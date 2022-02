Nên cúng Rằm tháng Giêng vào ngày, giờ nào?

Rằm tháng Giêng - Tết Nguyên Tiêu, đại lễ Thượng Nguyên

Rằm tháng Giêng là ngày trăng tròn đầu tiên bắt đầu cho một năm mới. Người xưa cho rằng, ngày Rằm mở đầu cho một năm thích hợp để cầu phúc, nguyện bình an. Đây không chỉ là dịp cảm tạ, xin ân của Thần linh, đất trời mà còn là thời điểm tốt lành để mong điều lành cho gia đình, người thân, bạn bè an ninh khang thái, cho đất nước vạn an, hùng mạnh.

Ngày Rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần rơi vào thứ Ba, ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch. Vậy liệu cúng Tết Nguyên Tiêu có nhất thiết phải diễn ra vào đúng Rằm hay không?

Ngày đẹp cúng Rằm tháng Giêng

Theo quan niệm dân gian, ngày chính Rằm là ngày cát lợi nhất. Ngày Rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần rơi nhằm ngày Kỷ Hợi, tháng Nhâm Dần, mệnh ngày thuộc Bình Địa Mộc.

Ngày Kỷ Hợi có các sao tốt Thiên phúc, Thánh tâm, Ngũ phú, Lục hợp, U vi tinh tốt cho việc cầu phúc, tế tự. Đây cũng là ngày Thần Phú thịnh, tốt cho việc tu tạo, hưng khởi điều mới.

Ngoài ra, còn ngày 14 tháng Giêng nhằm ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Dần, tức ngày 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch, cũng là ngày đẹp để cúng Rằm tháng Giêng. Ngày Mậu Tuất có mệnh Bình Địa Mộc, trực Thành, có sao tốt Thiên hỷ, Thiên quan, Tam hợp, Hoàng ân cũng tốt cho mọi việc.

Tuy nhiên ngày này là ngày Nguyệt kỵ, có sao Quỷ khốc không thuận lắm cho việc tế tự. Gia chủ cần cân nhắc lựa chọn ngày đẹp phù hợp với sắp xếp công việc để thực hiện cúng Rằm được may mắn.

Giờ lành cúng Rằm tháng Giêng

Ngày 14 tháng Giêng

Ngày 14 tháng Giêng có các giờ Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Thân (15h - 17h) là giờ đẹp.

Ngày 15 tháng Giêng

Ngày Rằm tháng Giêng có các giờ Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h) là giờ đẹp. Theo dân gian, cúng Rằm giờ chính Ngọ là giờ nhiều dương khí nhất, cũng sẽ mang thu hút may mắn, bình an đến với mọi người nhiều hơn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

