Nâng trình nấu nướng để cơm nhà thơm ngon tròn vị

Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng. Tuy vậy, vai trò người giữ lửa trong căn bếp gia đình của các chị em vẫn không phai mờ. Vừa phải "giỏi việc nước" và "đảm việc nhà" trong quỹ thời gian giới hạn khiến không ít các chị em gặp áp lực.

Nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng nội trợ cho người phụ nữ, để các chị em có thêm nhiều thời gian cho gia đình và bản thân, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã và đang phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tại các tỉnh thành tổ chức "Lớp học nấu ăn cùng Ajinomoto", trong đó có An Giang, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa và Kon Tum.

Các lớp học được tổ chức dưới hai hình thức: lớp cố định được tổ chức tại các "Phòng thực hành nấu ăn" Hội Liên hiệp Phụ nữ, do Ajinomoto Việt Nam xây dựng và lắp đặt các các trang thiết bị, dụng cụ để đảm bảo một không gian thực hành đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các lớp di động diễn ra tại đa dạng các địa điểm ở các huyện, xã địa phương. Trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn tại các lớp học là các đầu bếp giàu kinh nghiệm do Ajinomoto Việt Nam lựa chọn và đào tạo.

"Phòng thực hành nấu ăn" của Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang, do Ajinomoto Việt Nam xây dựng và lắp đặt.

Lớp học nấu ăn cùng Ajinomoto chú trọng giới thiệu đến các học viên những món ăn dễ thực hiện nhưng không kém phần hấp dẫn, đảm bảo dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình, giúp chị em tự tin chuẩn bị những bữa cơm ngon chuẩn vị mà vẫn không tốn nhiều thời gian và công sức. Bên cạnh đó, các đầu bếp còn bật mí những bí quyết nấu ăn, nêm gia vị; chia sẻ những thông tin và kiến thức về thực phẩm và dinh dưỡng, cùng văn hóa ẩm thực đa dạng trên thế giới.

Chị Bùi Thị Luyện (Hà Trung, Thanh Hóa) lần đầu tham dự lớp học Ajinomoto cho biết: "Tôi tham gia lớp học cùng những người bạn, cũng là các chị em hội viên trong Hội phụ nữ huyện. Tại lớp học, các món ăn đầu bếp hướng dẫn rất dễ thực hiện, kết hợp với các sản phẩm của Ajinomoto hỗ trợ các chị em phụ nữ nấu ăn ngon, bổ dưỡng mà lại nhanh chóng. Đặc biệt, hôm nay đầu bếp hướng dẫn món tôm chiên có sử dụng bột chiên giòn Aji-quick, nhà tôi cũng hay dùng sản phẩm này vì thơm ngon mà lại rất tiện lợi."

Tính từ đầu năm đến nay, Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp tổ chức hơn 120 lớp học thực hành nấu ăn, trang bị và nâng cao kỹ năng nấu ăn cho hơn 8.200 học viên là cán bộ và hội viên Hội phụ nữ, nữ cán bộ, công nhân viên tại các cơ quan, ban ngành tại các tỉnh thành.

Các lớp học thu hút sự tham gia của đông đảo học viên tại địa phương.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Nguyễn Thị Ái Quy - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Phụ nữ, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao chương trình "Lớp học nấu ăn cùng Ajinomoto" do Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ tổ chức trong nhiều năm qua. Chương trình đã truyền thêm cảm hứng và niềm đam mê nấu ăn cho chị em phụ nữ tỉnh nhà với nhiều công thức nấu ăn đơn giản, hấp dẫn, dinh dưỡng mà lại tiết kiệm thời gian cho bữa cơm gia đình. Nhiều kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và ẩm thực cũng được chương trình cung cấp, giúp chị em có thêm hiểu biết để chăm sóc bữa ăn và sức khỏe cho cả gia đình."

Thông qua chương trình "Lớp học nấu ăn cùng Ajinomoto", Công ty Ajinomoto Việt Nam hy vọng góp phần đóng góp vào sự phát triển của xã hội, nhằm tăng cường mối liên kết gia đình, xã hội cũng như làm phong phú thêm cuộc sống của người Việt thông qua những bữa ăn ngon.