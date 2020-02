Xem "Crash Landing On You" thì bạn sẽ biết, áo dáng dài, đặc biệt là phiên bản màu be được dàn cast trong phim ưu ái hết mực. Lý do thì ai cũng có thể đoán ra, item này rất thanh lịch, trang nhã, do đó sẽ giúp nâng tầm hiệu quả cả set đồ của bạn.