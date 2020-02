Nào chỉ có BHA, AHA, hội skincare sành sỏi còn gọi tên 5 loại acid cứ bôi là da đẹp lột xác, nhan sắc lên hương sau đây

1. Polyglutamic Acid



Polyglutamic Acid (PGA) là một Peptide tan trong nước có nguồn gốc từ phân tử trong hạt đậu nành lên men. Các bác sĩ da liễu cho biết, nó có thể giữ ẩm gấp 4 lần Hyaluronic Acid (HA).



Tuy vậy, đừng vội bỏ các sản phẩm chứa HA của bạn bằng Polyglutamic Acid vì Polyglutamic Acid được sử dụng như một sản phẩm bổ sung. Bởi vì HA sẽ hoạt động sâu dưới bề mặt da, còn PGA thì hoạt động chính ở trên bề mặt. Vì vậy, đây sẽ là cặp đôi song kiếm hợp bích giúp da đủ ẩm, giảm thiểu nếp nhăn.

Then I Met You The Giving Essence (Giá gốc: 1.161.000 VNĐ): Essence dành riêng cho bạn nào da đang tổn thương nặng. Thành phần chính gồm có Galactomyces Ferment Filterrate, Saccharomyces Ferment Filterrate,Polyglutamic Acid, Ellagic ACid, một hợp chất tự nhiên trong các loại quả mọng.

2. Tranexamic Acid

Tranexamic Acid thật ra không phải một thành phần dưỡng da mới mẻ gì. Vài năm trước em nó đã được nhắc tới rất nhiều rồi. Một bác sĩ da liễu đã tìm ra Tranexamic Acid trong một lần nỗ lực điều trị căn bệnh nổi mề đay cho bệnh nhân. Khi bôi trực tiếp lên da, Tranexamic Acid làm mờ nám, mờ thâm, sáng da, giảm sự xuất hiện của các hắc sắc tố. Đây là một trong những chọn lựa tốt nhất cho quá trình điều trị nám da không xâm lấn.



THE INKEY LIST Tranexamic Acid Hyperpigmentation Treatment (Giá gốc: 348.000 VNĐ): Sản phẩm đặc trị để làm sáng da. Thành phần chính gồm có 2% Tranexamic Acid, 2% chiết xuất quả berry, 2% Vitamin C.

3. Hydroxyphenoxy Propionic Acid

Tương tự như Tranexamic Acid, Hydroxyphenoxy Propionic Acid cũng là một chất làm sáng da. Hoạt chất này hoạt động theo 2 cơ chế. Đầu tiên, nó làm da giảm sản sinh melanin. Thứ hai, nó giúp cản trở sự chuyển sắc tố từ Melanocyte sang tế bào da. Hydroxyphenoxy Propionic Acid là một dẫn xuất hoàn toàn không độc hại của Hydroquinone và được các chuyên gia đánh giá là chất "vàng" trong câu chuyện làm sáng da.

Skinceuticals Advanced Pigment Corrector (Giá gốc: 2.137.000 VNĐ): Tuýp kem đắt đỏ này dành riêng cho những ai chịu sự tác động mạnh của ánh nắng mặt trời, quá trình lão hóa tự nhiên hoặc nội tiết tố thay đổi. Thành phần chính gồm có 0.3% Salicylic Acid, 1% Hydroxyphenoxy Propionic Acid và 0.5% Ellagic Acid.

4. Ellagic Acid

Ellagic Acid là thành phần giúp làm giảm các gốc tự do - thủ phạm đẩy nhanh quá trình lão hóa da và có tác dụng làm sáng da nữa. Giống như Hydroxyphenoxy Propionic Acid, nó được coi như một hoạt chất thay thế nhẹ nhàng hơn so với Hydroquinone. Vì thế mà em nó hay có mặt trong các sản phẩm trị nám và chống lão hóa. Then I Met You The Giving Essence và Skinceuticals Advanced Pigment Corrector đề cập đến ở bên trên cũng là những sản phẩm chứa Ellagic Acid rất được yêu thích.



5. Alpha Lipoic Acid

Alpha Lipoic Acid là một chất chống oxy hóa mạnh, hoạt động như một tấm lá chắn chống lại các gốc tự do. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khả năng chống oxy hóa của Alpha Lipoic Acid còn mạnh hơn Vitamin C và Vitamin E cộng lại. Alpha Lipoic Acid cũng hòa tan được trong cả môi trường nước lẫn lipid, do vậy nó dễ dàng được hấp thụ vào trong da. Nếu dùng thường xuyên, Alpha Lipoic Acid còn giúp ngăn ngừa chứng tăng sắc tố và hiện tượng collagen bị đứt gãy do tiếp xúc với tia cực tím thường xuyên.



The Ordinary Alpha Lipoic Acid 5 (Giá gốc: 186.000 VNĐ): Nếu muốn thử Alpha Lipoic Acid thì nên bắt đầu từ em này đây ạ. Ngon, bổ, rẻ, thành phần khá ổn. Hàm lượng 5% là đủ để có những biến chuyển rõ rệt trên da sau 1 tháng sử dụng liên tục rồi.

Theo: The Klog