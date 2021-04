Nathan Lee điểm mặt người nói xấu sau lưng, hãm hại Hương Tràm, chung đội ở The Voice mà đến giờ Thu Minh vẫn chơi chung

Trưa 28/4, Nathan Lee tiếp tục livestream để tố Cao Thái Sơn chơi không đẹp với Hương Tràm.

Nathan Lee thẳng thắn nói rằng hồi Hương Tràm thi The Voice mùa đầu tiên, anh là người dạy cho cô hát, chọn bài giúp cô, đồng thời hỗ trợ cô hết mình trong đường đua đến ngôi Quán quân. Nathan Lee khẳng định rằng nếu như không có anh thì Hương Tràm khó lòng giành được chiến thắng.

Nathan Lee.

Nathan Lee kể: "Chương trình The Voice mùa đầu tiên cực kỳ hay, tuyệt vời, chất lượng tuyệt vời. Bao nhiêu nhân vật hot bước ra từ chương trình. Tràm là một hiện tượng nhưng Tràm không phải người nổi nhất khi chương trình bắt đầu. Anh nói thẳng luôn, không có anh Tràm không có cửa thắng The Voice. Chương trình The Voice cực kỳ công tâm nhưng Tràm thời điểm đó cực kỳ nhiều phốt. Mà phốt toàn dính với Cao Thái Sơn. Đến giờ tập chẳng thấy em đâu, hóa ra là em đi thu âm với Cao Thái Sơn. Lần trước mình nói chuyện với nhau, anh nói là anh rất nhớ em".

"Anh cực kỳ thương em luôn, anh bảo vệ em bao nhiêu năm qua. Trong team Thu Minh thì Tràm bị ghét nhất vì nhiều người bảo nó láo. Còn cái đứa mà bây giờ chị Minh vẫn chơi ấy, nó đâm sau lưng Tràm, thậm chí đâm sau lưng chị Thu Minh. Điều này anh chia sẻ để Tràm tốt hơn. Nhưng mà nói gì thì nói Tràm nó là đứa có tài. Những thành quả sau này nó có được là do nó. The Voice mở đường nhưng những thành công sau này là do Tràm tự đi. Nhưng mà em xem lại mối quan hệ, chọn bạn mà chơi. Thằng đấy nó gây họa cho em từ The Voice đến giờ. Chính em từng nói với anh mà. Chúng ta thắng ở đây là thắng bởi tài năng, Tràm lúc đó hát rất tốt nhưng chưa có trải nghiệm nhiều. Anh làm cố vấn cho team Thu Minh chỉ vì anh thương chị Minh thôi, còn hào quang thì anh có nhận gì đâu" - Nathan Lee nói thêm.



Hương Tràm.

Thu Minh.

Thêm nữa, Nathan Lee khẳng định rằng trong đêm Chung kết The Voice, có người muốn hãm hại Hương Tràm nên đã lao lên sân khấu đòi hạ micro Hương Tràm xuống. Lúc này, Hương Tràm đang hát bài Trên đỉnh Phù Vân và không hay biết về sự việc. Tuy nhiên, nhờ có Nathan Lee mà không ai hãm hại được Hương Tràm và cuối cùng Hương Tràm vẫn giành chiến thắng.

Thu Minh và Hương Tràm ở The Voice 2012.

Bên cạnh đó, Nathan Lee cũng thẳng thắn nhắn nhủ Thu Minh rằng Hương Tràm là người không khéo léo, tính cách còn hơi ngu ngơ, hơi tồ nên mới dẫn đến chuyện hiểu nhầm. Qua cách Nathan Lee chia sẻ, có thể thấy nam ca sĩ đang muốn hàn gắn mối quan hệ cho thầy trò Thu Minh - Hương Tràm sau nhiều năm không nhìn mặt nhau.