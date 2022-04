Xuất hiện tại BST “Colors of the wind" của NTK Phạm Đăng Anh Thư, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh với vai trò vedette đã có màn hóa thân lộng lẫy khi bước ra từ cỗ xe ngựa bước đi đầy thần thái trên nền nhạc “One moment in time" được thể hiện bởi Diva Thanh Lam.

Bầu không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết khi Diva Thanh Lam cất giọng hát và xuất hiện trong BST mang tên “Colors of the wind" của NTK Phạm Đăng Anh Thư. Với những thiết kế mang đậm dấu ấn riêng của mình, NTK Phạm Đăng Anh Thư đã giúp các thí sinh Miss World Việt Nam hoá thân thành những nữ thần kiêu sa trong tiếng nhạc và giọng hát đầy nội lực của diva Thanh Lam.



Những thiết kế trong suốt, bồng bềnh nên thơ mang chính hơi thở của gió tôn tạo sắc vóc ngọt ngào, sẽ tạo nên dấu ấn cho các người đẹp tự tin tỏa sáng trên con đường chinh phục chiếc vương miện danh giá của Miss World Việt Nam 2022.

BST " Color of the wind" lấy ý tưởng từ sự biến hóa đa cung bậc của gió, lúc khoan thai nhẹ nhàng, khi mạnh mẽ dữ dội và như một chiếc thấu kính mang màu sắc và hình dáng khó nắm bắt, viết lên hành trình khám phá nét đẹp của sự tự do.

Với tinh thần của BST, sàn diễn runway bỗng biến thành một thiên đường quy tụ những nữ thần sắc đẹp. Xuất hiện trong vai trò first face, Hoa hậu Hà Kiều Anh sải bước trên sân khấu với trang phục dạ hội lấp lánh, kiêu kỳ và đốn tim khán giả với nhan sắc bị “thời gian bỏ quên” của mình. Bên cạnh Hoa hậu Hà Kiều Anh, Á hậu Phương Nga và vị hôn thê của mình - diễn viên Bình An cũng đã sánh bước bên nhau để mở màn cho BST hoành tráng này.

Trong tiết trời trở lạnh, sự xuất hiện đầy hoành tráng của đương kim Miss World Việt Nam Lương Thuỳ Linh đã khiến ai nấy phải trầm trồ khen ngợi. Nàng Hậu đảm nhận vai trò Vedette và bước ra từ cỗ xe ngựa trông thật kiêu kỳ, gây thương nhớ cho biết bao người xem và khán giả có mặt tại sân khấu.

Kết thúc chuỗi sự kiện thời trang đầy quy mô của Miss World Việt Nam 2022, những cung bậc cảm xúc mà NTK Phạm Đăng Anh Thư đã đem đến trong BST lần này quả thật rất ấn tượng. Cùng với Diva Thanh Lam, màn hội tụ của Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng với Top 64 thí sinh Miss World Việt Nam đã tạo nên một dấu ấn tuyệt vời cho đêm diễn khi giúp khán giả thăng hoa trong “bữa tiệc" thời trang đẳng cấp hoà quyện với âm thanh, ánh sáng được đầu tư công phu.

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện như 1 nữ hoàng tại Miss World Việt Nam 2022.

Dưới sự dẫn dắt của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, 2 đêm thời trang của VBFF đã diễn ra thành công tốt đẹp và gây sự chú ý với công chúng bởi những sân khấu được dàn dựng vô cùng tinh tế và đọng lại rất nhiều cảm xúc cho công chúng!

