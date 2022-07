Nắng nóng bất thường khiến bể bơi ở Mỹ quá tải: Người chờ 4 tiếng mới có chỗ ngồi, kẻ phải dọn nhà đi tìm nơi bình yên

Nhiều hồ bơi ở New York đang trở thành địa điểm tiệc tùng hỗn loạn và thường xuyên trong tình trạng quá tải khi Mỹ trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt.

Vào cuối tuần trước, bể bơi trên sân thượng tòa chung cư cao cấp One North Four ở Williamburg, khu Brooklyn, thành phố New York, chật kín những người thích tiệc tùng. Trong tiếng nhạc chói tai, đám đông chen chúc nhau dưới nước và lắc lư theo từng giai điệu mà không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Anh Kevin, 29 tuổi, một cư dân của tòa nhà, dự định dành một ngày thư giãn bên bể bơi, khi New York trải qua đợt nắng nóng bất thường. Tuy nhiên khi đến lên bể bơi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt Kevin: Trên bờ lẫn dưới hồ bơi toàn người là người, anh không thể tìm được chỗ trống nào để chen chân vào.

"Không chỉ cư dân tòa nhà, bất cứ ai biết trên này có hồ bơi đều chỉ cần đi bộ lên là được", Kevin chia sẻ với NY Post.

Bể bơi là địa điểm lý tưởng của giới trẻ để "giải nhiệt" giữa đợt nóng thất thường.

Người dân New York đang đổ xô đến các bể bơi trong những tòa nhà cao cấp khắp thành phố, khi nhiệt độ tăng cao cùng tình trạng cá mập xuất hiện làm cho các bãi biển địa phương không còn là điểm đến "giải nhiệt" lý tưởng nữa.

Nhiệt độ cuối tuần qua tại New York ghi nhận đỉnh nhiệt 36,1 độ C vào ngày 24/7, cao nhất kể từ năm 2010 tới nay. Giới chức thành phố đã áp dụng một số biện pháp chống nóng để giữ mát cho cư dân, đồng thời kéo dài giờ mở cửa bể bơi công cộng đến 20h.

Tuy nhiên, tình trạng bể bơi quá tải đang làm nảy sinh mâu thuẫn giữa những người mê tiệc tùng và số còn lại chỉ muốn tận hưởng làn nước tĩnh lặng trong không gian bể bơi. Kevin cho biết anh trả 65 USD (1,5 triệu đồng)/tháng phí dịch vụ để sử dụng bể bơi cùng các tiện ích khác trong tòa nhà, nhưng địa điểm này giờ đây trở thành nơi tiệc tùng miễn phí của các thanh niên.

Bể bơi trên sân thượng 420 Kent, một tòa chung cư cao cấp khác trong khu, cũng trở thành "bãi chiến trường" ngập chai lọ thủy tinh, khi một bữa tiệc mới chỉ vừa bắt đầu. Việc nhóm người say xỉn gây ồn ào đã trở nên nhức nhối đến nỗi ban quản lý tòa nhà phải ra thông báo nhắc nhở.

Một cư dân bất lực trước "bãi chiến trường" ở bể bơi.

"Mọi người tiệc tùng vô trách nhiệm, họ say xỉn, cản trở niềm vui của người khác", một người dân cho hay.

Joseph Bonvouloir, 25 tuổi, chi khoảng 300 USD (7 triệu đồng)/tháng để sử dụng hồ bơi ở Equinox Hudson Yards, nhưng anh đến nay vẫn ám ảnh với không khí đông đúc tại đó.

Người đàn ông phàn nàn: "Vào cuối tuần, tôi phải chờ tới 4 tiếng chỉ để có một chiếc ghế, nếu không tới bể từ lúc sáng sớm".

Tháng trước, Dennis Shirshikov, 32 tuổi, tìm thuê căn hộ ở Upper West Side, nhưng khi đến khu vực bể bơi tại một tòa nhà cao cấp, anh bị sốc trước cảnh tượng hỗn loạn. Một loạt người trẻ tuổi tắm nắng, la hét, nước bắn tung tóe, bên cạnh là những lon bia rỗng.

Dennis Shirshikov, 32 tuổi, đã rất hãi hùng khi chứng kiển cảnh tượng nhốn nháo ở hồ bơi.

Anh khẳng định sẽ không bao giờ để con mình lại gần khung cảnh này. Ông bố trẻ quyết định chuyển đến thuê nhà gần Lincoln Center, nơi anh cho rằng mọi thứ diễn ra văn minh hơn.

Người cha cho biết: "Tôi sẽ bơi vài vòng sau giờ làm việc và thư giãn trong yên tĩnh. Mọi người ở đây đều biết tôn trọng nhau".

Nguồn: New York Post

