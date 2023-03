Hơn 90% phụ nữ Việt mong chờ điều lãng mạn ngày 8/3, nhưng không phải ai cũng nhận được điều ấy!

Chỉ cần tìm cụm từ "quà tặng 8/3" trên Google, vô số kết quả sẽ ngay lập tức được trả về. Từ phổ biến nhất là hoa, trang sức, bộ sản phẩm chăm sóc da… cho đến những gợi ý độc đáo đủ sức lay động trái tim của mọi cô gái như: Chậu cây do chính tay "người ấy" trồng; playlist nhạc chỉ toàn những bài hát tên "Only you"; một ngày đưa nàng đi trốn khỏi bộn bề cuộc sống…



Cách để làm một người phụ nữ hạnh phúc hóa ra lại đơn giản đến thế!

Thật ra đối với người mình thương, phụ nữ thường không yêu cầu cao về những thứ sẽ nhận lại được từ người ấy. Bất kỳ một nỗ lực nào dù nhỏ của đối phương cũng có thể khiến họ cảm thấy ấm áp. Trong một cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy rằng, hơn 90% phụ nữ Việt Nam mong chờ điều lãng mạn vào ngày 8/3, nhưng không phải ai trong số họ cũng có được điều ấy.



Có lẽ công việc bận rộn đã vội nhấn chìm chúng ta, để chẳng còn tâm trí nhận ra tháng của phái đẹp đã đến. Song, phải chăng chúng ta nên làm gì đó để thay đổi thực tế này?

Luôn lấy niềm hạnh phúc và sự kiêu hãnh của phụ nữ làm kim chỉ nam, nhân tháng phái đẹp, thương hiệu Enchanteur đã thực hiện một hoạt động ý nghĩa lan tỏa sự trân trọng và tình yêu dành cho một nửa yêu kiều của thế giới - đó là trang trí góc nhỏ bên ngoài Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh với thật nhiều hoa và những món quà ngát hương. Việc này không chỉ lan tỏa nét mềm mại và nữ tính đến từng ngách nhỏ Sài Gòn, nhắc nhớ mọi người về một tháng 3 đặc biệt của năm, mà còn tạo điều kiện cho nàng có thêm địa điểm để chụp ảnh và nhận quà.

Nàng đã kịp check-in "góc nhỏ màu vàng" của Enchanteur chưa?

Cụ thể, khi đến check-in tại góc nhỏ Enchanteur ở Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, nàng sẽ được tặng hoa và hộp quà gồm các sản phẩm làm đẹp. Nếu đăng ảnh vào bài viết trên fanpage của thương hiệu này, nàng còn có cơ hội nhận thêm một phần quà đặc biệt. Để biết thêm chi tiết hoạt động, nàng vui lòng xem thêm tại trang Facebook Enchanteur nhé.



Cặp đôi "siêu hot" Tizi Đích lép đã đến Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh để check-in sớm cùng Enchanteur rồi đây.

Vì có sự xuất hiện của chiếc xe nhỏ đầy hoa của Enchanteur mà một góc Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp và đáng yêu hơn hẳn.

Cùng với đó, Enchanteur còn tạo nên các phiên bản hộp quà 8/3 độc đáo giúp mọi người có đa dạng lựa chọn tặng quà cho người phụ nữ mình yêu thương.

Bên cạnh 2 phiên bản hộp quà gồm Dầu gội dưỡng tóc siêu mượt và Sữa tắm nước hoa dưỡng da, cùng hộp quà gói gọn gàng một Sữa tắm nước hoa dưỡng da, thì vào dịp này, Enchanteur còn tung ra phiên bản hộp quà mới với Sữa tắm Enchanteur Naturelle – gói gọn tinh túy thiên nhiên trong sản phẩm chăm sóc da sạch sâu dịu nhẹ.

Vì mỗi phụ nữ là một bông hoa, mà hoa khi được vun trồng đầy đủ để đạt độ chín và tỏa hương thơm thì mới tạo nên bức tranh cuộc sống hoàn mỹ. Đó là lý do mà Enchanteur luôn không ngừng nỗ lực để mang lại nhiều hoạt động hơn, đóng góp nhiều giá trị hơn với mong muốn mang lại cho nàng niềm hạnh phúc và sự trân trọng đáng có. Và thực ra, chúng ta đâu cần phải đợi đến đúng dịp mới có thể gửi đi món quà tặng 8/3 thể hiện tình yêu với người phụ nữ mình trân trọng. Chẳng phải khi ta thực tâm nâng niu ai đó, ta lại luôn mong người ấy được tưới tắm bởi những điều đẹp đẽ mỗi ngày và được cuộc đời đối xử thật nhẹ nhàng sao!



Khởi nguồn cách đây hơn 25 năm từ hương thơm thanh lịch của các cô gái Paris, Enchanteur là dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp mang hương nước hoa Pháp cao cấp, đồng hành cùng những cô gái trẻ tìm kiếm sự lãng mạn và tinh tế trong cuộc sống.

Các sản phẩm của Enchanteur đang được bán tại hệ thống siêu thị: BigC, Coopmart, Emart…, các cửa hàng mỹ phẩm uy tín và kênh bán hàng online . Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào website chính thức của Enchanteur để tham khảo thêm các dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân khác.

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Wipro Consumer Care Việt Nam.

Địa chỉ: Số 7, Đường số 4, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.