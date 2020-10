Nếu đã ngoài 30 tuổi bạn nhất định phải nấu ngay món ăn này mỗi tuần!

Trong quá trình nảy mầm, hạt đỗ tương đã sản sinh thêm hàm lượng vitamin E tăng cao, vitamin K, beta caroten, vitamin C, các vitamin nhóm B cũng tăng theo, ngoài ra còn gia tăng sự sinh tổng hợp enzim SOD là chất chống oxy hóa mạnh nhất hiện nay. Vitamin C, E và caroten có khả năng ngăn chặn tiến trình lão hóa (nhất là lão hóa mạch máu), củng cố hệ miễn dịch suy yếu do tuổi tác, trị bệnh Alzheimer, thoái hóa các khớp xương.

Trong giá đậu tương có chứa một lượng khá lớn các hoóc-môn nữ như: estradiol, genistein và daidzein. Nhờ vậy, việc dùng loại thực phẩm này sẽ giúp các em gái đang tuổi dậy thì hay phụ nữ tuổi mãn kinh cân bằng nội tiết, bảo đảm sức khỏe làm cho cơ thể trở nên mượt mà gợi cảm, kéo dài tuổi xuân.