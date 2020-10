Náo loạn tin Song Hye Kyo tái xuất, đóng phim chung với mỹ nam Lee Jong Suk, là thật hay chỉ... đồn cho vui?

Sáng 26/10, Twitter náo loạn với thông tin Song Hye Kyo sẽ có màn tái xuất trên màn ảnh nhỏ với vai diễn trong phim Shining Ambition. Được biết trong bộ phim, nữ diễn viên sẽ bắt cặp cùng với mỹ nam nổi tiếng Lee Jong Suk. Thông tin này nhanh chóng được nhiều phương tiện truyền thông cũng như người hâm mộ lan truyền và trở thành "cú nổ" trên mạng xã hội.

Theo như thông tin rò rỉ thì bộ phim mà Song Hye Kyo và Lee Jong Suk đóng chung có tên Shining Ambition do Kim Won Seok làm đạo diễn. Đây cũng là người từng tạo nên thành công cho các bộ phim như Sungkyunkwan Scandal, Misaeng, Signal, My Mister và Arthdal Chronicles.

Ngoài ra biên kịch của Shining Ambition sẽ do chị em nhà Hong Jung Eun và Hong Mi Ran - từng làm nên thành công của My Girlfriend Is A Gumiho, Master’s Sun và Hwayugi chấp bút.

Tuy nhiên điều đáng nói là thông tin này được một tài khoản có tiếng trên Twitter đăng tải và chưa được phía truyền thông Hàn Quốc lên tiếng về điều này. Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, Lee Jong Suk cũng đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và phải đến đầu năm 2021 nam diễn viên mới chính thức được xuất ngũ nên càng khiến khán giả hoang mang về việc có hay không chuyện Song Hye Kyo và Lee Jong Suk kết hợp cùng nhau trong dự án phim truyền hình mới.

Thông tin Song Hye Kyo và Lee Jong Suk đóng phim cùng nhau thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận trên Twitter.