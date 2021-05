Nathan Lee đúng kiểu tiền nhiều chơi sang, mua độc quyền hit "Con đường mưa" của Cao Thái Sơn

Nathan Lee vừa công bố thông tin đã mua độc quyền các ca khúc Con đường mưa, Pha lê tím, Tình yêu trở lại, Cầu vồng sau mưa do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Điều đáng nói là ca khúc Con đường mưa từng giúp Cao Thái Sơn làm nên tên tuổi, hiện nay, khi trình diễn ở nhiều sân khấu, Cao Thái Sơn vẫn hát bài Con đường mưa.

Nathan Lee tuyên bố đã mua độc quyền các ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, trong đó có cả Con đường mưa.

Bây giờ, khi Nathan Lee đã thẳng thắn tuyên bố mua độc quyền ca khúc này, nghĩa là Cao Thái Sơn không được phép hát nữa. Nếu muốn hát phải xin phép Nathan Lee hay sao?

Trước đó, Nathan Lee cũng mua độc quyền ca khúc Love you in silence do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác. Mà oái oăm ở chỗ, Thu Minh từng ra MV cho ca khúc Love you in silence, điều này cũng tương tự như trường hợp của Cao Thái Sơn, đó là nếu muốn hát ca khúc Love you in silence, Thu Minh phải xin phép Nathan Lee.

Cao Thái Sơn.

Nathan Lee.

Mâu thuẫn giữa Cao Thái Sơn với Nathan Lee bắt đầu từ việc Cao Thái Sơn đứng ra bênh vực Ngọc Trinh giữa lùm xùm liên quan đến Nathan Lee. Sau đó, Nathan Lee và Cao Thái Sơn khẩu chiến ầm ĩ trên mạng xã hội. Đến nay, Cao Thái Sơn đã giữ im lặng, không có thêm bất cứ động thái đáp trả nào dành cho Nathan Lee. Tuy nhiên, những bài đăng công kích Nathan Lee hay bệnh vực Ngọc Trinh trên trang cá nhân của Cao Thái Sơn đều đã xoá hết.

Nathan Lee sinh tại Hà Nội, lớn lên tại New York, Paris. Nathan Lee trở thành người mẫu từ năm 17 tuổi, từng là gương mặt Á châu sáng giá của hãng Elite Model Management. Năm 2008, Nathan Lee trở về Việt Nam tham gia showbiz, không phải với tư cách một người mẫu mà là một ca sĩ – nhạc sĩ.