Nàng thơ Trâm Ngô kết hợp cùng Nguyễn Kim Cương gây bão cộng đồng mạng

Ngô Thùy Trâm được biết đến là "nữ hoàng quảng cáo" mới thế hệ Gen Z với nhiều sản phẩm ấn tượng. Cô bạn 9X đời cuối nhỏ bé với "nụ cười nàng thơ" này sở hữu bộ sưu tập rất đáng nể: 2 lần đóng quảng cáo với Sơn Tùng M-TP, Phi Nhung; tham gia MV Biết em lại vô tình (Juun Đăng Dũng và Thiên Khôi), Đừng vì anh mà khóc (Quang Hùng Master)...; từng tham gia series phim Sửu Nhi.

Mới đây nhất, cô nàng vào vai nữ chính trong MV lãng mạn với Ngô Kiến Huy và nhận được vô số lời khen có cánh. Các thành tích của Trâm Ngô cũng vô cùng đáng nể! Cô nàng từng vượt mặt cả Bà Tưng Huyền Anh và Hotgirl Thúy Vy để trở thành cái tên đứng đầu bảng xếp hạng cuộc thi The Face Online 2017 với hơn 22 nghìn lượt bình chọn.

Chưa hết, soi lại profile của Trâm Ngô, người ta còn ngạc nhiên hơn khi biết cô nàng còn từng giành giải Nhất cuộc thi The Fashion In Me và giải Nhì cuộc thi thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường năm 2012. Quá đỉnh luôn!

Mới đây, Thùy Trâm lại có thêm một màn comeback ấn tượng khi lúc xuất hiện trong 3 video cùng với hot TikToker Nguyễn Kim Cương. Anh chàng Kim Cương vốn được biết đến là một cây hài nổi tiếng với những video triệu view, nét diễn gây cười mà vẫn vô cùng duyên dáng. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi bộ 3 video với sự góp mặt của hai diễn viên Gen Z này đang được cộng đồng mạng vô cùng yêu thích.

Hot nhất là chiếc video "Em đố anh biết!" diễn ra trên bàn ăn tối của một cặp đôi. Trong video, Cô gái liên tục thách đố người yêu bằng những câu hỏi "đau tim nổ não", và đương nhiên sự ấp úng của chàng trai khiến bữa ăn "nóng lên" từng giây từng phút.

Sự góp mặt của Nguyễn Kim Cương, Ngô Thùy Trâm tạo nên sự đặc biệt và thu hút cho người xem

Đây có lẽ là chiếc video đánh trúng nỗi niềm của nhiều chàng trai nhất, nhưng cũng đồng thời khiến các nàng tranh biện hăng nhất. Phe tóc ngắn thể hiện sự đồng cảm với nam chính khi liên tục bị hỏi những câu "rạch trời rơi xuống, nẻ đất chui lên", ăn có bữa cơm mà như lạc vào thiên la địa võng.

Nhưng các nàng cũng có lý lẽ riêng khi bênh vực nữ chính vì "người đàn ông vô tâm chính là anh", thử hỏi các anh chơi game mà quân địch đổi vũ khí là biết ngay nhưng người yêu đổi màu son các anh không biết thì làm sao tha thứ được? Câu chuyện muôn thuở không hồi kết này cùng với sự tò mò liệu tình huống sẽ được giải quyết như thế nào đã đưa chiếc video "Em đố anh biết" lên đến hơn 2,2 triệu views.

Nhưng "Em đố anh biết!" vẫn chưa phải là chiếc video nhiều view nhất. Xếp hạng cao nhất trong bộ 3 video này là "tiểu phẩm" không thể hài hước hơn về một chàng trai ế tới già vì từ chối tặng iPhone cho người yêu. Video này sở hữu lượt view lên đến 4,3 triệu - một con số cực kỳ ấn tượng cho màn bắt tay lần đầu nhưng đầy ăn ý của Trâm Ngô và Kim Cương.

TikToker Nguyễn Kim Cương có một nét diễn gây cười vô cùng duyên dáng

Chiếc video cuối về một nữ chủ shop online đi tìm vận may bằng cách dâng tiền cho thầy bói cũng hot không kém cạnh khi cũng vượt mốc 2,3 triệu view.

Trâm Ngô cũng gây ấn tượng bằng nét diễn xuất đầy tự nhiên và đáng yêu

Được biết, bộ 3 video đang khuấy đảo cộng đồng mạng này chính là món quà đặc biệt đánh dấu cột mốc 11 năm thành lập và phát triển đầy ấn tượng của FPT Shop. Những tình huống éo le tưởng đâu khó gỡ như thế đã được FPT Shop xử lý khéo léo, vừa hài hước vừa truyền tải thông điệp về chương trình ưu đãi của mình một cách tự nhiên nhất. Đây cũng là năm đầu tiên doanh nghiệp tung video quảng cáo cho chương trình khuyến mãi của mình, nhưng đã thành công lại vượt ngoài mong đợi.

