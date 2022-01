Nếu đang giảm cân thì đây chắc chắn là 7 loại thực phẩm mà bạn tuyệt đối không nên bỏ qua

Giảm cân là vấn đề muôn thuở mà rất nhiều cô gái quan tâm mỗi ngày. Đặc biệt, việc giảm cân có đạt kết quả thành công hay không còn phụ thuộc không nhỏ vào chế độ ăn uống mà bạn chuẩn bị. Dưới đây là 7 loại thực phẩm "luôn cần phải có" trong chế độ giảm cân mà bạn không nên bỏ qua.

Quả bơ

Loại thực phẩm đầu tiên cần có trong thực đơn giảm cân của bạn chính là quả bơ. Mặc dù bơ chứa hàm lượng calories cao nhưng nó lại giàu chất béo lành mạnh nên có thể làm giảm bớt lượng đường trong máu. Sau khi ăn bơ, bạn sẽ có cảm giác no lâu và không còn muốn ăn vặt thêm bất kỳ món gì.

Ngoài ra, bơ còn giàu vitamin B, giúp tăng cường sức đề kháng và hoạt động của não bộ. Vì vậy, bạn sẽ điều chỉnh được cảm xúc và không còn rơi vào tình trạng mệt mỏi, căng thẳng nữa.

Bưởi

Tiếp đến là bưởi - loại thực phẩm rất giàu vitamin C và ngăn chặn tình trạng mất nước trong cơ thể. Việc bổ sung nhiều vitamin C trong quá trình giảm cân giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và vitamin trong máu. Bên cạnh đó, nếu nồng độ vitamin C trong cơ thể càng cao thì hiệu quả đốt cháy chất béo sau khi tập luyện cũng sẽ được cải thiện tốt hơn.

Chuối

Khi nồng độ serotonin trong cơ thể bị hạ thấp, tâm trạng của bạn sẽ không ổn nên lúc này cần lắm một loại thực phẩm giàu tryptophan - đó chính là chuối. Chuối có thể thúc đẩy quá trình bài tiết serotonin, giúp não bộ giảm bớt căng thẳng và tiết ra nhiều "hormone hạnh phúc" - dopamine. Việc bổ sung chất xơ phong phú cũng có thể giúp làm tăng cảm giác no và thúc đẩy quá trình nhu động đường tiêu hóa và nhu động ruột.

Các loại cá biển

Trong cá biển thường giàu EPA và DHA nên có thể cải thiện chứng trầm cảm và tăng tiết hormone serotonin. Thêm nữa, trong cá biển cũng chứa nhiều Coenzyme Q10 nên giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa của tế bào, cải thiện tình trạng dư thừa cholesterol và mỡ máu cao. Nhờ đó, quá trình trao đổi chất trong cơ thể cũng sẽ được diễn ra hiệu quả hơn.

Thịt gà nạc

Thịt gà là một loại thực phẩm giàu tryptophan nên giúp tăng tiết serotonin và cải thiện các vấn đề về tâm trạng. Nguồn dinh dưỡng trong thịt gà nạc có thể được chuyển đổi thành melatonin, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Chính vì vậy, bạn hãy lựa chọn các loại ức gà trong chế độ giảm cân nếu muốn tăng cơ, giảm mỡ hiệu quả.

Sữa

Nhiều người thường uống một ly sữa nóng trước khi đi ngủ và điều này là hoàn toàn có lý do chính đáng. Trong sữa có chứa nhiều canxi và tryptophan có thể làm giảm co thắt cơ bắp, giúp tâm trạng ổn định hơn.

Trà xanh

Loại thực phẩm cuối cùng là trà xanh! Các loại trà thường chứa nhiều theanine, axit-aminobutyric (GABA) và polyphenol. Đây là những chất có thể điều chỉnh sóng não, cải thiện chức năng thần kinh và tăng cường chất chống oxy hóa trong cơ thể. Ngoài ra, uống trà nhiều cũng có thể làm đẹp da và giảm bớt cholesterol trong cơ thể nên đây chắc chắn là vũ khí giảm cân mà bạn không nên bỏ qua.

Source (Nguồn): Beauty321