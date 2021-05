Nathan Lee đòi kiện nếu Thu Minh hát bài "Xinh", Mỹ Lệ lên tiếng động viên đàn em

Mỹ Lệ vừa có bài đăng dành cho Nathan Lee xoay quanh những rắc rối của nam ca sĩ với Thu Minh.

Theo đó, Mỹ Lệ bộc bạch rằng: "Nó bữa giờ quậy banh, đang yên đang lành tự dưng đào mồ cuốc mả quá khứ, cái gì đã qua thì cứ cho qua em ạ! Mình vẫn sống tốt, sống khỏe sống ngẩng cao đầu sau tất cả những gì người ta treat badly với mình thì thôi, đáng gì mà không vứt bỏ lại ghim trong đầu cho nặng".

Mỹ Lệ đăng đàn khuyên nhủ Nathan Lee.

"Chị là chị chả đồng ý với cách sử dụng mạng xã hội để gây sóng gió tí nào, mày quậy đục nước khuấy trời làm gì cho bẩn tay, không nói chả lẽ người ta mù? Cuộc đời vốn rất công bằng, gieo gì gặt đó nên ko việc gì phải xoắn! Cứ khôn ngoan, tỉnh táo, sống thật tử tế vào. Sẽ chỉ nhận lại được những điều tốt đẹp, tử tế em ạ. Mày hãy trả lại đây thằng em thông minh, tài năng, hát hay, biết sáng tác, giỏi kiếm tiền cho tao".

Nathan Lee.

Mỹ Lệ.

Thu Minh.

Trước đó, Nathan Lee đăng đàn tuyên bố không cho Thu Minh hát ca khúc "Xinh" do anh sáng tác nữa. Nếu Thu Minh tiếp tục hát bài này, Nathan Lee sẽ kiện. Đồng thời, Nathan Lee cũng cho biết đã mua độc quyền ca khúc "Love you in silence". Điều đáng nói là "Love you in silence" từng được Thu Minh lấy để làm MV.

Vậy nghĩa là dù đã phát hành MV "Love you in silence" nhưng đến thời điểm này thì Thu Minh không hát ca khúc này được nữa nếu như Nathan Lee không cho phép?

Trước đó, trong các livestream của mình, Nathan Lee nói rằng anh từng làm cố vấn cho Thu Minh ở The Voice 2012. Nhưng đến khi chương trình kết thúc, vì nhiều lý do mà Nathan Lee chẳng có gì: "Tiền không có mà tiếng cũng không có nốt".