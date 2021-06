Nathan Lee lại gây xôn xao dư luận khi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của Cao Thái Sơn

Trên trang cá nhân mới đây, Nathan Lee lại có hành động gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia sẻ công khai lại hình ảnh cũ khá nhạy cảm của Cao Thái Sơn kèm với lời cảnh cáo.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Nathan Lee viết: "The city of Atlanta will be informed about your criminal activities! Chuẩn bị về quê làm việc với cơ quan chức năng đi Núi!" (tạm dịch: Hành động sai phạm của cậu sẽ được trình báo lên cơ quan thành phố Atlanta).

Động thái của Nathan Lee hiện đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng, "drama căng đét" giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn dường như chưa thể có hồi kết.

Nathan Lee chia sẻ lại hình ảnh khá nhạy cảm của Cao Thái Sơn năm xưa.

Một tháng trước, Nathan Lee đã đăng tải dòng trạng thái tiết lộ việc bản thân tiếp tục khởi kiện Cao Thái Sơn vì tội vu khống, nhục mạ người khác. Cụ thể, trên trang cá nhân, Nathan Lee chia sẻ: "Các bạn thân mến, mình tiếp tục khởi kiện Cao Thái Sơn vì tội vu khống, nhục mạ người khác! Các bạn hãy gom góp hết tất cả bằng chứng và post ở đây để đội ngũ luật sư bên mình làm việc! Cảm ơn các bạn!".