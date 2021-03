Nayeon (Twice) bị dân tình mỉa mai vì debut bao năm nhưng giờ mới được dự Fashion Show danh giá

Những cô nàng của Twice vốn sở hữu danh tiếng khủng, được ví von là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng đình đám hiện nay của Kbiz. Tuy nhiên về mặt thời trang thì họ lại có phần lép vế so với những nhóm nhạc nữ cùng thời như Red Velvet hay BLACKPINK. Thậm chí, dù đã debut bao năm nhưng mới đây Nayeojn – một trong những thành viên nổi bật nhất của Twice mới lần đầu được mời tham dự một Fashion Show danh giá.



Cụ thể mới đây trên trang Instagram của nhóm, Nayeon vừa khoe ảnh cô đang chuẩn bị thưởng thức show diễn qua hình thức livestream của Louis Vuitton trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Thu Đông 2021.

Nữ dol lên đồ đơn giản trẻ trung, makeup ngọt ngào chuẩn bị dự show diễn online.

Đây là lần đầu tiên dân tình thấy Naeyon đăng tải hình ảnh tham dự show diễn thời trang của một thương hiệu quốc tế đình đám như Louis Vuitton. Điều này cũng đã gây ra nhiều tranh cãi. Trong khi nhiều idol cùng lứa như BLACKPINK hay Red Velvet đã vi vu dự đủ các show diễn thời trang lớn nhỏ thì sau 6 năm debut, đến nay Nayeon mới lần đầu có vinh dự lên đồ dự Fashion Show. Điều này khiến nhiều netizen suy đoán vì Twice không hợp mảng thời trang nên không được các nhà mốt lớn để tâm.

Ngoài ra, bản chất show diễn online của Louis Vuitton vừa diễn ra cũng quy tụ sự tham dự của rất nhiều idol đình đám, trẻ tuổi khác.

Somi, Châu Bùi đều lên đồ dự show diễn online lần này

Tuy nhiên cũng có người cho rằng trước đây, JYP vốn tập trung Twice vào những hoạt động tập thể của cả nhóm. Đây bây giờ mới bắt đầu đánh lẻ hoạt động cho từng cá nhân. Vậy nên rất có thể, dù trước đây Twice đã được nhiều thương hiệu lớn mời dự Fashion Show nhưng họ vẫn cân nhắc mà thôi; đến nay Naeyeon mới bắt đầu được đánh lẻ vào mảng thời trang.

Trước đó vào năm 2019, Tzuyu và Jeongyeon cũng từng tham dự sự kiện của Louis Vuitton tại Hàn Quốc.