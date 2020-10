Siêu mẫu Hà Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn hóa nghệ thuật. Bố mẹ giáo dục cô toàn diện theo lối sống phương Tây, cho đi học piano, bơi lội và ngoại ngữ từ khi còn nhỏ.

Năm 14 tuổi, Hà Anh nhận được nhiều lời mời làm cầu thủ bóng rổ và người mẫu, nhưng cô vẫn quyết tâm vào đại học. Khi còn học chuyên Anh ở trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Anh đã đặt mục tiêu kiếm học bổng đi du học nước ngoài. Cô viết đơn cho 200 trường để xin học bổng và được trường Broomsgrove của Anh nhận với 80% chi phí kì học, cũng là bước đệm để cô vào Đại học Reading, khoa Quản lý Doanh nghiệp.

Do văn hóa gia đình nề nếp từ nhỏ cùng với việc trải nghiệm văn hóa phương Tây khi lớn lên nên Hà Anh rất coi trọng sự văn minh. Ngay cả đối với việc dạy cho con gái Myla, cô thoải mái để con tự do phát triển, học hỏi thật đấy nhưng Myla cũng phải hiểu được các quy tắc cơ bản do cha mẹ đặt ra.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hà Anh đã chia sẻ bài viết về Cách đơn giản nhất để làm con người văn minh. Nguyên văn đoạn chia sẻ như sau:

Cách đơn giản nhất để làm con người văn minh?

ĐỪNG LÀM ỒN, đừng làm phiền những người xung quanh!

Nghe dễ mà khó các bạn nhỉ, bởi chúng ta nhiều khi quá vô tư, chúng ta hay tự nhủ rằng "trẻ con mà có biết gì đâu". Nhưng bố mẹ ý thức sẽ có những người con có ý thức. Chúng ta nghĩ "lâu lâu mới có được bữa vui" nên cứ xả ga hoang dại, mà không biết rằng niềm vui của mình đôi khi lại biến thành cơn ác mộng cho những người xung quanh.

Năm 2020 rồi, các bố mẹ hãy nuôi dạy con giúp chúng trở thành những người văn minh. Đừng để chúng bị coi thường khi ra nước ngoài sinh hoạt không có ý thức. Rút cuộc mình cho họ lý do để họ phân biệt mình, thì là lỗi của mình.

1. Hãy nhắc con mình đừng hét to, leo trèo bàn ghế nơi công cộng, đặc biệt là không gian hẹp, kín (nhà hàng, máy bay...). Đồng ý là trẻ con có quyền vui đùa nhưng đừng vì niềm vui và tự do của mình mà cướp đi quyền được ăn tối trong yên tĩnh của người khác.

Muốn vui chơi hãy cho con ra sân, tha hồ chạy nhảy. Nếu bắt buộc trong khoảng kín hãy cố gắng bày trò cho con chơi để chúng không thét lác làm phiền người khác.

2. Bố mẹ nào cũng muốn bật phim hoạt hình cho con xem khi ngồi trong nhà hàng để nó ngồi yên cho mình ăn. NHƯNG:

Đừng để tiếng hoạt hình, trò chơi phát ra quá to. Những người xung quanh không muốn nghe những tiếng đó khi họ đang ăn uống.

3. Khi đi chơi với nhóm bạn đông, thật dễ dẫn đến phấn khích khi nói cười, đùa vui, đặc biệt khi có chút rượu bia vào người. Hãy cố gắng nhớ rằng xung quanh không chỉ có nhóm mình. Hò hét cười đùa làm bạn vui nhưng làm người xung quanh cảm thấy ồn ào khó chịu.

4. Đừng bật nhạc quá to hay hát karaoke sau 10 giờ (nếu như bạn không ở phòng kín cách âm)

Có rất nhiều người phải đi ngủ sớm để đi làm sớm, đừng vì niềm vui của bạn mà tước đi giấc ngủ của người khác. Muốn hát hò hãy ra cơ sở chuyên nghiệp có phòng kín hát thâu đêm. Đừng để tiếng hát át tiếng bom. Bạn vui nhưng đừng tra tấn hàng xóm!