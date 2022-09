Nếu không trở thành diễn viên, Lee Min Ho đã là cầu thủ bóng đá, Song Hye Kyo sẽ thành vận động viên trượt băng

Có thể bạn không tin nhưng trước khi trở thành những diễn viên chuyên nghiệp có nhiều ngôi sao chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Có nhiều ngôi sao lớn từng ấp ủ cho mình những giấc mơ nghề nghiệp khác nhau nhưng họ đã gặp cơ hội để nổi tiếng. Cũng có người vì không thể theo đuổi giấc mơ từ bé nên đã tìm kiếm cơ hội với nghệ thuật.

Và có lẽ fan hâm mộ phải biết ơn vì cuối cùng những ngôi sao này đã nỗ lực và phát triển để trở thành những diễn viên đình đám của showbiz Hàn.

Lee Min Ho

Nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc từng có ước mơ khi còn nhỏ là được trở thành cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, một cơ hội đã đến với Lee Min Ho khi anh ký hợp đồng với công ty giải trí. Điều này đã khiến Lee Min Ho gác lại giấc mơ thuở bé của mình.

Ở thời điểm hiện tại, Lee Min Ho đã là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.

So Ji Sub

Tình yêu với bơi lội của So Ji Sub lớn tới nỗi nam diễn viên này từng muốn theo đuổi môn thể thao này một cách chuyên nghiệp. Anh từng thi đấu ở Đại hội Thể thao Quốc gia Hàn Quốc sau khi đào tạo trong 11 năm. Tuy nhiên, việc làm vận động viên bơi lội không mang lại cho So Ji Sub một cuộc sống dư dả tiền bạc.

So Ji Sub quyết định thử sức trong lĩnh vực người mẫu và sau đó bén duyên với nghề diễn xuất. Và hiện tại chúng ta đã có một nam diễn viên tài năng của showbiz Hàn.



Lee Jong Suk

Lee Jong Suk bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 15 tuổi với vai trò người mẫu. Trong một cuộc phỏng vấn của mình, nam diễn viên điển trai đã tiết lộ rằng anh ấy mơ ước trở thành một thần tượng K-pop vì từ nhỏ đã yêu thích và hâm mộ Rain. Lee Jong Suk từng là thực tập sinh của SM Entertainment và sau 3 tháng đào tạo, nam tài tử quyết định rời bỏ và theo đuổi con đường diễn xuất.

Jung Hae In

Jung Hae In từng mơ ước trở thành một nhà công nghệ sinh học và đã từng theo học trong lĩnh vực này. Trong 1 lần dạo phố, ngôi sao của 'Something in the Rain' được người tìm kiếm tài năng mời chào bước chân vào showbiz. Cuối cùng, trước sự theo đuổi không ngừng nghỉ của công ty giải trí, Jung Hae In đã quyết định thử sức và cuối cùng gặt hái được thành công khiến nhiều người ghen tị.

Song Hye Kyo





Song Hye Kyo đã được đào tạo như một vận động viên trượt băng nghệ thuật trong thời gian học tiểu học. Đến tận khi học trung học, Song Hye Kyo vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, vì gặp phải một số chấn thương nên người đẹp không thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê. Khi ấy, Song Hye Kyo đã đăng ký tham gia một số cuộc thi người mẫu và sau đó ít lâu có vai diễn điện ảnh đầu tiên của mình trong 'Happy Morning'.

Jun Ji Hyun

Từ nhỏ, Jun Ji Hyun đã có ước mơ được đi du lịch vòng quanh thế giới. Đây là lý do tại sao Jun Ji Hyun muốn trở thành một tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, Jun Ji Hyun đã có một trải nghiệm tồi tệ trong một chuyến bay và cuối cùng cô quyết định làm người mẫu khi còn là học sinh trung học. Từ người mẫu, Jun Ji Hyun tìm đến với con đường diễn xuất và trở thành ngôi sao như hiện tại.

Nam Joo Hyuk

Giống như nhiều nam sinh cùng tuổi, Nam Joo Hyuk là một vận động viên chơi trong đội bóng rổ của trường trong suốt 3 năm. Thời điểm đó, ước mơ của anh là trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ước mơ của Nam Joo Hyuk đã nhanh chóng tan vỡ sau hai cuộc phẫu thuật vì chấn thương. Ước mơ bóng rổ khép lại, Nam Joo Hyun đã quyết định theo đuổi con đường người mẫu và sau đó là diễn xuất.

Won Bin

Nam diễn viên của "Trái tim mùa thu" yêu thích ô tô từ khi còn nhỏ và mơ ước trở thành một thợ cơ khí. Từ khi học trung học, Won Bin đã tìm tòi công việc sửa chữa ô tô. Tuy nhiên, cuộc đời của Won Bin bất ngờ rẽ ngang khi một công ty tìm kiếm tài năng đã tìm đến và ký hợp đồng. Kể từ đó, chúng ta có nam diễn viên nổi tiếng Won Bin.

Song Joong Ki

Cũng giống như Song Hye kyo, Song Joong Ki muốn trở thành một vận động viên trượt băng tốc độ. Khi còn là một vận động viên trượt băng tốc độ, anh ấy đã đại diện cho thành phố tham dự kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, vì một chấn thương nên Song Joong Ki quyết định gác lại giấc mơ trượt băng và theo đuổi con đường diễn xuất.

Sung Hoon

Sung Hoon từng ước mơ trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp và có kế hoạch theo đuổi giấc mơ vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên, chấn thương cột sống khiến Sung Hoon phải từ bỏ tham vọng trở thành một vận động viên.

Sung Hoon từng chia sẻ, thời điểm biết mình không thể theo đuổi con đường vận động viên khiến anh vô cùng sụp đổ và quyết định nhập ngũ ngay sau đó. Sau khi xuất ngũ, Sung Hoon đã ký hợp đồng với công ty giải trí và trở thành nam diễn viên nổi tiếng như hiện tại.