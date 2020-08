Nắng nóng gay gắt trên 37 độ ở Bắc Bộ bao giờ chấm dứt?

Trong những ngày vừa qua, ở Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Hôm nay (28/8), do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng khiến độ ẩm trong ngày tương đối thấp, thấp nhất trong ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ, thông tin trên Trung tâm khi tượng thủy văn Quốc gia cho biết.

Từ 29/8, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở các tỉnh Bắc Bộ, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ suy giảm dần.

Ảnh minh họa.

Khu vực Hà Nội: Trưa chiều nay (28/8), nắng và nóng mạnh, mức nhiệt cao nhất có thể lên 37 độ. Chiều tối mưa dông cục bộ, diện hẹp. Tối oi bức, đêm dịu trời hơn chút. Từ đêm trở đi mưa có thể xuất hiện. Nhiệt độ thấp nhất về đêm 27 độ.

Cảnh báo: Nắng nóng gay gắt khiến chỉ số tia UV ở một số khu vực tăng cao.

Cụ thể, hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.