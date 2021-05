Nấu nướng "dậy vị, chuẩn ngon" với bột gia vị đa năng cao cấp AJI-NO-MOTO® UP

Nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập, Công ty Ajinomoto Việt Nam vừa giới thiệu đến người tiêu dùng Việt một sản phẩm gia vị hoàn toàn mới: Bột gia vị đa năng cao cấp AJI-NO-MOTO® UP.

Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa bột ngọt AJI-NO-MOTO®, bột chiết xuất xương thịt heo cùng các nguyên liệu chọn lọc như dầu cọ, bột hành… giúp làm nổi bật vị ngon tự nhiên của từng nguyên liệu món ăn, đảm bảo dậy vị chuẩn ngon cho từng món ăn.

Bột gia vị đa năng AJI-NO-MOTO® UP có dạng bột, màu vàng nhạt, dễ dàng áp dụng đối với mọi loại món ăn từ đơn giản đến cầu kỳ, giúp tiết kiệm thời gian nêm nếm để việc nấu nướng hàng ngày trở thành niềm vui cho người nội trợ.

Sản phẩm cũng có thể được sử dụng kết hợp với các gia vị cơ bản khác như muối, các gia vị mặn, đường… để món ăn hài hòa và hợp khẩu vị của gia đình, vì quá trình sản xuất AJI-NO-MOTO® UP không sử dụng nguyên liệu muối ăn.

Cải thìa xào nấm đông cô vị cua thơm ngon chuẩn vị với Bột gia vị đa năng cao cấp AJI-NO-MOTO® UP.

Sản phẩm được áp dụng quy trình sản xuất khép kín theo công nghệ hiện đại từ Nhật Bản, từ giai đoạn lựa chọn nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm cuối cùng, các chỉ tiêu chất lượng luôn được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo sản phẩm chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Bột gia vị đa năng cao cấp AJI-NO-MOTO® UP hiện đã có mặt tại các chợ và tạp hóa truyền thống ở các tỉnh thành miền Nam và các hệ thống siêu thị CO. OP Mart, MM Mega, Big C, Lotte, Aeon, Vinmart, E-mart trên toàn quốc.

Với những đặc điểm nổi bật vượt trội, Bột gia vị đa năng cao cấp AJI-NO-MOTO® UP chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm sử dụng gia vị mới tiện lợi và chất lượng, trở thành trợ thủ đắc lực cho người nội trợ Việt trong chế biến món ăn hàng ngày, mang đến những bữa ăn ngon, và đầm ấm cho mọi gia đình.