Nắng nóng quay trở lại, Hà Nội bước vào chuỗi ngày oi bức kéo dài đến đêm

Sau chuỗi ngày hạ nhiệt, thời tiết khá mát mẻ do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 1, nắng nóng đã quay trở lại tại Bắc Bộ.

Ngày 23/7 ở khu vực Bắc Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Sông Mã (Sơn La) 38 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 37.3 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 37.2 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Các tỉnh miền Bắc đón nắng nóng quay trở lại.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 24-25/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp phổ biến 55-60%, thời gian nóng kéo dài 12-17 giờ/ngày.

Nắng nóng cũng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ, tuy nhiên ở phạm vị cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày 24 - 25/7 ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ. Ban ngày nắng nóng, trời ít mây cùng với độ ẩm không khí cao khiến thời tiết Thủ đô khá oi bức, kéo dài đến đêm.

Về đợt nắng nóng này, cơ quan khí tượng dự báo

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ 26-27/7 tiếp tục có nắng nóng; từ đêm 27/7-02/8 có mưa rào và dông rải rác.

Trung Bộ: từ Nghệ An đến Phú Yên: Từ ngày 26-28/7 có nắng nóng; từ ngày 29/7 có nắng nóng cục bộ.

Trong khi đó, ở khu vực Nam Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày qua tiếp tục có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 23/7 có nơi trên 60mm như: Đỉnh Hòn Bà (Khánh Hòa) 125.4mm, Đập Tràn (Phú Yên) 64.2mm, Ea Kiết (Đắk Lắk) 101.8mm, Ya Ly (Kon Tum) 72.4mm, An Trung 3 (Gian Lai ) 70.8mm, Cầu Số 3 (Kiên Giang) 60.6mm,…

Từ đêm 23/7 đến ngày 25/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (mưa lớn tập trung vào chiều và tối). Ngày 24/7 khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Ngoài ra, trong ngày 24/7, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo: mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận còn có khả năng kéo dài trong 3-4 ngày tới.