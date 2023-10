Nên bổ sung DHA cho trẻ từ khi nào và liều lượng ra sao là phù hợp?

DHA (tên đầy đủ là Docosa-Hexaenoic-acid) là một loại acid béo thuộc nhóm Omega-3, chiếm đến 15 - 20% thành phần trong não bộ con người, chiếm 50 - 60% thành phần cấu tạo nên võng mạc mắt. Chính vì thế, DHA đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển trí não, giúp tăng khả năng tập trung và ghi nhớ, giúp phát triển thị lực và tăng cường hệ miễn dịch ở trẻ nhỏ.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu trẻ bị thiếu hụt DHA trong quá trình phát triển thì có nguy cơ chỉ số thông minh (IQ) thấp và dễ mắc các bệnh về mắt khi trưởng thành. Do đó, việc bổ sung DHA cho trẻ là việc vô cùng cần thiết và cần được chú trọng từ những năm tháng đầu đời.

Nên bổ sung DHA cho trẻ từ khi nào?

Hầu hết các ba mẹ đều biết đến tầm quan trọng của DHA đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tuy nhiên, nhiều ba mẹ lại không biết nên bổ sung DHA cho trẻ từ khi nào.

Về vấn đề này, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, trẻ đã cần được cung cấp DHA để não bộ phát triển. Sau khi chào đời, trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non cần được bổ sung DHA càng sớm càng tốt bởi cơ thể chưa đủ khả năng tự chuyển hóa DHA. Trẻ sơ sinh đủ tháng, bú mẹ hoàn toàn thì trong sữa mẹ có đủ hàm lượng DHA cho bé. Nếu mẹ cho bú sữa ngoài và sữa có hàm lượng DHA thấp thì mẹ nên cho con uống thêm DHA vì nhu cầu DHA của trẻ sơ sinh là 200mg/ngày".

Bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh: "Với trẻ sinh non thì kể cả bú mẹ cũng cần phải bổ sung thêm DHA hàm lượng cao ngay từ khi mới sinh, vì trẻ sinh non có khả năng gặp hàng loạt các nguy cơ khi phát triển hệ thần kinh và thị giác như trí nhớ kém, khó tiếp thu, khó học tập, dễ mắc các bệnh khúc xạ về mắt. Nguyên do là 80% DHA sẽ được tích lũy trong não, võng mạc của thai nhi từ tuần thai thứ 26 đến khi đủ tháng (42 tuần)".

Bác sĩ Dũng cũng chia sẻ thêm rằng, càng lớn nhu cầu về DHA của trẻ càng cao, chính vì thế chưa có kết luận về việc cho trẻ dùng DHA đến bao nhiêu tuổi thì dừng, bởi kể cả người lớn cũng cần bổ sung DHA. Tuy nhiên, ba mẹ cần đặc biệt lưu ý bổ sung đầy đủ DHA trong giai đoạn đầu đời của trẻ để trẻ có thể phát triển toàn diện.

Theo Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, để lựa chọn 1 sản phẩm DHA tốt, ba mẹ cần phải căn cứ trên nhiều tiêu chí bao gồm nguồn gốc xuất xứ uy tín, ưu tiên dùng DHA chiết xuất từ các loại cá ở vùng biển sạch, giàu Omega-3, hàm lượng DHA:EPA gần với tỷ lệ vàng 4:1, độ tinh khiết cao, đạt nhiều chứng chỉ quốc tế và dạng dùng dễ hấp thu.

Loại DHA nào tốt cho trẻ sơ sinh?

Hiện nay có nhiều nguồn cung cấp DHA cho trẻ, đồng thời cũng có hàng loạt các sản phẩm bổ sung DHA trên thị trường, điều này khiến nhiều ba mẹ băn khoăn không biết nên chọn loại nào.

