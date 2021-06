Nathan Lee bênh vực Văn Mai Hương vụ "hát chùa" bản hit của Lady Gaga, nói gì mà khiến netizen sửng sốt

Vụ ồn ào Văn Mai Hương cover ca khúc Always Remember Us This Way của Lady Gaga rồi mang đi diễn dể kiếm tiền mà không xin phép có thêm diễn biến mới. Sáng 5/6, Nathan Lee bất ngờ đăng đàn phân tích vụ việc. Trong đó, Nathan Lee khẳng định anh và Văn Mai Hương không quá thân thiết, lần cuối cùng 2 người gặp nhau là ở sự kiện khai trương nhà hàng chay của Hồ Quỳnh Hương. Nhưng sự kiện này diễn ra cách đây đã 3 năm. Tuy nhiên, vào những lần Văn Mai Hương ra mắt Album, Nathan Lee vẫn sẵn sàng tới dự.

Nathan Lee và Văn Mai Hương.

Nathan Lee kể tiếp: "Hương là một trong những ca sĩ trong Vbiz mà mình tôn trọng. Đối với quan điểm của cá nhân mình, làng nhạc Việt cần những nghệ sĩ trẻ, tài năng và tâm huyết với nghề như Hương để phát triển và lan tỏa những cái hay, cái đẹp và đặc biệt là sự tử tế. Tuy nhiên trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp chúng ta không thể lúc nào cũng hoàn hảo, cũng trên đỉnh phù du, sẽ có những lúc vấp ngã, rồi lại tự lồm cồm ngồi dậy, nhăn nhó tí rồi hiên ngang bước tiếp. Thi thoảng xuống núi, tiếu ngạo giang hồ tí cũng vui".

Nathan Lee.

Văn Mai Hương.

"Có sai thì sửa sai, đời này chẳng ai hoàn hảo, nhất là khi chúng ta chọn cách phát triển trong cái Vbiz trước giờ vốn dĩ quá đỗi hỗn loạn và nhập nhằng! Việc cover nhạc của nghệ sĩ khác là chuyện bình thường ở huyện! Đôi khi nó chẳng phải vì tiền hay sự nổi tiếng mà đơn thuần là sự đồng cảm trong nghệ thuật, cũng là một cách tôn vinh nghệ sĩ hoặc ca khúc mà mình yêu mến! Tuy nhiên ở xóm Vbiz này thì nó chưa được ổn! Nhưng cũng không nên quá trách nghệ sĩ Việt vì trước giờ có bao giờ nó ổn đâu? Sẽ cần nhiều thời gian, cần nhiều chiến binh đủ tài, đủ tâm và đủ tầm để chiến đấu, bảo vệ, phát triển nó. Rồi có ngày nó cũng sẽ tạm ổn thôi".

"Những gì đang xảy ra trong thời điểm này, nếu nhìn nhận ở một góc độ khác, cũng là điều đáng mừng. Trong nghệ thuật, chúng ta đang hướng tới một tương lai văn minh, chuyên nghiệp hơn. Trong cuộc sống, chúng ta mong muốn những điều tử tế và cách cư xử hợp tình, hợp lý. Nếu có vấn đề gì nghiêm trọng hãy nhờ pháp luật xử lý. Showbiz Mỹ nó dã man khủng khiếp lắm, nó bỏ xa Vbiz lắm. Nên rằng thì là mà các bạn cứ yên tâm, nếu một ai đó làm ảnh hưởng tới quyền lợi của các ngôi sao Hollywood, record labels cùng legal team của họ sẽ không để yên đâu. Có nhiều thứ xấu xa, thật sự đáng lên án ngoài kia, cái án này mong công tố viên nhẹ nhàng với bé Hương. Thôi, Hương quay xe".

Bên dưới bài đăng của Nathan Lee, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình. Netizen cho rằng Nathan Lee có quan điểm rất văn minh, đã bênh vực Văn Mai Hương nhưng vẫn chỉ ra được những chỗ chưa hợp lý trong việc hát ca khúc của Lady Gaga. Đồng thời, 1 số người cũng bày tỏ hy vọng là vụ việc ồn ào này sẽ nhanh chóng được giải quyết.