Điều gì khiến bạn cảm thấy được an ủi sau một ngày dài mệt nhọc? Đối với rất nhiều người, đó là một bữa ăn ngon. Có một câu nói rất nổi tiếng rằng: "Con đường ngắn nhất để đến trái tim một người đàn ông là… đi qua dạ dày". Câu đùa hóm hỉnh này có tới 60% là sự thật, bởi một bữa ăn ngon có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ gia đình.

Người Việt ta có một câu nói gần gũi hơn, ấy là: "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Tổ ấm ấy phần lớn xuất phát từ chính căn bếp nhỏ, nơi người phụ nữ chăm sóc gia đình của mình bằng cả tâm huyết và chan chứa yêu thương.

Ngày nay, việc nấu ăn không còn là "bổn phận" của riêng phụ nữ mà đã trở thành một niềm đam mê chung cho cả hai giới, miễn là bạn có một tâm hồn "yêu bếp". Từ lâu, niềm đam mê nấu nướng đã được nâng tầm thành môn nghệ thuật. Trong căn bếp thân yêu của mình, mỗi người đều có thể trở thành một "nghệ sĩ", thoả sức trổ tài, sáng tạo ra những món mới theo phong cách riêng.

Để làm được điều ấy, căn bếp hiện đại phải thực sự trở thành một thế giới riêng, được cá nhân hoá theo sở thích và phong cách mỗi chủ nhân. Trong đó, mỗi vật dụng đều đòi hỏi phải đạt đến độ tinh tế, chuẩn mực và tích hợp nhiều tiện ích công nghệ để phù hợp với cuộc sống trong kỷ nguyên số.

Trong thiết kế nhà ở hiện đại, căn bếp luôn là khu vực tốn rất nhiều "chất xám" của kiến trúc sư, đồng thời cũng hội tụ rất tâm huyết của gia chủ. Không gian này không chỉ được tạo ra để phục vụ nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, mà còn được sáng tạo để làm phong phú hơn những trải nghiệm mỗi ngày, phản ánh sự tinh tế và tâm hồn bay bổng của người sở hữu.

Khi công nghệ đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống, giải pháp tích hợp công nghệ vào không gian bếp ngày càng được chú trọng. Bên cạnh công năng hiện đại, những sản phẩm được tích hợp trong căn bếp còn cần mang đến trải nghiệm nấu nướng thú vị cho người dùng và cộng hưởng tối đa cùng phong cách sống thời thượng.

Là giải pháp tiên phong của thương hiệu Panasonic Việt Nam, thế hệ tủ lạnh Panasonic cao cấp Prime+ Edition khẳng định khả năng vượt trội trong việc truyền cảm hứng nấu nướng tới người sử dụng thông qua thiết kế tối ưu, đầy đủ công năng trong một ngoại hình gọn gàng, hướng tới vẻ đẹp hoàn mỹ. Ấn tượng nhất về máy nén được chuyển từ vị trí truyền thống đáy tủ lên nóc tủ là thiết kế tiên phong của Panasonic dành cho dòng sản phẩm này, giúp cân bằng hoàn hảo giữa nhu cầu sử dụng và tối ưu hoá diện tích không gian, giải quyết được mối lo ngại về bố trí và xử lý các không gian chức năng, kiến tạo tổng thể thống nhất giữa khoang tủ với hệ tủ bếp, bổ sung nhiều khoảng không gian hợp lý. Cùng với chiều cao vượt chuẩn (cụ thể với tủ lạnh 2 cánh, 3 cánh là 1.73m; tủ lạnh 4 cánh là 1.89m), chiều rộng chỉ 75cm gọn gàng, tủ lạnh Prime+ Edition là thế hệ sản phẩm thông minh, mang những nét đột phá và tiên phong trong công nghệ cũng như thiết kế, trở thành điểm nhấn giúp tôn lên nét sang trọng cho căn bếp của bạn. Đây cũng chính là điểm đặc biệt giúp giải quyết vấn đề sở hữu một chiếc tủ lạnh dung tích lớn trong không gian nhỏ.

Nhiều đầu bếp nổi tiếng trên thế giới đã cho rằng, Việt Nam nên trở thành "bếp ăn của thế giới" bởi phong cách ẩm thực vô cùng đặc sắc, phong phú, chú trọng tới thẩm mỹ và đánh thức ngũ quan của người Việt. Theo đó, nấu nướng không chỉ là một hoạt động sinh hoạt thường nhật mà còn là một thú vui, một niềm đam mê làm thoả mãn tất cả các giác quan của con người và được nâng tầm thành một nghệ thuật với tâm điểm là người nghệ sĩ – đầu bếp.

Được mệnh danh là "đồ gia dụng nghệ thuật", thế hệ tủ lạnh cao cấp Panasonic Prime+ Edition đáp ứng hoàn hảo những yếu tố để biến người sử dụng trở thành một nghệ sĩ thực thụ trong thế giới sáng tạo của riêng mình. Thiết kế phá cách với diện mạo mới mẻ đem lại sự rung cảm về thị giác từ hình khối sắc sảo cho tới màu sắc sang trọng: kính titan mờ thời thượng, gương đen sang trọng, "chạm" tới xúc cảm của người sử dụng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Gần đây, sức khỏe ngày càng trở thành một mối quan tâm, ưu tiên hàng đầu. Những gia chủ thế hệ genZ không chỉ chú trọng tới việc bảo quản sạch thực phẩm mà còn đặt ra yêu cầu chủ động ngăn chặn tối đa vi khuẩn xâm nhập.

Tính năng Prime Freeze tiên phong xuất hiện trên dòng tủ lạnh cao cấp Prime+ Edition có khả năng cấp đông siêu tốc nhanh gấp 5 lần, khóa nhanh dưỡng chất, đảm bảo độ tươi ngon và chất dinh dưỡng của thực phẩm, cho phép người nghệ sĩ trong không gian bếp thỏa sức sáng tạo những giá trị trong từng hoạt động của công việc nấu nướng. 3 chế độ làm nguội nhanh thực phẩm đang ấm/nóng, làm lạnh nhanh các món tráng miệng, làm lạnh siêu tốc món ăn vừa chế biến, giúp bạn thỏa sức sáng tạo những mỹ vị sang trọng, chuẩn nhà hàng ngay tại gia đình, đem lại những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ.

Bên cạnh đó, công nghệ tiên tiến nanoe™X giúp vô hiệu hoá 99,99% vi khuẩn(*), giảm dư lượng thuốc trừ sâu*, khử mùi hiệu quả giúp người sử dụng an tâm thưởng thức thực phẩm an toàn và tủ lạnh luôn trong lành, sạch khuẩn. Ngoài ra, Panasonic Prime+ còn có tính năng cấp đông mềm chuẩn -3 độ C Prime Fresh+ sẽ trở thành trợ lý đắc lực giúp bạn dễ dàng theo đuổi triết lý sống khoẻ thời thượng.

Với thế hệ tủ lạnh cao cấp Panasonic Prime+ Edition, trở thành một đầu bếp – nghệ sĩ chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Dù bận rộn đến mấy, Panasonic Prime+ Edition cũng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian, theo đuổi phong cách sống lành mạnh, lên kế hoạch nấu nướng mỗi tuần với chế độ dinh dưỡng khoa học, bài bản và đảm bảo chất lượng thực phẩm trong từng bữa ăn. Thiết kế đẳng cấp tích hợp cùng công nghệ thời thượng khiến cho tủ lạnh Panasonic Prime+ Edition trở thành mảnh ghép hoàn hảo, hoàn thiện không gian bếp thời đại mới; chăm chút từng trải nghiệm nhỏ nhất của người sử dụng.

(*): Theo kết quả thử nghiệm của Kitasato Research Center for Environmental Science ngày 14/9/2017 và 25/01/2018 trên vi khuẩn Staphylococcus aureus NBRC12732 trong điều kiện thử nghiệm buồng 400L có sử dụng máy phát nanoe™ X trong 50 phút (đối với vi khuẩn trôi nổi) và trong 12 giờ, 5°C (đối với vi khuẩn bám dính).

https://afamily.vn/nang-tam-dam-me-nau-nuong-danh-thuc-chat-nghe-si-trong-can-bep-20220521101416471.chn