Nếu không có ca mắc mới, 12 ngày nữa các ổ dịch ở Hà Nội kết thúc

Chiều 4/9, Hà Nội họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 21/8 đến nay, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tính từ ngày 25/7 đến nay, Hà Nội có 38 ca mắc, chưa có ca tử vong. Hiện thành phố có 589 trường hợp F1, 3.605 trường hợp F2. Số người còn cách ly tập trung là 1.474.

Thành phố đã lấy 73.499 mẫu xét nghiệm RT-PCR cho những người từ Đà Nẵng về từ ngày 15/7, kết quả ghi nhận 3 trường hợp dương tính (BN979, BN752, BN962), số còn lại âm tính.

Về công tác phòng, chống dịch, từ ngày 31/8 đến nay, thành phố đã khám sàng lọc 1.849 bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, khó thở. Hiện các bệnh viện còn cách ly điều trị 64 bệnh nhân nghi ngờ.

Theo ông Hạnh, mặc dù Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng, nhưng vẫn có những trường hợp từ tỉnh khác về, nên vẫn có nguy cơ dịch xâm nhập từ các địa phương vào Hà Nội. Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân vẫn cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc "5K": Đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, khai báo y tế, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Trương Quang Việt cho biết, vào năm học mới, sẽ có nhiều học sinh, sinh viên ở các tỉnh khác về Hà Nội nên cần đẩy mạnh công tác truyền thông để ngăn chặn nguồn lây có thể phát sinh trong cộng đồng.

Ngoài ra, số người từ Đà Nẵng về Hà Nội thời gian tới có thể cũng là nguồn phát sinh ca nhiễm mới. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng cường, mở lại một số chuyến bay thương mại tới các nước, vì thế, Hà Nội cần có phương án phân luồng, cách ly phù hợp để bảo đảm không để xảy ra sơ suất có thể lây lan dịch ra cộng đồng.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đánh giá, nếu Hà Nội giữ được 12 ngày nữa không có ca mắc ngoài cộng đồng thì các ổ dịch tại Hà Nội sẽ kết thúc. Thành phố đã kiểm tra 3 lần tại các bệnh viện, trong đó có 78/81 bệnh viện ở mức an toàn. Thời gian tới, Hà Nội cố gắng 100% số bệnh viện đạt tiêu chí an toàn.

Nhận định vẫn còn ca bệnh ngoài cộng đồng tại các địa phương nên Hà Nội vẫn còn nguy cơ, ông Quý khẳng định, thành phố xác định việc chống dịch là nhiệm vụ lâu dài. Do đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các phần việc, như: Vận động, tuyên truyền người dân phòng, chống dịch theo tinh thần "5K"; chủ động giám sát các ca bệnh, tổ chức rà soát, truy vết những trường hợp liên quan...

Ông Quý yêu cầu Sở Y tế tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Hiện Hà Nội còn 1 bệnh viện ở mức an toàn thấp, phải được nâng cấp theo tiêu chí an toàn; 2 bệnh viện không bảo đảm phải dừng hoạt động cần sớm được khắc phục. Đối với việc cách ly chuyên gia nhập cảnh dưới 14 ngày và thu phí đối với các trường hợp nhập cảnh, ông Quý cho biết, thành phố sẽ bố trí cách ly tại các khách sạn trên tinh thần bảo đảm phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiếp nhận những người từ Đà Nẵng về trong thời gian tới. Với những người có xét nghiệm âm tính, đã qua 14 ngày, thành phố vẫn khuyến cáo cần tiếp tục ở nhà theo dõi sức khoẻ, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho cơ sở y tế địa phương. Với trường hợp về nhưng chưa xét nghiệm thì các địa phương phải có quyết định cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày để bảo đảm an toàn.

Với công tác phòng, chống dịch cho ngày khai giảng và năm học mới, ông Quý yêu cầu các trường bảo đảm an toàn cho học sinh theo đúng hướng dẫn. Sở Y tế và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có hướng dẫn cụ thể cho các trường đại học, cao đẳng về phương án bảo đảm an toàn, chuẩn bị cho việc tuyển sinh, nhập học. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các cửa hàng kinh doanh, cơ sở ăn uống; quan tâm phòng, chống dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng.