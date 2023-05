Narciso tung phiên bản nước hoa mới: Thiết kế xinh lịm tim, ẩn ý đằng sau khiến phái nữ rung động

Nước hoa được xem là "phụ kiện thời trang" ngọt ngào, không thể thiếu trong túi đồ của mọi quý cô. Dòng sản phẩm đến từ thương hiệu đình đám Narciso có lẽ đã quá quen thuộc với những ai yêu thích mùi hương quyến rũ, sang trọng. Mới đây, Narciso đã cho ra mắt phiên bản Narciso Rodriguez For Her Forever với thiết kế vô cùng đẹp mắt, đảm bảo chinh phục trái tim của chị em ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Mùi hương của phiên bản mới toát lên nét đẹp gợi cảm nhờ sự kết hợp hài hòa của 3 tầng hương thơm. Narciso Rodriguez For Her Forever được ra đời với ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ, là biểu tượng của mối tình bền lâu, là món quà cho tình yêu vĩnh cửu. Chính nhờ thông điệp ý nghĩa cùng thiết kế đẹp mê ly, For Her Forever đã nhanh chóng gây sốt giới làm đẹp và được các quý cô nhiệt tình săn đón.

Và nếu nàng cũng muốn sở hữu hương thơm ngọt ngào ấy thì dịp này chính là cơ hội mua sắm hoàn hảo nhất:

Deal hot mua 1 tặng 1 dành riêng cho các quý cô sành điệu: khi mua nước hoa Narciso Rodriguez For Her Forever 100ml sẽ được tặng For Her EDP 30ml. Với mùi hương chính đến từ hoa sứ trắng - hoa dành dành - hoa lài… phiên bản For Her Forever tôn lên vẻ gợi cảm, thanh lịch của người phụ nữ. Còn For Her EDP sẽ làm toát lên nét quyến rũ tự nhiên nhờ hoa hồng và trái đào là những mùi hương chủ đạo. Muốn sở hữu bộ đôi nước hoa tinh tế, sang chảnh thì các quý cô hãy nhanh tay đặt cọc trước trên Lazada để có cơ hội nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn như: quà tặng ví nữ trị giá 600k, voucher giảm 200k, miễn phí vận chuyển… Nàng mau chốt đơn ngay hôm nay để không bỏ lỡ phiên bản giới hạn For Her Forever tuyệt đẹp của Narciso.

Dịp này chính là thời điểm mua sắm lý tưởng để chị em chi tiền sở hữu For Her Forever 100ml, bởi nàng sẽ được nhận "tệp đính kèm" xinh yêu đó là nước hoa For Her Pure Musc 30ml. Chẳng hề kém cạnh phiên bản For Her Forever được nhiều chị em săn đón, For Her Pure Musc mang đến mùi hương ngọt ngào của hoa cam - hoa nhài - xạ hương nhằm tôn lên vẻ tinh tế, nhẹ nhàng của phái nữ. Đây đích thị là combo đáng sắm, các tín đồ mê làm đẹp bỏ lỡ dịp này đảm bảo tiếc hùi hụi.

Chị em muốn trải nghiệm 3 mùi hương trong bộ sưu tập For Her của Narciso thì không thể bỏ lỡ deal hời. Khi mua For Her Forever 50ml, nàng sẽ được tặng 4 món quà giá trị gồm: 1 ví cầm tay, 2 nước hoa For Her 4ml và 1 nước hoa For Her EDP 10ml. Mua 1 nước hoa nhưng lại có cơ hội trải nghiệm 3 mùi hương, đồng thời còn được sở hữu ví cầm tay xinh xắn. Với dung tích 50ml, giá thành của sản phẩm vừa "mềm ví" mà vẫn có nhiều ưu đãi đi kèm.

Narciso luôn biết cách chiều lòng phái đẹp khi tung nhiều quà tặng siêu chất lượng. Đơn cử như khi mua For Her Forever 100ml, chị em được nhận quà tặng "khủng" gồm: 1 túi xách nữ, 2 nước hoa For Her 4ml, 1 nước hoa For Her EDP 10ml. Giá trị thực lên đến 5950k nhưng dịp "pre - order" này không chỉ có nhiều khuyến mãi hấp dẫn mà giá thành của bộ sản phẩm cũng được giảm chỉ còn 3650k. Ngoài quà tặng giá trị, đừng quên vẫn còn ưu đãi giờ vàng đang đợi chị em nhanh tay chốt đơn.

Nếu đắm say trước sự ngọt ngào, tinh tế của For Her Pure Musc thì chị em hãy mau chi tiền để rước phiên bản "siêu to khổng lồ" 100ml về tủ đồ. Đảm bảo những ưu đãi độc quyền của Narciso trên Lazada nhân dịp kỷ niệm 20 năm For Her sẽ không làm chị em thất vọng. Nàng sẽ được tặng 1 nước hoa For Her EDP 10ml cùng voucher 10%, mua dịp này chắc chắn sẽ giúp chị em tiết kiệm cả triệu đồng. Nàng đừng quên đặt cọc trước để có cơ hội sở hữu nước hoa Narciso chính hãng với giá tốt nhất thị trường.