Sự đa dạng về mẫu mã, đặc biệt là số lượng cánh quạt khiến nhiều người tiêu dùng phân vân không biết nên mua quạt trần mấy cánh là tốt và phù hợp nhất cho gia đình mình.

Để đưa ra được lựa chọn, các gia đình nên tìm hiểu về sự khác biệt của các loại quạt này, số cánh quạt sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc làm mát và dựa vào nhu cầu sử dụng của gia đình rồi quyết định.

Đặc điểm khác nhau giữa loại quạt trần 3 cánh, 4 cánh và 5 cánh

Số lượng cánh quạt sẽ một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng làm mát. Cụ thể:

- Quạt 3 cánh: Có tới 5 chế độ tăng tốc độ gió. Đây là loại quạt phổ biến nhất vì có thể tạo ra mức gió mát phù hợp với sinh hoạt hàng ngày, hạn chế tối đa tiếng ồn và cả vật liệu sản xuất.

- Quạt 4 cánh: Loại này chỉ có 3 mức tốc độ gió. Tuy nhiên, đối với những quạt có nhiều cánh hơn thì khả năng làm mát của chúng cũng vượt trội hơn.

- Quạt 5 cánh: Có tới 7-9 tốc độ gió nên tốc độ làm mát tốt hơn so với các loại quạt khác. Tuy nhiên, loại quạt này đa phần được thiết kế theo dạng quạt trần trang trí và thường được lắp đặt ở những nơi sang trọng như nhà hàng, khách sạn, phòng khách. Đặc biệt, các mẫu quạt trần 5 cánh rất đa dạng về kiểu dáng và chất liệu khi có cánh quạt làm bằng gỗ, sắt, thép, nhựa,…

Dựa vào đặc điểm trên, để trả lời cho câu hỏi “nên mua quạt trần mấy cánh là mát nhất” thì câu trả lời đó chính là quạt trần 5 cánh.

Tiêu chí lựa chọn quạt trần phù hợp

Ngoài công dụng làm mát, mua quạt trần mấy cánh để phù hợp với nhu cầu và không gian sử dụng tại nhà thì mọi người cần chú ý các yếu tố sau:

Nên chọn quạt trần mấy cánh là mát nhất?

Xét về góc độ kích thước cánh quạt

Quạt trần 3 cánh: cánh quạt thường mảnh, nhỏ theo hình dài, do đó chiếm diện tích khá nhỏ trong không gian. Quạt trần 4,5 cánh thiết kế cánh to hơn, độc đáo hơn do đó chiếm diện tích không gian hơn loại 3 cánh.

Chính vì vậy nên mua quạt trần 3 cánh hay 4 cánh, 5 cánh bạn cần xem kích thước không gian định lắp đặt bao nhiêu m2 để chọn loại phù hợp nhất.

Quạt trần 3 cánh phù hợp với những không gian nhỏ hẹp từ 12 – 15m2, còn đối với không gian có diện tích từ 15m2 đến 25m2 thì nên mua quạt trần 4 hoặc 5 cánh.

Xét về góc độ khối lượng

Đây là vấn đề vô cùng quan trọng khi tìm hiểu nên mua quạt trần 3 cánh hay 4 cánh hoặc 5 cánh. Quạt trần 4 cánh, 5 cánh thường có khối lượng nặng có thể lên tới 8 - 10kg trong khi trọng lượng của quạt trần 3 cánh thường chỉ rơi vào khoảng 6 - 7kg. Vì vậy, bạn cũng cần tùy theo không gian nhà ở và khả năng chịu lực của trần nhà để chọn được loại quạt trần phù hợp nhất.

Độ ồn khi hoạt động của quạt trần

Quạt trần 3 cánh, 4 cánh hay 5 cánh đều sử dụng động cơ DC nên hầu hết các loại quạt trần đều vận hành với một động cơ rất êm ái nên luôn được người tiêu dùng lựa chọn. Đồng thời, độ ồn của quạt còn phụ thuộc vào cách lắp đặt và kĩ thuật lắp quạt trần có phù hợp hay không. Nếu cùng một cách lắp như nhau thì quạt trần 5 cánh thường có độ ồn cao hơn đối với loại quạt trần 3 cánh, quạt trần 4 cánh.

Xét về góc độ mức tiêu thụ điện năng

Thường loại quạt trần 5 cánh sẽ có công suất tiêu thụ điện lớn hơn so với các loại khác. Đôi khi, cũng có những mẫu quạt trần 4 cánh lại có công suất tiêu thụ điện lớn hơn 5 cánh điều này bạn nên hỏi nơi sản xuất địa chỉ bạn mua sản phẩm để họ có thể tư vấn cho bạn loại quạt trần phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên, công suất điện tiêu thụ của chúng cũng không quá cao và cũng tùy thuộc vào cấp độ gió sử dụng.

Giá thành của các loại quạt trần

Giá của chiếc quạt trần 5 cánh chắc chắn sẽ cao hơn giá của một chiếc quạt trần 3, 4 cánh vì sản phẩm quạt trần 5 cánh được thiết kế chi tiết và công suất của nó cũng mạnh hơn.