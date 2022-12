Nàng thơ mới của "cậu út" Song Joong Ki: Khuôn mặt "giống cả làng giải trí", 2 lần ẵm giải Baeksang

Sau Vincenzo và Cậu Út Nhà Tài Phiệt, Song Joong Ki đang là nam diễn viên được đánh giá rất cao về khả năng chọn kịch bản. Sắp tới đây, anh sẽ tiếp tục gia nhập đoàn phim Ro Ki Wan, dự án đánh dấu màn tái xuất của mỹ nam họ Song trên màn ảnh rộng sau 5 năm kể từ Đảo Địa Ngục (trước đó anh có đóng phim điện ảnh Space Sweepers nhưng bộ phim này không chiếu rạp).



"Cậu út" Song Joong Ki sẽ tái xuất màn ảnh rộng

Ro Ki Wan được chuyển thể từ tiểu thuyết I Met Loh Ki Wan của tác giả Cho Hae Jin. Phim xoay quanh một người đã đào tẩu khỏi quê nhà để đến Bỉ, được công nhận là dân tị nạn. Trong khi phải vật lộn kiếm sống, đổ cả mồ hôi lẫn nước mắt để bám trụ tại Bỉ, nghiệt duyên đã khiến anh rơi vào tình yêu với Marie - một cô gái đầy phức tạp.

Cách đây 5 năm, Song Joong Ki đã được chọn vào vai Ro Ki Wan, nữ chính cũng được nhắm tới một mỹ nhân nổi danh. Sau 5 năm, ekip làm phim quyết định lựa chọn một nữ chính mới, nhắm tới thế hệ các tân binh. Mới đây, tờ CINE21 của Hàn đưa tin, nữ diễn viên trẻ Choi Sung Eun đã được nhắm tới cho vai diễn Marie. Thông tin này khiến khán giả không khỏi thích thú bởi Choi Sung Eun tuy mới vào nghề chưa lâu nhưng đã được đánh giá rất cao. Thậm chí cô còn từng được vinh danh là Nữ diễn viên mới xuất sắc của Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang danh giá liên tục 2 năm, 2021 và 2022.

Song Joong Ki và Choi Sung Eun

Theo mô tả, vai Marie sẽ là tuyển thủ quốc gia môn bắn súng nhưng đã giải nghệ. Cô không thể thoát khỏi nỗi đau và sự ám ảnh bởi cái chết của mẹ, hiện đang sống đầy đau đớn và phụ thuộc vào chất kích thích. Sự gặp gỡ với Ro Ki Wan là định mệnh kéo cô khỏi thực tại bi thương. Nếu nhận vai Marie thì đây ắt hẳn sẽ mang tới một màu sắc hoàn toàn mới của Choi Sung Eun, u ám và tang thương hơn nhiều những vai diễn trước đây.

Về Choi Sung Eun, cô mới vào nghề từ năm 2019 và được chú ý bởi vẻ ngoài "giống cả Kbiz". Nhan sắc của cô được ví với hàng loạt mỹ nhân đình đám như Han Hyo Joo, Ha Ji Won,... thậm chí là cố nghệ sĩ Sulli. Gương mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn, nét đẹp rất điện ảnh khiến Sung Eun được khán giả yêu mến và ưu ái.

Về sự nghiệp diễn xuất, cô dù trẻ tuổi nhưng đã được công ty lớn SALT Entertainment nâng đỡ và ưu ái (hiện cô đã rời SALT để chuyển sang ACE Factory). Có "ông lớn" chống lưng lại thêm diễn xuất rất tự nhiên, cô có dịp góp mặt trong nhiều bom tấn, với vai trò nữ chính hoặc thứ chính như Beyond Evil, The Sound of Magic hay phim điện ảnh Start-Up, Gentleman,...

Mỗi bộ phim, khán giả lại được thấy một màu sắc khác của Choi Sung Eun. Khi là cô nàng tóc đỏ ngổ ngáo trong Start-Up, khi lại là nữ sinh bị bắt nạt ở The Sound of Magic,... Qua những vai diễn này, Sung Eun được đánh giá là có rất nhiều "tài nguyên diễn xuất", tương lai làm nghề chắc chắn sẽ vô cùng tươi sáng.

Start-Up

Beyond Evil