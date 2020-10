Nàng mặt "bánh bao", cổ to ngắn cần tránh xa 2 kiểu trang phục này nếu không muốn mặt nhìn càng thêm "ú nụ"

Khác với váy áo mùa Hè, những thiết kế mùa Thu/Đông thiên về sự ấm áp, layer nhiều lớp giữ ấm cơ thể và cũng góp phần mang lại nét nữ tính cổ điển và lãng mạn cho các nàng. Thế nhưng đây cũng là mùa mà các chị em lên đồ dễ lộ nhược điểm nhan sắc và vóc dáng. Nhất là với những nàng cổ ngắn, mặt to tròn "bánh bao" thì càng nan giải. Bởi đa phần trang phục mùa Thu/ Đông đều kín cổ hoặc nhiều người muốn nhấn nhá thêm phụ kiện, hay các cách mix đồ cách điệu để tạo nét riêng cho mình. Nhưng có những kiểu diện đồ hay một vài item và nàng mặt to, cổ ngắn cần tránh xa nếu không muốn mặt đã to càng thêm "ú nụ".

#1. Tránh thắt khăn lụa vào cổ

Đây là cách nhấn nhá phụ kiện học theo các quý cô Pháp mà mọi cô nàng đều muốn diện mỗi khi Thu về. Một chiếc khăn lụa thắt nhẹ nhàng lên cổ, hợp từ váy áo điệu đà, áo phông đơn giản đến cả khi diện sơ mi basic cá tính... thế nhưng đây lại là cách diện đồ tối kỵ dành cho các nàng mặt to, cổ ngắn "một mẩu".

Chính chiếc khăn mỏng nhẹ này sẽ tạo cảm giác nặng nề, kín bưng cho phần cổ to và ngắn của bạn, chưa hết dù có kết hợp cùng kiểu áo thế nào thì nó vẫn khiến gương mặt nhìn to tròn hơn hẳn bình thường.

Thanh lịch duyên dáng thật đấy nhưng chiếc khăn lại phản tác dụng với những nàng mặt to tròn "bánh bao". Tốt nhất bạn nên bỏ qua ngay món phụ kiện này và chỉ nên chọn những kiểu áo cổ V thanh thoát tạo khoảng hở cho phần cổ của mình.



Vẫn biết là mê thật đấy, nhưng nàng mặt to cổ ngắn nên tránh xa cách diện khăn lụa thế này.

#2. Bỏ qua váy/áo cổ cao hay cổ lọ, chỉ nên diện áo cổ 2 - 3 cm là cùng



Chưa tính đến những kiểu áo len dày sụ của mùa Đông, thực tế là ngay cả mùa Thu cũng có rất nhiều kiểu áo len mỏng hay sát nách có thêm phần cổ cao để tạo điểm nhận khi diện cùng blazer/ cardigan. Nhưng đây lại là kiểu trang phục không hề hợp với nàng mặt "bánh bao" cổ to ngắn bởi phần cổ cao càng khiến gương mặt nhìn nặng nề bí bách.

Với phần cổ ngắn, tốt nhất nên diện mấy kiểu áo rộng cổ, hay cổ V sâu để có thêm khoảng hở, chứ cao cổ kín bưng sẽ phản tác dụng ngay lập tức.

Các nàng chỉ nên chọn những thiết kế áo len/ dệt kim mỏng manh với phần cổ cùng lắm là 2 - 3 cm, không quá ôm sát nếu muốn diện áo có cổ. Chất liệu mỏng nhẹ, trơn màu và tiết chế các chi tiết vặn thừng hay cách điệu sẽ tạo cảm giác thon thả thanh thoát hơn cho gương mặt và phần cổ ngắn của các chị em.

Nguồn: Youtube