Nathan Lee tố bị bạn thân là nam ca sĩ làm giám khảo The X-Factor chơi xấu, lôi cả Hồ Quỳnh Hương vào

Sau khi livestream kể về Hương Tràm - Thu Minh và rắc rối tại The Voice 2012, Nathan Lee tiếp tục cho chương trình The X-Factor (Nhân tố bí ẩn) lên sóng. Cụ thể, trong livestream phát vào sáng 4/5, Nathan Lee kể rằng anh đã bị 1 nam ca sĩ có liên quan đến The X-Factor 2016 chơi xấu.

Nathan Lee kể: "Nhiều người đã từng là bạn của mình, cái này mình muốn góp ý cho bạn. Dù mày sống rất khốn nạn với tao nhưng tao vẫn rất quý mày. Dạo này mày hát kinh lắm, mày cứ gào lên thôi, mày là cái đứa từng cho tao 1 cái tát khi tao mới về Việt Nam mà. Tát ở đây không phải là dùng vũ lực đâu. Mày từng là đứa hát rất hay nhưng bây giờ mày mất hết nghệ sĩ tính, mày đừng có gào lên hoài, như vậy không phải hay đâu. Tao nói đến đây chắc mày biết mày là ai mà".

Nathan Lee.

Sau đó, Nathan Lee kể tiếp chuỗi drama ở chương trình The X-Factor và lôi cả Minh Như - trò cưng của Hồ Quỳnh Hương vào: "Mày với tao từng cực kỳ thân thiết, 2 đứa cũng đã song ca với nhau rất nhiều nhưng sau này mày thay đổi và hại tao không ít lần. Mày đã nói với bên công ty là cắt hết tất cả những phần của tao trong The X-Factor. Tao biết, chính mày và người chị thân thiết của mày làm. Bao nhiêu công lao của tao, tao đã làm rất nhiều nhưng chẳng được 1 đồng xu nào, tiền không có mà tiếng cũng không có luôn. Tuy nhiên cuối cùng thì ai thắng chương trình đó, có nhục không?".

Minh Như.

Hồ Quỳnh Hương.

"Về chuyên môn mày không bằng tao, nổi tiếng mày cũng không bằng tao. Những trò bẩn mày làm với tao chẳng ảnh hưởng gì cả, vì cuộc sống của tao vẫn rất tuyệt vời. Hôm trước tao nghe bản cover nhạc Chi Pu của mày, tao thấy nó kinh lắm. Mày có thể còn giọng hát thôi chứ tâm hồn thì hỏng hết rồi. Hồi trước mày có thể đá đểu con bé Minh Như, mày có thể đá đểu rất nhiều người nhưng nếu mày dám đá đểu tao thì tao sẽ tung hết tin nhắn của mày gạ gẫm bạn tao là người mẫu Brazil đó".

Bên cạnh đó, Nathan Lee cũng bức xúc chia sẻ rằng anh đã đồng hành với không ít chương trình âm nhạc với vai trò cố vấn. Nathan Lee nói anh đã giúp Hương Tràm đội Thu Minh lên chức Quán quân The Voice, giúp Minh Như đội Hồ Quỳnh Hương lên chức Quán quân The X-Factor nhưng cuối cùng lại chẳng được gì, cả tiền lẫn danh tiếng đều không có.

"Câu cảm ơn mà chị Thu Minh cho mình trong The Voice bị chúng nó cắt mất. Sự xuất hiện của mình trong The X-Factor 2016 cũng bị chúng nó cắt mất" - Nathan Lee chia sẻ thêm.