Nàng hậu Vbiz từng bị lập nhóm antifan cực căng, phải hủy show và ở ẩn gần nửa năm để tránh "bão" giờ ra sao?

Chỉ sau hơn 1 tuần đăng quang Miss World Vietnam 2023 , Hoa hậu Ý Nhi vướng vào loạt lùm xùm trên mạng xã hội vì những phát ngôn chưa chuẩn. Đáng nói hơn, mỹ nhân sinh năm 2002 còn bị lập một nhóm antifan với lượng thành viên gần 300 nghìn người. Tuy nhiên Ý Nhi không phải là trường hợp nàng hậu đầu tiên của showbiz Việt bị lập nhóm tấn công trên mạng xã hội. Trước Ý Nhi thì Hương Giang từng khổ sở, phải đăng đàn và viết tâm thư xin lỗi công chúng sau khi số lượng thành viên trong nhóm antifan tăng lên không ngừng.

Hồi tháng 10/2020, Hoa hậu Hương Giang bị gọi tên trên các diễn đàn mạng vì cho rằng cô hay nói đạo lý, những phát ngôn không thống nhất với hành động. Cụ thể, cư dân mạng phát hiện Hương Giang từng nói: "Tôi không đến mức cần một người đàn ông đi bên cạnh khiến tôi yên bình" nhưng 1 tháng sau đó lại chia sẻ muốn từ bỏ showbiz vì người yêu. Thời điểm này, hàng loạt nhãn hàng, sự kiện có sự góp mặt của Hương Giang cũng bị "tổng tấn công". Trên mạng xã hội xuất hiện một nhóm mang tên "Anti Nữ hoàng đạo lý" để lan truyền những bài phốt Hương Giang, số lượng thành viên tăng lên nhanh chóng. Ban đầu nhóm này chỉ có khoảng gần 70 nghìn thành viên sau đó tăng lên gấp đôi trong ít ngày.

Hương Giang từng là một trong các nàng hậu có nhóm antifan hơn 100 nghìn người

Thời điểm đó, số lượng thành viên trong nhóm tăng lên không ngừng

Trước "bão" tấn công của cư dân mạng, Hoa hậu Hương Giang đã lên tiếng phản pháo căng thẳng: "Đầu tiên, tôi khẳng định tôi không nói đạo lý, và nói đạo lý là một khái niệm cộng đồng mạng tự quy định chứ nó không phải một cái tội, không phạm pháp. Tôi tuân thủ theo format của chương trình là một hội chị em với nhiều tính cách khác nhau, người ít nói, người nói nhiều, người giản dị, người cầu kì, ngồi trình bày những quan điểm cá nhân về một vấn đề xã hội nào đó.

Họ thành lập những hội nhóm để phá hoại công việc của một cá nhân không hề phạm tội, họ thách thức pháp luật có thể tìm kiếm từng người để xử lí, bất chấp việc mình đang làm là vi phạm pháp luật. Tôi yêu cầu những thành viên trong nhóm này phải dừng lại việc tấn công trên mạng tới các chương trình, những nhãn hàng mà tôi đang làm việc ngay lập tức, vì tôi nhắc lại tôi không phạm pháp và việc các bạn đang phá hoại danh dự, nhân phẩm… của người khác bằng những lí do cảm tính hoặc không hiểu đúng sự việc mới là vi phạm pháp luật".

Thậm chí, Hương Giang còn đăng clip tìm đến tận nhà antifan vì đã tung những thông tin vu khống, bôi nhọ danh dự của cô. Sau khi Hương Giang lên tiếng, nhóm antifan kia đã bật chế độ lưu trữ, không thể đăng tải, tương tác hay bình luận thêm. Ít ngày sau, nhóm này cũng thông báo ngưng hoạt động do mục đích không giống với ban đầu đề ra.

Hương Giang còn tìm đến nhà để đối chất với người tung tin vu khống về cô

Mặc dù nhóm antifan đã được giải quyết nhưng lùm xùm của Hương Giang vẫn chưa dừng lại. Lúc đó, rất nhiều cư dân mạng đã chuyển hướng sang tấn công các chương trình, nhãn hàng Hoa hậu Hương Giang tham gia. Khi cơn phẫn nộ ngày càng lên cao, Hoa hậu Hương Giang đã phải lên tiếng xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm từ khán giả.

Đầu tháng 11/2020, Hoa hậu Hương Giang viết tâm thư chia sẻ: "Về sự việc vừa qua, Hương Giang mong mọi người hiểu Hương Giang chỉ lên tiếng để bảo vệ mình khỏi những sự miệt thị và xúc phạm. Không phải Giang yêu cầu không ai được ghét mình hay đang cố gắng trừng phạt ai đó để sau này không ai được ghét mình nữa. Hoàn toàn không! Nhưng có lẽ sự nóng giận trong cách làm đã khiến sự việc đi quá xa so với mục đích ban đầu".

Đồng thời, Hương Giang xác nhận rút khỏi danh sách ca sĩ biểu diễn trong chương trình Hoa hậu Việt Nam 2020 . Sau khi đăng tải thư tay xin lỗi người hâm mộ, Hoa hậu Hương Giang lui về ở ẩn và vắng mặt trong showbiz Việt tầm nửa năm. Suốt thời gian này, Hương Giang không chia sẻ trên mạng xã hội bất kỳ thông tin mới nào.

Sau loạt "sóng gió" liên hoàn, Hương Giang rút khỏi tiết mục biểu diễn trong Hoa hậu Việt Nam 2020

Đến giữa năm 2021, Hương Giang cập nhật những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân để thông báo trở lại showbiz. Lúc này, "cơn bão antifan" phần nào đã được lắng xuống và một bộ phận khán giả Việt dần đón nhận cô trở lại. Siêu mẫu Xuân Lan tiết lộ Hương Giang đã âm thầm chi 900 triệu đồng trong một phiên đấu giá để góp phần mua thêm nhiều thiết bị y tế trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, phần nào khiến công chúng có cái nhìn tích cực hơn đến Hoa hậu Chuyển giới quốc tế.

Hương Giang ở ẩn nửa năm, trong thời gian này cô thường xuyên đi chơi golf và có cuộc sống bình lặng

Hương Giang cũng đi du lịch nhưng rất kín tiếng

Trở lại sau những ồn ào, Hương Giang bắt đầu tiết chế và ít phát ngôn "đạo lý" hơn mỗi khi xuất hiện trong các chương trình. Trong hơn 2 năm qua, Hương Giang chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và hiện tập trung sản xuất các chương trình thực tế kết hợp với Dược sĩ Tiến. Sau The Next Gentleman, Miss International Queen Vietnam , cô tiếp tục gây chú ý với vai trò 1 trong 4 huấn luyện viên ở chương trình The New Mento r. Về chuyện tình cảm, Hương Giang xác nhận đã chia tay Matt Liu vào tháng 8/2022. Có thể cho rằng sau khoảng thời gian đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách thì đến hiện tại Hương Giang đang trong quá trình lấy lại thiện cảm đối với người hâm mộ.