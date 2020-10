Nếu có một trong 6 thói quen này, chị em đừng hỏi tại sao mình hay bị viêm nhiễm âm đạo

Những năm gần đây, có rất nhiều phụ nữ mắc bệnh viêm nhiễm âm đạo. Căn bệnh này ngày càng có xu hướng trở thành bệnh phụ khoa phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ trẻ. Viêm âm đạo là tình trạng nhiễm trùng âm đạo, tình trạng này có thể không gây ra bất cứ triệu chứng nào. Một số triệu chứng phổ biến thường gặp ở căn bệnh này như ngứa âm đạo, dịch âm đạo tiết ra nhiều và có màu sắc bất thường, đau hoặc buốt khi tiểu tiện, đau rát khi quan hệ tình dục, chảy máu âm đạo...

Các triệu chứng viêm âm đạo cũng khác nhau tùy theo nguyên nhân gây nhiễm trùng chẳng hạn như: nhiễm trùng do vi khuẩn thường tiết dịch âm đạo màu trắng xám hoặc màu vàng, dịch tiết này có mùi tanh dễ dàng nhận thấy sau khi quan hệ tình dục. Nhiễm trùng nấm men thường gây ngứa, có thể tiết dịch đặc màu trắng. Nhiễm trùng nấm trichomonas gây ngứa và có mùi khó chịu, dịch tiết ra thường có màu vàng xanh... Đây là những nguyên nhân trực tiếp gây viêm nhiễm âm đạo. Bên cạnh đó, căn bệnh này còn có nguy cơ lây nhiễm gián tiếp thông qua chính thói quen sinh hoạt hằng ngày của chị em. Dưới đây là 6 thói quen dễ gây bệnh nhất mà phụ nữ cần loại bỏ ngay từ bây giờ:

1. Sử dụng máy giặt không được tiệt trùng

Dùng máy giặt có thể gây viêm nhiễm phụ khoa? Có lẽ đây là lý do mà phụ nữ ít ngờ đến nhất. Sự thực thì hầu hết mọi chiếc máy giặt đều được coi là một ổ vi khuẩn.

Có rất nhiều nghiên cứu phát hiện rằng, hầu hết các loại nấm mốc trên quần áo đều có nguồn gốc từ máy giặt. Tiến sĩ Ricarda M. Schmithausen - Viện Vệ sinh và Sức khỏe cộng đồng thuộc Trung tâm Hợp tác của WHO tại Đại học Bonn, Đức đã có một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Applied and Environmental Microbiology về việc phát hiện các mầm mống vi khuẩn, nấm mốc trong máy giặt.

Trong công bố này, Tiến sĩ Schmithausen đã cho biết rằng có rất nhiều vi khuẩn, nấm mốc sống sót trong quá trình giặt. Số lần giặt quần áo càng nhiều thì số lượng nấm mốc càng nhiều. Do vậy nên bạn cần thường xuyên ngâm rửa lồng máy giặt với nước trên 60 độ để loại bỏ nấm mốc.

2. Giặt đồ lót chung với tất chân

Nếu bạn bị nấm da chân mà lại có thói quen thường xuyên giặt đồ lót chung với tất thì đây thực sự là một mối nguy lớn cho bệnh phụ khoa. Bởi những vi khuẩn gây nấm da có thể phân tán khắp nơi, gây lây nhiễm chéo làm tăng khả năng viêm âm đạo. Do vậy nên chúng ta cần hình thành thói quen giặt riêng đồ lót với tất.

3. Quan hệ tình dục

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xếp viêm âm đạo do nấm candida và viêm âm đạo do nấm trichomonas là các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nấm trichomonas có thể ký sinh trong đường sinh sản ở cả nam và nữ. Chúng có thể ký sinh ở tuyến niệu đạo và cả bàng quang của nam giới mà không hề có bất kỳ triệu chứng nào. Thế nhưng loại nấm này lại rất dễ lây nhiễm cho phụ nữ sau khi quan hệ tình dục.

4. Cách kết hợp quần áo

Có khá nhiều chị em phụ nữ có xu hướng thích mặc những bộ quần áo bó sát để tôn lợi thế đường cong cơ thể. Tuy nhiên những chiếc quần bó sát thường được làm từ các loại loại vải sợi hóa học có độ thoáng khí vô cùng kém. Điều này có thể gây tăng tiết dịch âm đạo và mồ hôi khó bay hơi, làm tăng nhiệt độ và độ ẩm cho vùng kín, từ đó vô tình tạo ra môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn âm đạo cư trú và phát triển.

5. Môi trường vệ sinh không sạch sẽ

Trong thời kỳ kinh nguyệt, việc vệ sinh không sạch sẽ cũng là một trong những nguyên nhân gây viêm nhiễm âm đạo. Thông thường sau 2 giờ sử dụng băng vệ sinh liên tục, tổng số vi khuẩn trên bề mặt băng vệ sinh có thể lên đến 107 con/cm2. Do vậy nên chị em cần chú ý thay băng vệ sinh thường xuyên trong kỳ kinh nguyệt.

Ngoài ra, việc sử dụng bồn cầu bẩn khi đi vệ sinh cũng làm tăng nguy cơ viêm nhiễm âm đạo do hai loại vi khuẩn trichomonas vaginalis và candida albicans gây ra. Ở những nhà vệ sinh công cộng, do có quá nhiều người sử dụng nên càng dễ lây bệnh hơn. Để tránh lây nhiễm gián tiếp do nguyên nhân này, khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng, chị em nên dùng đệm 1 lần hoặc cố gắng ngồi xổm tránh tiếp xúc trực tiếp.

6. Vệ sinh quá mức

Để giữ gìn sức khỏe cho vùng kín, một số chị em thường sử dụng các dung dịch vệ sinh có tính khử trùng hoặc sát khuẩn như thuốc tím bôi ngoài âm hộ nhằm ngăn ngừa các bệnh phụ khoa. Tuy nhiên việc lạm dụng các dung dịch tẩy rửa có thể sẽ phá hủy chức năng bảo vệ của âm đạo gây khô da, ngứa ngáy và làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Quả thực có rất nhiều chị em mắc bệnh viêm nhiễm âm đạo chỉ vì những thói quen không tốt trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Chỉ cần chị em chú ý đến những điều này là có thể giảm tối thiểu khả năng mắc viêm nhiễm phụ khoa.

Theo Kknews, Healthline