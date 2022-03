Nayeon "phèn" hơn hẳn Irene chỉ vì màn sửa đồ "đi vào lòng đất" của stylist

Cả Nayeon và Irene đều là những visual đình đám Kbiz hiện tại. Cả 2 đều sở hữu nhan sắc ngọt ngào khiến dân tình mê mẩn. Trong quá khứ, 2 mỹ nhân này cũng từng có màn đụng độ trong cùng 1 mẫu váy. Cả 2 đều xinh đẹp nhưng vì màn sửa đồ thiếu tinh tế của stylist mà Nayeon trông "phèn" hơn hẳn chị cả Red Velvet.



Irene và Nayeon từng có màn đụng độ trong cùng 1 mẫu váy hai dây gợi cảm. Cả 2 cùng diện item này khi biểu diễn nhưng hình ảnh mà họ mang đến lại khác biệt hoàn toàn.

Về phần Irene, như thường lệ, cô lại gây trầm trồ với nhan sắc xinh đẹp không điểm trừ.

Diện váy 2 dây gợi cảm, stylist chọn cho Irene mái tóc buông xõa bồng bềnh cùng lối trang điểm tự nhiên. Dáng váy 2 dây tôn lên nước da trắng ngần. Vì váy vốn đã họa tiết cầu kỳ nên stylist nhấn nhá cho Irene chiếc vòng cổ choker đơn giản nhưng tạo cảm giác sang chảnh, cổ điển.

Dù có vóc dáng khá thấp bé nhưng mẫu váy này đã giúp tôn dáng Irene hiệu quả. Dáng váy ngắn khiến cô trông cao ráo hơn đáng kể. Đồng thời, đường cong gợi cảm của nữ idol cũng được tôn lên triệt để.

Khác hẳn với vẻ sexy của Irene, Nayeon lại mang đến cảm giác nữ tính, trẻ trung như nữ sinh với item này. Stylist chọn cho cô kiểu tóc buộc thấp kết hợp tết lọn nhỏ đáng yêu.

Nayeon cũng có lối trang điểm khá đậm với son màu đỏ tươi tắn. Stylist mix mẫu váy trên với boots cao cổ và diện thêm quần bảo hộ để tránh hớ hênh.

Được biết đây là thiết kế đến từ nhà mốt Alexis. Tuy nhiên nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra stylist đã cố tình cắt bớt phần vạt dưới của váy khiến váy của Nayeon ngắn hơn mẫu gốc.

Việc cắt bớt vạt váy tuy giúp váy ngắn và tôn dáng tốt hơn nhưng vô tình, điều này cũng làm mất đi chi tiết phần vạt váy bằng vải kim tuyến sang chảnh. Ngoài ra, việc tối giản trong khoản phụ kiện cũng khiến hình ảnh của Nayeon kém sang hơn hẳn so với Irene. Nayeon đứng một mình thì vẫn rất xinh nhưng khi so kè cùng vẻ nóng bỏng, sang chảnh của Irene thì rõ ràng mỹ nhan Twice đã lép vế hơn hẳn.

https://afamily.vn/nayeon-phen-hon-han-irene-chi-vi-man-sua-do-di-vao-long-dat-cua-stylist-20220218171709265.chn