Nathan Lee livestream kể tính cách thật của Hồ Quỳnh Hương, nhắn Thu Minh hãy "suy nghĩ lại"

Sáng 5/5, Nathan Lee tiếp tục livestream để tâm tình cùng người hâm mộ. Trong chia sẻ mới nhất, Nathan Lee không ngại nhắc tên Hồ Quỳnh Hương. Khi 1 khán giả vào hỏi Nathan Lee rằng thời gian gần đây anh thấy tình hình sức khỏe của Hồ Quỳnh Hương thế nào, nam ca sĩ chẳng ngại ngần chia sẻ:

"Chị Hương dạo này rất khỏe. Chị ấy khỏe quá luôn ấy chứ. Chị Hương là người sống rất tử tế. Ai sống tử tế thì sẽ gặp được những điều tử tế thôi, chắc chắn là vậy mà".

Nathan Lee.

Trong The X-Factor 2016, Nathan Lee làm cố vấn cho đội Hồ Quỳnh Hương. Nam ca sĩ chia sẻ rằng anh đã có phần đóng góp trong việc đưa thí sinh Minh Như lên ngôi Quán quân. Điều này cũng tương tự với chuyện Nathan Lee hỗ trợ đội Thu Minh ở The Voice 2012 và giúp Hương Tràm giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, khi các chương trình khép lại, Nathan Lee vẫn chẳng có gì: "Tiền không có mà tiếng cũng không có nốt".

Trong 1 livestream trước đó không lâu, Nathan Lee chia sẻ: "Khi nhắc đến chuyện Hương Tràm thắng The Voice, người ta chỉ kể Thu Minh thôi, đâu có ai biết đến mình. Nhưng Thu Minh quá xứng đáng mà. Tuy nhiên, Minh ơi hãy nghĩ lại. Em còn rất nhiều email từ cái thời đấy cơ. Em giữ hết, ai làm cho chị nổi tiếng đấy. Những cái đứa bên cạnh chị bây giờ, nó làm được gì cho chị. Chị hãy nghĩ lại về thằng em này, sáng tác nhạc không lấy của chị 1 xu. Rồi còn làm truyền thông cho chị khi mà Việt Nam chưa có ai làm. Chị hãy xem lại cái thằng quản lý truyền thông cho chị bây giờ là ai giới thiệu đấy".

Thu Minh.

Hồ Quỳnh Hương.

Trước đó, Nathan Lee đã chia sẻ hàng loạt thông tin hậu trường liên quan đến The Voice 2012 và The X-Factor 2016. Nam ca sĩ khẳng định ở các chương trình này luôn có người chơi xấu, khiến Hương Tràm và Minh Như lao đao.

Hiện tại, phía Thu Minh và Hồ Quỳnh Hương vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.