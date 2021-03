Nayeon (Twice) bị coi như bản cosplay lỗi của Jennie khi để tóc 2 bên, tạo hình mới lạ nhưng bị chê "phèn" trên tạp chí

Bắt đầu lấn sân vào lĩnh vực thời trang, mới đây Nayeon đã thực hiện bộ ảnh mới cho tạp chí W Korea. Trong loạt hình này, thành viên Twice diện những mẫu trang phục của nhà mốt Louis Vuitton, tạo dáng mới lạ, thần thái sang chảnh sắc lạnh. Hình ảnh này của cô được đánh giá mới lạ, khác hẳn vẻ đẹp trong trẻo ngọt ngào mọi khi. Tuy nhiên tạo hình của Nayeon được nhiều người so sánh với hình ảnh của Jennie và đã tạo ra màn so kè gay cấn.



Mới đây, loạt hình mà Nayeon chụp cho tạp chí W Korea vừa được công bố. Trong loạt hình này, Nayeon lột xác với hình ảnh sang chảnh, hiện đại chứ không theo hướng ngọt ngào như mọi khi.

Từ tạo hình, trang phục, makeup đến biểu cảm của Nayeon đều toát lên cảm giác sang chảnh, hiện đại, cá tính.

Trang phục mà Nayeon đã diện trong bộ ảnh này đến từ nhà mốt Louis Vuitton.

Tuy nhiên hình ảnh của Nayeon bị nhiều người chê kém đẹp, không thực sự phù hợp với style hiện đại này. Lối makeup hay trang phục cũng không thực sự phù hợp với thành viên Twice.

Thậm chí nhiều người còn cho rằng dù Nayeon diện hàng hiệu nhưng không toát lên cảm giác sang chảnh, đẳng cấp; thậm chí còn bị ví von như diện hàng chợ.

Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng dường như Nayeon đang cố tình bắt chước hình ảnh của Jennie, bởi lẽ trước đó Jennie là một trong những mỹ nhân từng lăng xê thành công kiểu tóc buộc 2 bên vốn rất kén gương mặt.

Ngoài ra, Jennie còn là mỹ nhân sở hữu thần thái sang chảnh hiếm ai bì kịp. Khi để kiểu tóc buộc 2 bên, cô mang đến hình ảnh vừa trẻ trung ngọt ngào lại vừa thu hút, cá tính.

Có thể nói, nhắc đến kiểu tóc buộc 2 bên là dân tình nhớ ngay đến Jennie. Chưa kể Nayeon còn đi theo hướng hình ảnh thời trang sang chảnh nên việc bị dân tình so sánh với Jennie cũng là điều dễ hiểu.

Một số bình luận đáng chú ý từ dân tình:

- Nayeon xinh nhưng không hợp concept này chút nào.

- Cô ấy vẫn nên theo hướng ngọt ngào trong sáng thì hơn.

- Nhìn kiểu tóc này tôi chỉ nhớ đến Jennie thôi.

- Trông như bản sao của Jennie vậy.

- Đồ và concept đều không đẹp lại thêm makeup và nhiếp ảnh cũng không thực sự phù hợp.