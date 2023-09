Netizen bất bình khi hội chính diện ở Cuộc chiến sinh tồn “bay màu” sau 1 tập, rating phim tăng vụt lập kỷ lục mới

Sau 3 tập phim "căng não", Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of The Seven: War for Survival) tập 4 vẫn chưa hề có dấu hiệu mở ra "cuộc chiến" chủ chốt (của 7 người trên đảo) như giới thiệu từ ekip. Ở tập này, lần lượt các nhân vật chính diện trong phim đều "bay màu", 4 người bỏ mạng trong sự ngỡ ngàng của khán giả.



Người đầu tiên được nhắc tới ở đây là chủ tịch Bang - người đang nỗ lực giải oan cho Da Mi. Sau khi biết rõ sự thật, rằng cháu mình bị rất nhiều người hãm hại, chủ tịch Bang đã lần lượt xử lý từng người. Ông bóc mẽ chuyện Cha Joo Ran giả vờ mang thai và nói dối chuyện Da Mi đã sinh con, tống cổ người phụ nữ nữ hiểm độc này ra khỏi nhà. Sau đó ông rút vốn đầu tư và phát lệch tịch thu lại căn nhà từng cho Geum Ra Hee (mẹ của Da Mi). Hơn thế nữa, chủ tịch Bang còn quyết định tổ chức họp báo, vạch mặt tất cả và trả lại sự công bằng cho bố nuôi Da Mi.

Dĩ nhiên mọi chuyện thuận lợi thì phim đã không kéo dài tới 17 tập. Có người đã đóng giả luật sư của chủ tịch Bang, vào trại giam tiếp cận với Lee Hwi So (bố của Da Mi), sau đó dụ bố của Da Mi tạm thời ra ngoài trong 2 tiếng đi tìm bằng chứng chứng minh mình vô tội. Trong lúc đó, trên đường tới họp báo, chủ tịch Bang nhận được cuộc gọi từ Lee Hwi So và biết có người đã gài bẫy mình. Ông một mình lên cầu, đi tìm Hwi So, kết quả là bị Cha Joo Ran và Geum Ra Hee vây bắt, khiến ông ngã xuống cầu, chết ngay tại chỗ. Cùng lúc này cảnh sát phát lệnh truy nã Lee Hwi So, nhanh chóng bắt ông trở lại và kết án, cho rằng chính Lee Hwi So đã giết chủ tịch Bang.

Chủ tịch Bang chết...

Bố của Da Mi bị kết tội oan

Sau khi xử lý chủ tịch Cha, Cha Joo Ran và Geum Ra Hee tưởng đâu mình sẽ được thừa kế mọi tài sản nhưng không hề, chủ tịch đã đem quy đổi mọi bất động sản sang tiền và giờ không ai biết nguồn tiền đó ở đâu.

Cùng lúc này, mẹ nuôi của Da Mi vạch trần chuyện Mo Ne mang thai, sinh con tại trường, khiến cô bị đoàn phim trở mặt. Ngay sau đó, bà bị Yang Jin Mo phóng hỏa giết chết. Oan nghiệt hơn khi mẹ và em trai của Min Do Hyuk cũng ở trong nhà. Min Do Hyuk trước đó còn muốn giúp Da Mi báo thù nhưng giờ lại ôm thù hận, cho rằng vì gia đình Da Mi nên mẹ và em trai mình mới chết oan.

Chỉ trong một tập phim, tất cả các nhân vật chính diện trong phim đều lần lượt "bay màu", riêng bố nuôi của Da Mi thì từ người lương thiện bị kết án oan. Khán giả vô cùng ức chế với những tình tiết quá thương tâm và có phần dã man này. Dù vậy rating tập 4 vẫn tăng vọt, từ 6,7% lên 7,7%, đây là mức tăng mạnh mẽ nhất sau 2 tuần phim phát sóng.

Nguồn ảnh: SBS