Nên bảo quản lê Hàn Quốc như thế nào?

Đông Y có những phương pháp để bảo quản trái lê làm thuốc

Từ lâu, Đông y đã có những phương pháp bảo quản trái lê để dùng làm thuốc. Bên cạnh đó, nếu có thể giữ được vị ngọt, tính mát của trái lê thì cũng đồng nghĩa rằng đã giữ được các loại vitamin C, B1, chất xơ, protein và nhiều dưỡng chất có tác dụng bảo vệ gan, hệ tiêu hóa, chống táo bón, hạ cholesteron trong máu.

Theo lời khuyên của một đơn vị chuyên xuất khẩu lê Hàn Quốc uy tín trên thị trường – Evergood, trước khi muốn giữ được sự tươi ngon của lê, người tiêu dùng cần lưu ý ngay từ khi mua ở cửa hàng hay siêu thị, lựa chọn được những trái lê của chọn những quả lê có màu sẫm nhưng lại không quá cứng. Đối với những trái lê của Evergood, vỏ sẽ mịn màng, không bị xước hay bầm dập. Muốn lê được nhanh chín hơn để thưởng thức, bạn chỉ cần lưu trữ ở nhiệt độ bình thường. Quả lê sẽ chín tự nhiên sau một vài ngày. Trường hợp không thể tiêu thụ hết lê đã chín, bạn hoàn toàn bảo quản được trong tủ lạnh, lê vẫn sẽ tươi ngon.

Trái lê thương hiệu Evergood luôn được đóng gói cẩn thận để vỏ lê mịn, không bị bầm dập

Khi bị chín quá thì lê dễ bị úng, bầm bím. Do đó, người ta thường phải bảo quản nơi khô, lạnh. Đồng thời, chúng được gói và để trong khay mềm để tránh bị ngoại lực tác động. Lê bảo quản tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 đến 1 độ C, nên để trong tủ lạnh, có thể đảm bảo tươi ngon trong vài tuần. Cũng không nên để lê quá lâu tránh mất hương vị và các chất dinh dưỡng. Cần nhẹ tay vì lê rất dễ bị dập, thâm bên trong. Nên bảo quản lê trong túi giấy hoặc màng co thực phẩm, tránh để lê tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ lạnh. Lê thường được ăn tươi hoặc ép nước uống, không dùng để nướng bánh vì chúng có hàm lượng nước cao.

Lê là một trong những loại hoa quả có độ ẩm cao, dễ bị mềm, vì thế mà tại Hàn Quốc, lê được bảo quản tại nhà một cách độc đáo. Người Hàn Quốc bảo quản lê bằng cách bọc một lớp giấy ăn mềm bên trong, và thêm một lớp màng bọc thực phẩm để tránh việc trái lê bị xước hay va đập. Bên cạnh đó, không nên rửa lê rồi bỏ vào tủ lạnh, mà nên rửa lê ngay trước khi ăn, như thế lê sẽ có độ giòn, thơm ngon hơn.

Đặc biệt nếu lê được trồng và thu hoạch đúng cách, không sử dụng hóa chất bảo quản thì hàm lượng dinh dưỡng trong lê có thể được duy trì lâu hơn. Trên thị trường hiện nay, những trái lê Hàn Quốc của Evergood là một trong số ít các thương hiệu xuất khẩu hoa quả có được một quy trình từ khi chăm sóc đến lúc đóng gói sản phẩm và đến tay người tiêu dùng, đảm bảo giữ được hàm lượng dinh dưỡng tối đa trong từng quả Lê Evergood. Evergood đã có kinh nghiệm hơn 40 năm chuyên xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm sản mà chủ lực là các loại hoa quả như lê, dâu tây, nho mẫu đơn…đến hơn 20 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Đông Nam Á… Bởi vậy mà các sản phẩm của công ty luôn được người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình và sử dụng trung thành.

Lê Hàn Quốc từ nông trại chuẩn Global GAP của Evergood

Tất cả những trái lê của Evergood đều được lựa chọn bằng hệ thống quản lý chất lượng có thể kiểm tra chặt chẽ về kích thước, trọng lượng, hàm lượng đường… và trước khi xuất kho sẽ được kiểm tra lại một lần nữa nên có thể duy trì được chất lượng cao đồng đều của sản phẩm. Được trồng tại nông trại đã đạt chứng nhận Thực hành sản xuất nông nghiệp sản xuất tốt toàn cầu Global GAP (Good Agricultural Practice), nên người tiêu dùng có thể tin tưởng và an tâm thưởng thức những trái lê thơm ngon, mọng nước từ Evergood.

Hy vọng với những thông tin hữu ích ở trên, các bạn đã có thể tự mình lựa chọn và bảo quản những trái lê Hàn Quốc một cách đúng đắn, để cả gia đình có thể tận hưởng những trái Lê Hàn Quốc tươi mát, thơm lành.