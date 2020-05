Nếu bị khởi tố, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình sẽ đối diện mức án nào?

Ngày 27/5, Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Theo đó, khoảng 18h10 ngày 8/5, ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình lái xe ô tô lưu thông trên đường Trần Thủ Độ (phường Tiền Phong, TP Thái Bình). Khi lưu thông đến đoạn đối diện cây xăng Phiệt Học đã xảy ra va chạm giao thông khiến bà Phạm Thị Ng. (SN 1957) bị văng ra ngoài, va đập với 1 chiếc xe máy chạy ngược chiều. Hậu quả, người điều khiển xe máy bị thương nặng, còn bà Ng. tử vong tại chỗ.

Thay vì dừng lại để cấp cứu các nạn nhân, ông Điều tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy và tông vào 1 xe máy khác làm tài xế này ngã ra đường. Khi chạy đến khu công nghiệp Phúc Khánh, chiếc xe bị người dân đuổi theo chặn được. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã tạm dừng thực hiện nhiệm vụ của ông Điều để phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, ông Điều ngồi trong xe ô tô một mình. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo luật sư Vũ Anh Tuấn - Đoàn luật sư Hà Nội, đây là hành động rất đáng chê trách của ông Điều. Đáng lẽ ra, ông Điều nên dừng xe để cấp cứu cho nạn nhân thì lại bỏ chạy và gây thêm một vụ tai nạn khác.

Do đó, nếu bị cáo buộc có tội, ông Điều sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm c (khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự 2015) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" như sau: "1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn".

Luật sư Tuấn khẳng định, trong trường hợp có căn cứ cho rằng vụ tai nạn có lỗi của ông Điều thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can đối với người này. "Chính sách pháp luật Việt Nam hướng tới việc quy định trách nhiệm của người gây tai nạn giao thông đối với hậu quả vụ tai nạn. Theo đó, người gây tai nạn phải có trách nhiệm cấp cứu, cứu chữa kịp thời nạn nhân. Việc không cấp cứu có thể khiến hậu quả của vụ tai nạn nghiêm trọng hơn.

Mặt khác, hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm có thể được xem là hành vi sẽ gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc giải quyết vụ án nên đây cũng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự", luật sư Tuấn phân tích.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, nhưng nhiều ý kiến lo ngại rằng, nếu gia đình các nạn nhân rút đơn, liệu ông Điều có thoát tội?

Trước tình huống này, luật sư Tuấn khẳng định, không phải mọi trường hợp có đơn xin bãi nại của người bị hại thì người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo đó, chỉ có một số tội danh được quy định tại Điều 155 (Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015) thì vụ án mới được đình chỉ khi có đơn của người bị hại.

Theo quy định: "Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các Điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật Hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết; Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án".

Đối chiếu với quy định trên, tội phạm quy định tại Điều 260 không thuộc trường hợp chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại… Do đó, dù có đơn bãi nại của gia đình các nạn nhân thì ông Điều vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Giả sử có việc gia đình nạn nhân viết đơn xin bãi nại cho ông Điều thì đó cũng không phải là căn cứ để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, nó sẽ được xem xét là các tình tiết giảm nhẹ khi cơ quan tố tụng lượng hình", luật sư Tuấn chia sẻ.