện trên không) là đông đúc nhất vào buổi sáng. Đến tầm chiều thì khu Khaosan, khu Siam sẽ lên đèn để các du khách đổ về đây chơi thoả thích.

(Ảnh: Võ Duy Khang)

Hãy tận hưởng những ngày lễ Songkran thật vui bạn nhé!