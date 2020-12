Netizen ném đá kịch liệt, yêu cầu dừng chiếu "Thái tử phi thăng chức ký" bản Hàn vì nữ chính bị "tình dục hóa"

Bộ phim Mr. Queen - Vương hậu Cheol In (Thái tử phi thăng chức ký bản Hàn) đang đối mặt với áp lực lớn khi mà netizen liên tục gửi khiếu nại đến đài tvN. Cụ thể, gần 1.000 khiếu nại đã được gửi đến với yêu cầu đài tvN phải dừng chiếu bộ phim. Lý do được khán giả đưa ra là vì Mr. Queen - Vương hậu Cheol In đã bóp méo lịch sử, xuyên tạc nhân vật lịch sử và có hành vi gán ghép quấy rối tình dục với nhũng nhân vật này.

Bộ phim "Mr. Queen - Vương hậu Cheol In" đang nhận khá nhiều phản hồi tiêu cực từ khán giả.

Mr. Queen - Vương hậu Cheol In được làm lại từ bản phim Thái tử phi thăng chức ký đình đám do Thịnh Nhất Luân - Trương Thiên Ái đóng chính. Với tổng lượt người xem vượt trên 1 tỷ, Thái tử phi thăng chức ký do Lữ Hạo Cát Cát làm đạo diễn là 1 trong những phim chiếu mạng ăn khách nhất màn ảnh Hoa ngữ. Được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Tiên Chanh, Thái tử phi thăng chức ký đã tạo ra một cái nhìn mới cho trào lưu làm webdrama đang nở rộ tại Châu Á.

"Thái tử phi thăng chức ký" do Thịnh Nhất Luân - Trương Thiên Ái đóng chính.

Vì không chịu những giới hạn của phim truyền hình, nhà sản xuất đã vô tư bỏ vào Thái tử phi thăng chức ký những tình tiết câu khách như cảnh nóng, trang phục hở hang, tình tiết xuyên không và lời thoại hài hước gắn với cuộc sống hiện đại. Chính điều này giúp Thái tử phi thăng chức ký trở thành món ăn "lạ miệng" với đông đảo người xem.

Về phần Mr. Queen - Vương hậu Cheol In, ngay từ khi mới công bố thông tin làm lại nội dung từ Thái tử phi thăng chức ký, nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất bình. Netizen cho rằng bộ phim có chứa quá nhiều tình tiết thô tục, không thích hợp phát sóng ở Hàn Quốc. Thêm nữa, việc xây dựng hình tượng nữ chính cũng vướng phải chỉ trích "tình dục hóa" một cách thô bạo. Thêm đó, netizen không ủng hộ chuyện các nhà làm phim chuyển thể 1 tác phẩm gây nhiều tranh cãi như Thái tử phi thăng chức ký.

"Thái tử phi thăng chức ký" vôn dĩ đã là bộ phim chứa nhiều yếu tố câu khách. Từ cảnh nóng cho đến nội dung về đồng tính đều xuất hiện trong phim.

Đáp lại nhận xét tiêu cực từ phía khán giả, đại diện nhà sản xuất đã phản hồi rằng: "Đúng là bộ phim dựa trên tiểu thuyết gốc của Trung Quốc nhưng yếu tố duy nhất mà chúng tôi chuyển thể từ nguyên tác là linh hồn của nam chính nhập vào trong cơ thể của Hoàng hậu. Phần còn lại của câu chuyện là hoàn toàn khác biệt".